Италия не откажется от закупки F-35, но сэкономить попытается
В Италии заявили о желании сэкономить на закупках американских истребителей пятого поколения F-35. Коалиционное правительство Италии, пришедшее к власти в начале лета 2018 года, не смогло полностью отказаться от закупок этого самолета, но надеется, что Соединенные Штаты пойдут на изменение сроков производства новых истребителей по уже заключенным контрактам, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.
Как пишет издание, ранее Италия обязалась в ближайшие пять лет приобрести 10 истребителей F-35, но новое правительство выступает с предложением уменьшить количество самолетов до 6-7 единиц, а сэкономленные средства пустить на социальные нужды. Соответствующее предложение Соединенным Штатам уже сделала глава итальянского военного ведомства Элизабетта Трента. При этом Италия не будет отказываться от общего количества уже запланированных к покупке истребителей, а растянутость процесса на более длительное время объясняет экономическими проблемами.
Сообщалось, что Министерство обороны Италии планирует приобрести для ВВС 90 истребителей пятого поколения F-35 двух модификаций, включая 60 F-35A и 30 F-35B. На настоящий момент на вооружении итальянских ВВС стоят 11 истребителей F-35: десять F-35A и один F-35B.
Как пишет издание, ранее Италия обязалась в ближайшие пять лет приобрести 10 истребителей F-35, но новое правительство выступает с предложением уменьшить количество самолетов до 6-7 единиц, а сэкономленные средства пустить на социальные нужды. Соответствующее предложение Соединенным Штатам уже сделала глава итальянского военного ведомства Элизабетта Трента. При этом Италия не будет отказываться от общего количества уже запланированных к покупке истребителей, а растянутость процесса на более длительное время объясняет экономическими проблемами.
Сообщалось, что Министерство обороны Италии планирует приобрести для ВВС 90 истребителей пятого поколения F-35 двух модификаций, включая 60 F-35A и 30 F-35B. На настоящий момент на вооружении итальянских ВВС стоят 11 истребителей F-35: десять F-35A и один F-35B.
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- https://defence.pk/
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