СМИ: Уральская чиновница Ольга Глацких "отделалась" выговором
Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев принял решение не увольнять директора департамента молодежной политики области Ольгу Глацких. Об этом сообщает свердловское издание Ura.ru со ссылкой на источник в окружении главы региона .
По данным, полученным изданием от источника в аппарате губернатора, чиновница Ольга Глацких "отделается" выговором, так как именно такое дисциплинарное наказание для нее выбрал губернатор области Евгений Кувайшев после "серьезного разговора", а увольнения по итогам служебной проверки не будет. При этом утверждается, что официального заявления об окончании служебной проверки в отношении Глацких, как и о мерах, принятых по итогам проверки, на настоящий момент, ни в департаменте информполитики региона, ни в издании нет.
Ранее сообщалось, что губернатор подписал распоряжение об отстранении от должности на время служебной проверки директора департамента молодежной политики области Ольги Глацких, которая отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заявила, что "государство ничего вам (молодежи - прим.) в принципе не должно, а должны ваши родители, так как это они вас рожали, а государство их рожать не просило".
Глацких руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года.
По данным, полученным изданием от источника в аппарате губернатора, чиновница Ольга Глацких "отделается" выговором, так как именно такое дисциплинарное наказание для нее выбрал губернатор области Евгений Кувайшев после "серьезного разговора", а увольнения по итогам служебной проверки не будет. При этом утверждается, что официального заявления об окончании служебной проверки в отношении Глацких, как и о мерах, принятых по итогам проверки, на настоящий момент, ни в департаменте информполитики региона, ни в издании нет.
Ранее сообщалось, что губернатор подписал распоряжение об отстранении от должности на время служебной проверки директора департамента молодежной политики области Ольги Глацких, которая отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заявила, что "государство ничего вам (молодежи - прим.) в принципе не должно, а должны ваши родители, так как это они вас рожали, а государство их рожать не просило".
Глацких руководит департаментом молодёжной политики Свердловской области с 2016 года.
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