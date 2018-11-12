Иронизируем над норвежским фрегатом, а у самих "Лиман" и ПД-50 на дне

7 ноября завершились крупнейшие с 1991 года учения стран НАТО, проходившие в Скандинавии - Trident Juncture 2018. Вслед за этим стартовали другие учения с участием стран НАТО – уже на территории Прибалтийских республик и Польши – «Анаконда». Если углубиться в публикации в отечественных СМИ по поводу натовских военных маневров фактически у границ России, то можно сделать однозначный вывод о характере таких публикаций.«Усреднённое» мнение по поводу маневровс участием более чем 50 тысяч натовских военнослужащих, опубликованное в наших СМИ, таково: «Это полный провал! Блок НАТО не способен к большой войне! Их корабли то горят, то сталкиваются с танкерами, то теряют ход в открытом море! На военнослужащих жалуются рядовые норвежцы, а значит будет бунт, и НАТО сегодня-завтра может прекратить своё существование!»Об учениях «Анаконда» в Польше и Прибалтике, которые явно направлены на отработку оперативного окружения Калининградской области: «В Прибалтике всё равно нет дорог для тяжёлой бронетехники! Мосты будут разрушаться под американскими «Абрамсами»! Выучка их офицеров крайне низка, так как они проходят обучение не в российских военных университетах, а в системе НАТО! Нам достаточно тряхнуть калининградским «Искандером», и НАТО побежит искать возможности для подписания акта о капитуляции!»К насмешкам над тем, что норвежский фрегат был протаранен танкером, можно было бы с удовольствием присоединиться, если бы не обратная сторона этого шапкозакидательства. К сожалению, сами не застрахованы от подобного рода инцидентов. До сих пор нет точных данных, почему экипаж разведывательного корабля «Лиман» ВМФ РФ допустил столкновение с судном-скотовозом. Напомним, что тогда, в апреле 2017, нашему «Лиману» близ Босфора повезло куда меньше, чем норвежскому фрегату в районе Бергена. Он ушёл на дно, и пришлось предпринимать меры, чтобы содержавшиеся на борту разведданные не достались потенциальным противникам. К счастью, члены команды «Лимана» остались живы. Озвученная турецкими СМИ версия: "был сильный туман" вряд ли является оправданием и объяснением. Ведь туман на море - явление отнюдь не редкое.До сих пор нет точных сведений и о том, как было допущено, что крупнейший в России плавдок оказался в полузатопленном состоянии в Мурманской области. Как нет данных и о том, действительно ли его не собираются поднимать. А если не собираются, будут ли строить новый?Это к тому, что всерьёз обсуждать «жалобы на НАТО» со стороны норвежских крестьян и пожары на натовских же боевых кораблях в ситуации, когда блок, открыто называющий Россию врагом, осуществляет учения всё ближе и ближе к нашим границам, можно сколько угодно, но только самоуспокоенность военные конфликты ещё никогда не предотвращала и уж тем более не выигрывала. "Всё пропало" не кричим, но и испытывать щенячий восторг по поводу того, что во время учений у наших рубежей "что-то сломалось", было бы несколько странно.