Израильские СМИ: Нетаньяху рассказал о глубоком кризисе в отношениях с Россией

Нетаньяху сообщил коллегам по кабинету министров, что Владимир Путин расценил катастрофу Ил-20 над восточным Средиземноморьем как личную драму и как удар по президентской репутации.

Израильские СМИ приводят заявления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который накануне провёл кратковременную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже. В материале портала Mako говорится о том, что ранее израильское руководство недооценило градус кризиса во взаимоотношениях с Россией.Отмечается, что такое заявление сделал сам Нетаньяху. Ранее власти Израиля полагали, что Россия «решила воспользоваться трагедией с Ил-20, чтобы навязать Израилю новые правила игры в Сирии». Добавлено, что израильское руководство предполагало, что Кремль таким образом намеревается усилить российские позиции в САР.Но теперь Нетаньяху считает, что речь идёт о куда более серьёзном уровне проблемы во взаимоотношениях. По его словам (о них пишут СМИ), кризис носит стратегический характер.Тот же портал сообщает следующее:Во время небольшой пресс-конференции в Париже глава израильского кабмина сообщил, что разговор с президентом России расценивает как позитивный и деловой. При этом Нетаньяху добавил, что сообщать о подробностях разговора не собирается.Напомним, что ранее в израильских СМИ вышел материал о том, что Нетаньяху рассчитывал на обстоятельный диалог с Путиным во французской столице, но в Кремле дали понять: длительных переговоров не будет.Также нужно напомнить, что израильский премьер досрочно покинул мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны, и отправился в Израиль в связи с обострившейся военной обстановкой.С территории сектора Газа были выпущены несколько ракет. Для перехвата пришлось задействовать комплексы ПРО «Железный купол». В ответ на это в Минобороны был отдан приказ на операцию спецназа в Газе. В ходе этой операции погиб израильский подполковник, ещё один военнослужащий получил ранение. В арабоязычных СМИ заявили, что один израильский спецназовец попал в плен, но эту информацию опровергает пресс-служба ЦАХАЛа.