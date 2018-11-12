В Киеве заявили о возможном топливном коллапсе
Если поставки российских нефтепродуктов прекратятся, то на Украине разразится топливный коллапс, приводит РИА Новости заявление эксперта киевского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.
В настоящее время, по словам эксперта, на Россию приходится около 60% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок нанесет катастрофический удар по украинскому рынку и, соответственно, по самим украинцам.
Такая ситуация в секторе нефтепродуктов может продлиться до полугода, то есть, пока рынок не переориентируется, сказал он.
Корольчук напомнил, что недавно подобная ситуация уже возникала после сокращения поставок топлива из России и Беларуси. Цены на бензин тогда пошли резко вверх.
Эксперт отметил, что Украина не сможет быстро переориентироваться, и для нее это будет коллапсом. Кроме того, на других рынках может и не быть дополнительных объемов для перекрытия украинского дефицита. В таком случае даже сложно предположить, до какого предела вырастут цены на нефтепродукты. Это действительно будет катастрофическим ударом, добавил он.
Вместе с тем Корольчук уверен, что Москва не заинтересована в прекращении поставок, поскольку тоже понесет потери.
Кроме того, за последние 4 года объем экспортных поставок нефтепродуктов и газа из России только вырос, заключил эксперт.
Напомним, в октябре Москва заявила о прекращении поставок в Беларусь нефтепродуктов сверх потребностей республики. Это вызвало на Украине резкий скачок цен на автомобильное топливо. Согласно информации украинских СМИ, в некоторых регионах цены выросли на 22% и более.
В настоящее время, по словам эксперта, на Россию приходится около 60% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок нанесет катастрофический удар по украинскому рынку и, соответственно, по самим украинцам.
Такая ситуация в секторе нефтепродуктов может продлиться до полугода, то есть, пока рынок не переориентируется, сказал он.
Корольчук напомнил, что недавно подобная ситуация уже возникала после сокращения поставок топлива из России и Беларуси. Цены на бензин тогда пошли резко вверх.
Эксперт отметил, что Украина не сможет быстро переориентироваться, и для нее это будет коллапсом. Кроме того, на других рынках может и не быть дополнительных объемов для перекрытия украинского дефицита. В таком случае даже сложно предположить, до какого предела вырастут цены на нефтепродукты. Это действительно будет катастрофическим ударом, добавил он.
Вместе с тем Корольчук уверен, что Москва не заинтересована в прекращении поставок, поскольку тоже понесет потери.
Кроме того, за последние 4 года объем экспортных поставок нефтепродуктов и газа из России только вырос, заключил эксперт.
Напомним, в октябре Москва заявила о прекращении поставок в Беларусь нефтепродуктов сверх потребностей республики. Это вызвало на Украине резкий скачок цен на автомобильное топливо. Согласно информации украинских СМИ, в некоторых регионах цены выросли на 22% и более.
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