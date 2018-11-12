Stratfor: США не смогут напрямую помочь Украине на Азовском море
Западный ресурс Stratfor, который имеет отношение к американским разведывательным структурам, выходит с материалом, в котором заявлено о «понимании Вашингтоном озабоченностей Украины по поводу милитаризации Россией Азовского моря». В статье говорится, что Россия добилась многократного превосходства над Украиной в азовской акватории, и это «может послужить распространению войны ещё и на море».
Одним из «проблемных моментов», как заявляют аналитики Stratfor, является построенный Россией Крымский мост. При этом добавляется, что именно мост «теперь позволяет России повысить свою активность при проверке проходящих под ним кораблей».
Из материала:
Мы сравнили силы Украины и России на море. Сравнение далеко не в пользу Украины. У её ВМС 11 тысяч военнослужащих и только 66 боевых кораблей и вспомогательных судов, в то время как у России только в Севастополе 25 тысяч моряков и в разы больше кораблей и судов. И дисбаланс не только количественный, но и качественный. Россия в Азовском море держит около 40 своих военных кораблей и катеров береговой охраны. К этой группировке может быть без труда из Крыма переброшено подкрепление. Украинские пограничные корабли, которые имеются в Мариуполе и Бердянске, старые. Переброска кораблей из Одессы выглядит проблематично.
В конечном итоге аналитики упомянутой структуры пишут, что Украине остаётся надеяться исключительно на помощь США в сдерживании России на Азовском море. И в то же время в материале говорится, что Украине не следует на такую помощь от Вашингтона рассчитывать, по крайней мере, в ближайшее время. Аргументация такая: де-юре США не имеют права отправить в акваторию Азовского море свои боевые корабли, но даже если это произойдёт, то это только «усугубит природу конфликта». Именно поэтому в Вашингтоне размышляют о том, как "помочь Украине" на Азовском море без американского военного присутствия, которое "пока невозможно".
Одним из «проблемных моментов», как заявляют аналитики Stratfor, является построенный Россией Крымский мост. При этом добавляется, что именно мост «теперь позволяет России повысить свою активность при проверке проходящих под ним кораблей».
Из материала:
Мы сравнили силы Украины и России на море. Сравнение далеко не в пользу Украины. У её ВМС 11 тысяч военнослужащих и только 66 боевых кораблей и вспомогательных судов, в то время как у России только в Севастополе 25 тысяч моряков и в разы больше кораблей и судов. И дисбаланс не только количественный, но и качественный. Россия в Азовском море держит около 40 своих военных кораблей и катеров береговой охраны. К этой группировке может быть без труда из Крыма переброшено подкрепление. Украинские пограничные корабли, которые имеются в Мариуполе и Бердянске, старые. Переброска кораблей из Одессы выглядит проблематично.
В конечном итоге аналитики упомянутой структуры пишут, что Украине остаётся надеяться исключительно на помощь США в сдерживании России на Азовском море. И в то же время в материале говорится, что Украине не следует на такую помощь от Вашингтона рассчитывать, по крайней мере, в ближайшее время. Аргументация такая: де-юре США не имеют права отправить в акваторию Азовского море свои боевые корабли, но даже если это произойдёт, то это только «усугубит природу конфликта». Именно поэтому в Вашингтоне размышляют о том, как "помочь Украине" на Азовском море без американского военного присутствия, которое "пока невозможно".
- Использованы фотографии:
- Думская.net
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