Сведения о "шпионе" австрийцам передала британская разведка

Что и требовалось доказать. Обычно в математических дисциплинах этой фразой материал заканчивается. Но в данной ситуации фразу целесообразно использовать именно в начале, так как речь идёт о продолжении истории с "выявлением" австрийского шпиона, работавшего на Россию. Военный офицер уволился с военной службы 17 лет назад, и только теперь вдруг появились заявления о том, что он занимался шпионажем.Австрийская пресса сегодня выходит с материалом о том, что официальной Вене данные о шпионе передала британская разведка. Именно поэтому: «что и требовалось доказать».Исчерпав на данном этапе дезинформационный ресурс по делу Скрипалей, оказавшись в тупике по брекзиту, одновременно наблюдая за потеплением отношений между Веной и Москвой, Лондону просто как воздух была нужна новая провокация. И ничего более «умного», чем достать из чулана историю об австрийском шпионе «на службе у Кремля», в Британии не придумали.Нужно отметить, что ранее сообщалось о передаче австрийцам секретных сведений разведкой Германии. Но эта информация теперь опровергнута, и выяснено, что именно британцы сообщили австрийским коллегам о шпионаже офицера в пользу РФ. Заявлено, что австрийский офицер (а сегодня ему уже 70 лет) успел передать России данные об австрийской авиации и артиллерии.На самом деле, факт того, что Британия пытается обвинить Россию в шпионаже против Австрии, не выдерживает никакой критики. Лондон пытается позиционировать себя невинной овечкой, имея самое большое разведывательное сообщество в Европе. Видимо, в Британии кого-то пытаются убедить, что у России агенты и шпионы есть, а у неё нет. Но всё это выглядит откровенным цинизмом даже на фоне заявлений о якобы отравлении Скрипаля и его дочери российским спецслужбами.