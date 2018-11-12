В РФ раскритиковали китайские истребители
Российский истребитель Су-57 и демонстратор МиГ 1.44 превосходят новейшие китайские самолеты, приводит ТАСС мнение двух заслуженных военных летчиков РФ.
Они отметили, что китайский истребитель 5-го поколения J-20 имеет большое количество скопированных элементов от российского самолета-демонстратора технологий МиГ 1.44, а также от американских самолетов F-22 Raptor и F-35.
По словам заслуженного летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, базой всех авиационно-космических технологий является советско-российская фундаментально-прикладная наука. Поэтому в китайской машине ничего своего нет, кроме, возможно, «элементной базы какой-то».
В свою очередь заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что китайские инженеры «смело берут всё новое в техническом облике передовых стран». Сегодня их самолет 5 поколения правильнее было бы отнести к категории машин поколения 4++, но и это уже большой успех для китайской оборонки, добавил он.
По мнению российских летчиков, говорить о полноценном пятом поколении можно будет говорить после появлении в Китае собственных авиадвигателей. Пока у них еще не всё получается, например, современные турбореактивные двигатели. Китайцам пока не под силу создать такие же агрегаты, которые уже работают в России и США.
Тем не менее, работа в этом направлении идет: на авиашоу AirShow China 2018 китайский истребитель 4 поколения J-10B выполнил «кленовый лист» и «кобру Пугачева» будучи оснащенным китайскими силовыми установками WS-10. Ранее на эти машины устанавливали российские двигатели.
Кроме того, в сентябре китайская пресса сообщила о завершении разработки отечественного двигателя WS-15 для истребителей J-20. Пока же они оснащены силовыми агрегатами, приобретенными в России.
Они отметили, что китайский истребитель 5-го поколения J-20 имеет большое количество скопированных элементов от российского самолета-демонстратора технологий МиГ 1.44, а также от американских самолетов F-22 Raptor и F-35.
По словам заслуженного летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, базой всех авиационно-космических технологий является советско-российская фундаментально-прикладная наука. Поэтому в китайской машине ничего своего нет, кроме, возможно, «элементной базы какой-то».
В свою очередь заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что китайские инженеры «смело берут всё новое в техническом облике передовых стран». Сегодня их самолет 5 поколения правильнее было бы отнести к категории машин поколения 4++, но и это уже большой успех для китайской оборонки, добавил он.
По мнению российских летчиков, говорить о полноценном пятом поколении можно будет говорить после появлении в Китае собственных авиадвигателей. Пока у них еще не всё получается, например, современные турбореактивные двигатели. Китайцам пока не под силу создать такие же агрегаты, которые уже работают в России и США.
Тем не менее, работа в этом направлении идет: на авиашоу AirShow China 2018 китайский истребитель 4 поколения J-10B выполнил «кленовый лист» и «кобру Пугачева» будучи оснащенным китайскими силовыми установками WS-10. Ранее на эти машины устанавливали российские двигатели.
Кроме того, в сентябре китайская пресса сообщила о завершении разработки отечественного двигателя WS-15 для истребителей J-20. Пока же они оснащены силовыми агрегатами, приобретенными в России.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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