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Американский F/A-18 упал в море юго-восточнее Окинавы

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Из Японии приходят сводки об аварии американского истребителя. По последним данным, самолёт F/A-18 при совершении тренировочного полёта упал в море в районе префектуры Окинава, где находятся несколько американских военных баз. В сообщениях японских СМИ говорится о том, что лётчики успешно катапультировались. Их в итоге смог взять на борт один из кораблей. Оба лётчика направлены в госпиталь. Сообщается, что угроз для их жизни нет.

Сначала приходила информация о том, что самолёт упал в море в нескольких десятках км от берега. Если же верить сообщениям японской информационной службы NHK, то падение произошло в 300 км юго-восточнее Окинавы. По некоторым данным, самолёт заходил на посадку на борт авианесущего корабля. Эта информация уточняется.


Американский F/A-18 упал в море юго-восточнее Окинавы


Напомним, что в префектуре Окинава на губернаторских выборах не так давно победу праздновал политик, который выступает за вывод американских войск из Японии. В предвыборных выступлениях он говорил о том, что американские войска для Окинавы представляют опасность. В качестве примеров приводились относительно нередкие крушения средств американской авиации и другие инциденты.

В префектуре Окинава марши и митинги против американского военного присутствия стали частым явлением, причём их массовость только растёт. Однако это никак не влияет на политику Вашингтона и Токио. Американские войска не только остаются в Стране восходящего солнца, но и вынашивают планы по расширению военной инфраструктуры.
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