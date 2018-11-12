Мэй заговорила о возможности «других» отношений с РФ
РИА Новости опубликовало выдержки из текста речи британского премьера Терезы Мэй, с которой она выступит в понедельник вечером на ежегодном банкете лорда-мэра Сити.
В своей прошлогодней речи Мэй говорила лишь о «враждебно настроенной России».
В начале премьер-министр поблагодарит мировое сообщество за готовность отреагировать на «российские более чем реальные угрозы», выразившиеся, в том числе в «необдуманном использовании химоружия» против Скрипалей в Солсбери. Она отметила, что состоявшаяся после этого самая крупная в истории высылка российских дипломатов (а, по сути, сотрудников спецслужб) из большинства стран-союзниц «существенно подорвала разведвозможности Москвы на ближайшие годы».
Она также напомнит, что благодаря скоординированным действиям, западные спецслужбы сумели предотвратить масштабную хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести граждане России с территории Нидерландов.
Мэй отметит, что в этих и других действиях Лондон видит результат международного сотрудничества и коллективного ответа на различные угрозы.
В то же время она подчеркнет, что британское правительство допускает возможность налаживания «других отношений» с Москвой, при которых появится возможность совместной работы на благо международной стабильности и безопасности.
По словам премьера, Британия открыта к таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения вопреки международному праву, и при которых будет работать вместе со всеми над выполнением обязательств, общих для всех членов Совбеза ООН.
Соединенное Королевство надеется, что Российская Федерация изберет именно этот путь, «тогда и мы ответим соответствующим образом», говорится в тексте доклада.
В своей прошлогодней речи Мэй говорила лишь о «враждебно настроенной России».
В начале премьер-министр поблагодарит мировое сообщество за готовность отреагировать на «российские более чем реальные угрозы», выразившиеся, в том числе в «необдуманном использовании химоружия» против Скрипалей в Солсбери. Она отметила, что состоявшаяся после этого самая крупная в истории высылка российских дипломатов (а, по сути, сотрудников спецслужб) из большинства стран-союзниц «существенно подорвала разведвозможности Москвы на ближайшие годы».
Она также напомнит, что благодаря скоординированным действиям, западные спецслужбы сумели предотвратить масштабную хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести граждане России с территории Нидерландов.
Мэй отметит, что в этих и других действиях Лондон видит результат международного сотрудничества и коллективного ответа на различные угрозы.
В то же время она подчеркнет, что британское правительство допускает возможность налаживания «других отношений» с Москвой, при которых появится возможность совместной работы на благо международной стабильности и безопасности.
По словам премьера, Британия открыта к таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения вопреки международному праву, и при которых будет работать вместе со всеми над выполнением обязательств, общих для всех членов Совбеза ООН.
Соединенное Королевство надеется, что Российская Федерация изберет именно этот путь, «тогда и мы ответим соответствующим образом», говорится в тексте доклада.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter