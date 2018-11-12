Норвежцы возмутились поведением солдат НАТО на учениях
Жители Норвегии направили в военное ведомство 442 жалобы на безобразное поведение военнослужащих стран НАТО, привлеченных к масштабному учению Trident Juncture 2018, сообщает Sputnik International.
Авторами заявления были как фермеры, чьи поля были «перепаханы» военной техникой, так и жители населенных пунктов, жаловавшихся на «скотское» поведение солдат, не стеснявшихся отправлять естественные надобности близ школ, детских садов и спортивных объектов.
Солдаты «присаживались», где им заблагорассудится, оставляя после себя «груды человеческих отходов».
«Это было ужасно», – заявила норвежский майор Марианна Бё. «Это вопрос соблюдения элементарных приличий. Иностранные солдаты облегчались, а норвежцы должны были за ними убирать. Это буквально скотство», – добавила она.
Возмущение было столь велико, что представителю НАТО Эйстейну Кварвингу пришлось извиниться за «незапланированные инциденты».
Другой упомянутый агентством случай произошел в конце учения: натовцы задержали и заковали в наручники 46-летнего мужчину, страдающего аутизмом. Тот имел привычку ежедневно прогуливаться по одному и тому же маршруту, который проходил мимо старого здания. На беду это здание было временно превращено в казарму, где проживали несколько сотен солдат. Военнослужащим показались странными эти прогулки, и они задержали больного человека. Позже они объяснили, что надели на мужчину наручники, поскольку он не выполнил приказ остановиться. Мало того, родственники после инцидента обнаружили на теле мужчины травмы. Командир одного из подразделений, в котором служат «бдительные» военнослужащие, капитан Сторсет принес родственникам «глубокие извинения».
Напомним, международные маневры Trident Juncture 2018, охватившие всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В них были задействованы около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
Авторами заявления были как фермеры, чьи поля были «перепаханы» военной техникой, так и жители населенных пунктов, жаловавшихся на «скотское» поведение солдат, не стеснявшихся отправлять естественные надобности близ школ, детских садов и спортивных объектов.
Солдаты «присаживались», где им заблагорассудится, оставляя после себя «груды человеческих отходов».
«Это было ужасно», – заявила норвежский майор Марианна Бё. «Это вопрос соблюдения элементарных приличий. Иностранные солдаты облегчались, а норвежцы должны были за ними убирать. Это буквально скотство», – добавила она.
Возмущение было столь велико, что представителю НАТО Эйстейну Кварвингу пришлось извиниться за «незапланированные инциденты».
Другой упомянутый агентством случай произошел в конце учения: натовцы задержали и заковали в наручники 46-летнего мужчину, страдающего аутизмом. Тот имел привычку ежедневно прогуливаться по одному и тому же маршруту, который проходил мимо старого здания. На беду это здание было временно превращено в казарму, где проживали несколько сотен солдат. Военнослужащим показались странными эти прогулки, и они задержали больного человека. Позже они объяснили, что надели на мужчину наручники, поскольку он не выполнил приказ остановиться. Мало того, родственники после инцидента обнаружили на теле мужчины травмы. Командир одного из подразделений, в котором служат «бдительные» военнослужащие, капитан Сторсет принес родственникам «глубокие извинения».
Напомним, международные маневры Trident Juncture 2018, охватившие всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В них были задействованы около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
- Использованы фотографии:
- сайт НАТО
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