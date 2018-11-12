Финский премьер допустил «вмешательство» России в работу GPS
Россия может иметь отношение к перебоям в работе навигационной системы GPS, которые были зафиксированы во время проходивших в Скандинавии маневров НАТО, передает телекомпания Yle заявление премьер-министра Финляндии Юхи Сипили.
Технически достаточно легко сорвать в открытом космосе радиосигнал. Вполне возможно, что за этим стоит Россия. Ее возможности в этой области известны, сказал Сипиля.
По словам премьера, расследование инцидента пока не завершено. Но он уверен, что это «послание» было адресовано всем странам, вовлеченным в учение Trident Juncture. Специалисты рассматривают инцидент как умышленное вмешательство в работу системы.
Ранее телекомпания сообщала, что финские спецслужбы подозревают Москву во «вмешательстве» в работу GPS. Центр авианавигации страны предупредил финских летчиков о сбоях в навигационной системе. Наиболее ненадежным GPS-сигнал был от северных районов Рованиеми до границы с Норвегией и к востоку от Киттиля до границы с РФ. Система работала с перебоями в течение двух дней – 6-7 ноября.
Напомним, международное учение Trident Juncture 2018, охватившее всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В нем было задействовано около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом маневров заявил, что Trident Juncture не направлены против какой-либо конкретной страны, их цель – показать, что альянс готов «защитить всех союзников от любой угрозы».
Технически достаточно легко сорвать в открытом космосе радиосигнал. Вполне возможно, что за этим стоит Россия. Ее возможности в этой области известны, сказал Сипиля.
По словам премьера, расследование инцидента пока не завершено. Но он уверен, что это «послание» было адресовано всем странам, вовлеченным в учение Trident Juncture. Специалисты рассматривают инцидент как умышленное вмешательство в работу системы.
Ранее телекомпания сообщала, что финские спецслужбы подозревают Москву во «вмешательстве» в работу GPS. Центр авианавигации страны предупредил финских летчиков о сбоях в навигационной системе. Наиболее ненадежным GPS-сигнал был от северных районов Рованиеми до границы с Норвегией и к востоку от Киттиля до границы с РФ. Система работала с перебоями в течение двух дней – 6-7 ноября.
Напомним, международное учение Trident Juncture 2018, охватившее всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В нем было задействовано около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом маневров заявил, что Trident Juncture не направлены против какой-либо конкретной страны, их цель – показать, что альянс готов «защитить всех союзников от любой угрозы».
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