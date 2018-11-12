На Крымском мосту установлены все железнодорожные опоры

На строительстве железнодорожной части Крымского моста закончена работа по сооружению опор под пролеты. Об этом заявил председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг.Ротенберг сообщил, что строители закончили установку опор на строительстве железнодорожной части Крымского моста. Он пояснил, что это очень сложный процесс и работа производилась в сложных условиях: сильные ветра, сейсмические движения и непростой грунт. Всего на мосту установлено 595 опор, некоторые пришлось погружать на глубину до 100 метров. Последняя опора была установлена в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом на глубину до 70 метров.На опоры устанавливаются пролеты - это 160 тысяч тонн металлоконструкций. При этом установка идет на всех морских и сухопутных участках стройки, уже перекрыто пролетами более 15 километров трассы, а также уже соединили первый пролет со стороны Керчи с железнодорожной аркой.Напомним, что окончательная сборка железнодорожной части моста будет закончена до конца весны 2019 года, а монтаж путей - к концу лета. Движение поездов по мосту в обе стороны по планам должно начаться в декабре 2019 года. Пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 километров в час, грузовые — до 80 километров в час. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн.