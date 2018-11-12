США обнаружили тайные ракетные полигоны Северной Кореи
Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил на территории Северной Кореи тринадцать тайных ракетных баз, что отразил в своем докладе, сообщает Reuters.
Всего же, говорится в докладе Центра, на территории Северной Кореи предполагается размещение около двадцати тайных ракетных баз и только 13 из них удалось обнаружить. Несмотря на переговоры Пхеньяна с Вашингтоном по поводу ядерной программы и сокращения ракетных пусков и исследований, КНДР все равно поддерживает полигоны в рабочем состоянии, а кое где даже проводит работы по их улучшению, заявил эксперт центра Джозеф Бермудес.
По данным Центра, базы расположены в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности, включая самые мощные, способные достичь территории Соединенных Штатов. При этом утверждается, что пусковых установок для ракет на этих базах нет, но "они могут быть запущены в случае чрезвычайной ситуации".
Ранее спутниковый снимок базы Сакканмоль, расположенной недалеко от южнокорейской границы, опубликовала газета The New York Times. При этом утверждается, что база выглядит хорошо подготовленной к работе. Кроме этого утверждается, что американская разведка обнаружила уже 16 тайных ракетных баз КНДР.
Официальный Пхеньян никак не отреагировал на заявления американской стороны.
Всего же, говорится в докладе Центра, на территории Северной Кореи предполагается размещение около двадцати тайных ракетных баз и только 13 из них удалось обнаружить. Несмотря на переговоры Пхеньяна с Вашингтоном по поводу ядерной программы и сокращения ракетных пусков и исследований, КНДР все равно поддерживает полигоны в рабочем состоянии, а кое где даже проводит работы по их улучшению, заявил эксперт центра Джозеф Бермудес.
По данным Центра, базы расположены в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности, включая самые мощные, способные достичь территории Соединенных Штатов. При этом утверждается, что пусковых установок для ракет на этих базах нет, но "они могут быть запущены в случае чрезвычайной ситуации".
Ранее спутниковый снимок базы Сакканмоль, расположенной недалеко от южнокорейской границы, опубликовала газета The New York Times. При этом утверждается, что база выглядит хорошо подготовленной к работе. Кроме этого утверждается, что американская разведка обнаружила уже 16 тайных ракетных баз КНДР.
Официальный Пхеньян никак не отреагировал на заявления американской стороны.
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