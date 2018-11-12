Аварийно севший бомбардировщик B-1 Lancer вернулся на авиабазу
Американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, совершивший аварийную посадку в аэропорту Мидленда в Техасе, возвращен на авиабазу Тинкер в Оклахоме, передает "РГ" со ссылкой на Defence Blog.
Как пишет издание, инцидент со стратегическим бомбардировщиком ВВС США произошел еще в начале мая этого года, но стало известно о нем только сейчас. По полученным данным от командования ВВС, 1 мая 2018 года во время обычного тренировочного полета бомбардировщика B-1 вспыхнул пожар сразу в трех отсеках самолета. Сработавшие штатные средства пожаротушения смогли погасить два из трех пожаров. Третий, вспыхнувший в двигателе №2, потушить не удалось и командир экипажа приказал покинуть самолет, совершив катапультирование в ручном режиме.
По инструкции первым самолет покидает оператор оружия, но после отстрела люка кресло с оператором осталось на месте, не поехав на выход по эвакуационным рельсам. Командир экипажа принял решение об отмене катапультирования остальных членов экипажа и через 20 минут посадил самолет в в аэропорту Мидленд в 240 км от авиабазы с горящим двигателем.
Командование ВВС США сообщило об аварийной посадке В-1, но о возгорании на борту самолета и неисправности катапультных кресел не сообщило. Причиной посадки назвали "неисправность" двигателя. Через месяц после инцидента полеты всех В-1 запретили до окончания проверок катапультируемого кресла ACES II.
В настоящее время самолет прошедший необходимый ремонт возвращен на базу. Не сумевший катапультироваться экипаж награжден Летными крестами за профессионализм и мужество, проявленные в аварийной ситуации.
Как пишет издание, инцидент со стратегическим бомбардировщиком ВВС США произошел еще в начале мая этого года, но стало известно о нем только сейчас. По полученным данным от командования ВВС, 1 мая 2018 года во время обычного тренировочного полета бомбардировщика B-1 вспыхнул пожар сразу в трех отсеках самолета. Сработавшие штатные средства пожаротушения смогли погасить два из трех пожаров. Третий, вспыхнувший в двигателе №2, потушить не удалось и командир экипажа приказал покинуть самолет, совершив катапультирование в ручном режиме.
По инструкции первым самолет покидает оператор оружия, но после отстрела люка кресло с оператором осталось на месте, не поехав на выход по эвакуационным рельсам. Командир экипажа принял решение об отмене катапультирования остальных членов экипажа и через 20 минут посадил самолет в в аэропорту Мидленд в 240 км от авиабазы с горящим двигателем.
Командование ВВС США сообщило об аварийной посадке В-1, но о возгорании на борту самолета и неисправности катапультных кресел не сообщило. Причиной посадки назвали "неисправность" двигателя. Через месяц после инцидента полеты всех В-1 запретили до окончания проверок катапультируемого кресла ACES II.
В настоящее время самолет прошедший необходимый ремонт возвращен на базу. Не сумевший катапультироваться экипаж награжден Летными крестами за профессионализм и мужество, проявленные в аварийной ситуации.
- Использованы фотографии:
- U.S. Air Force
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