Вашингтону посоветовали купить российские Бе-200 для тушения пожаров
Приобретение в России самолетов-амфибий Бе-200 принесет пользу Соединенным Штатам, ежегодно страдающим от крупных природных пожаров, пишет гонконгское издание Asia Times.
На прошлой неделе на севере Калифорнии начался лесной пожар, охвативший более 42 тыс. гектаров. Огнем полностью уничтожен город Парадайс, погибли по меньшей мере 25 человек.
Издание отмечает, что являясь лидером в области авиастроения, США никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения масштабных пожаров.
Автор напоминает, что парком таких самолетов обладают спасатели Канады, Японии и России. При этом российские Бе-200 по сравнению с зарубежными аналогами обладают лучшими характеристиками, в том числе скоростными. Кроме того, при схожей эффективности их цена заметно ниже.
Американцы же для тушения пожаров обычно используют старые переоборудованные самолеты, техническое состояние которых, зачастую, оставляет желать лучшего, говорится в материале.
Издание напоминает, что российские машины уже были с успехом использованы в Европе и Азии, однако в Соединенных Штатах признания пока не получили.
Автор предлагает американцам обойти антироссийские санкции и взять самолеты Бе-200 в лизинг. По его мнению, Москва готова пойти навстречу в этом вопросе.
Он даже предположил, что вопрос лизинга Бе-200 Дональд Трамп может поднять на очередной встрече с Владимиров Путиным, которая состоится на саммите G20 («Большой двадцатки»).
Бе-200 «Альтаир» – российский самолет-амфибия, разработанный на ТАНТК им Бериева. Производится Иркутским авиазаводом. Первый полет выполнен в 1998 году, начало эксплуатации – 2003 год. Масса полезной нагрузки – 5тонн, а также 12 м³ воды в баках.
На прошлой неделе на севере Калифорнии начался лесной пожар, охвативший более 42 тыс. гектаров. Огнем полностью уничтожен город Парадайс, погибли по меньшей мере 25 человек.
Издание отмечает, что являясь лидером в области авиастроения, США никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения масштабных пожаров.
Автор напоминает, что парком таких самолетов обладают спасатели Канады, Японии и России. При этом российские Бе-200 по сравнению с зарубежными аналогами обладают лучшими характеристиками, в том числе скоростными. Кроме того, при схожей эффективности их цена заметно ниже.
Американцы же для тушения пожаров обычно используют старые переоборудованные самолеты, техническое состояние которых, зачастую, оставляет желать лучшего, говорится в материале.
Издание напоминает, что российские машины уже были с успехом использованы в Европе и Азии, однако в Соединенных Штатах признания пока не получили.
Автор предлагает американцам обойти антироссийские санкции и взять самолеты Бе-200 в лизинг. По его мнению, Москва готова пойти навстречу в этом вопросе.
Он даже предположил, что вопрос лизинга Бе-200 Дональд Трамп может поднять на очередной встрече с Владимиров Путиным, которая состоится на саммите G20 («Большой двадцатки»).
Бе-200 «Альтаир» – российский самолет-амфибия, разработанный на ТАНТК им Бериева. Производится Иркутским авиазаводом. Первый полет выполнен в 1998 году, начало эксплуатации – 2003 год. Масса полезной нагрузки – 5тонн, а также 12 м³ воды в баках.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter