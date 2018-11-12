Индонезия показала свой новый "средний" танк Harimau

На прошедшей в столице Индонезии Джакарте 8-ой Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018, индонезийские военные продемонстрировали некоторые достижения отечественной оборонной промышленности, среди которых был представлен средний танк Harimau, передает bmpd.Индонезийские военные заявили, что испытания нового среднего танка, разработанного совместно с турецкой стороной, завершены и он готовится к серийному производству. Не совсем понятен вклад индонезийской стороны в реализацию этого проекта, так как корпус и ходовая часть танка полностью созданы турками, а башня танка - бельгийская. На танке установлена 105-мм нарезная пушка бельгийского производства со спаренным 7,62-мм пулеметом. Установлен автомат заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в укладке в корпусе машины.Экипаж 3 человека. Корпус сварной, изготовлен из стальной брони, обеспечивающий круговую защиту от 14,5-мм бронебойных пуль. С применением дополнительного бронирования обеспечивается защита от 25-мм снарядов (в лобовой проекции 30-мм). Днище усилено и обеспечивает противоминную защиту от 10-кг заряда.Неизвестно, какой двигатель будет устанавливаться на серийные машины, но на прототипах установлен дизель Сaterpillar C13 мощностью 711 л.с. с автоматической трансмиссией, обеспечивающий максимальную скорость по шоссе 76 км/ч и запас хода до 450 км. По заявлению разработчиков танк способен преодолевать брод глубиной 1,2 м, ров шириной 2 м и стенку высотой 0,9 мНа первом этапе Минобороны Индонезии планирует приобрести 44 танка с установочной серией в 20-25 танков до конца 2018 года. Всего же планируется поставить в вооруженные силы 400 средних танков Harimau.