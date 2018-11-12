Ледокол проекта 22220 "Урал" получил энергетическую установку

На "Балтийском заводе", ведущем строительство новейших атомных ледоколов проекта 22220, закончена работа по установке двух ядерных реакторов "Ритм-200" на борт ледокола "Урал", сообщили в пресс-службе предприятия.Как сообщили на заводе, два ядерных реактора "Ритм-200" установлены на второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал". При этом отмечается, что погрузка реакторов впервые произведена в условиях наклонного стапеля, а не на плаву у достроечной стенки. Данный способ значительно сокращает время достройки корабля на плаву и снижает затраты.В настоящее время на заводе идет строительство трех самых мощных российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол "Арктика" и первый в серии "Сибирь" уже спущены на воду и достраиваются на плаву. Второй серийный ледокол "Урал" пока находится на стапелях.Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.