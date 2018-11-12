Столтенберг обсудил с Путиным Договор о РСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с российским лидером Владимиром Путиным обвинения в адрес России в нарушении Договора о РСМД, передает ТАСС со ссылкой на представителя альянса Оану Лунгеску.
Отмечается, что Столтенберг сам поднял эту тему в Париже, где он и Путин принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
По словам Лунгеску, в беседе с российским президентом генсек НАТО «затронул вопрос о ДРСМД и важности того, чтобы обеспечить полное соблюдение данного договора».
Позднее Путин, отвечая на вопросы журналистов, напомнил что из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности хотят выйти американцы, но в Москве готовы к диалогу.
Он отметил, что это не Россия выходит из договора, а США. Однако и Вашингтон, и Москва настроены на то, чтобы возобновить диалог. При этом важнее вести диалог не на высшем уровне, а на уровне экспертов, добавил Путин, выразив надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса.
ДРСМД вступил в силу в июне 1988 года. В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении положений документа. Москва не соглашается с этими обвинениями и выдвигает встречные претензии.
В октябре Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из ДРСМД, так как Россия, по мнению президента, не хочет его выполнять. Китай и Германия раскритиковали заявление Трампа. Зато Британия и НАТО его поддержали, возложив ответственность за решение американского президента на Москву.
Отмечается, что Столтенберг сам поднял эту тему в Париже, где он и Путин принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
По словам Лунгеску, в беседе с российским президентом генсек НАТО «затронул вопрос о ДРСМД и важности того, чтобы обеспечить полное соблюдение данного договора».
Позднее Путин, отвечая на вопросы журналистов, напомнил что из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности хотят выйти американцы, но в Москве готовы к диалогу.
Он отметил, что это не Россия выходит из договора, а США. Однако и Вашингтон, и Москва настроены на то, чтобы возобновить диалог. При этом важнее вести диалог не на высшем уровне, а на уровне экспертов, добавил Путин, выразив надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса.
ДРСМД вступил в силу в июне 1988 года. В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении положений документа. Москва не соглашается с этими обвинениями и выдвигает встречные претензии.
В октябре Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из ДРСМД, так как Россия, по мнению президента, не хочет его выполнять. Китай и Германия раскритиковали заявление Трампа. Зато Британия и НАТО его поддержали, возложив ответственность за решение американского президента на Москву.
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