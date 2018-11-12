Stratfor: США не смогут напрямую помочь Украине на Азовском море

Западный ресурс Stratfor, который имеет отношение к американским разведывательным структурам, выходит с материалом, в котором заявлено о «понимании Вашингтоном озабоченностей Украины по поводу милитаризации Россией Азовского моря». В статье говорится, что Россия добилась многократного превосходства над Украиной в азовской акватории, и это «может послужить распространению войны ещё и на море».Одним из «проблемных моментов», как заявляют аналитики Stratfor, является построенный Россией Крымский мост. При этом добавляется, что именно мост «теперь позволяет России повысить свою активность при проверке проходящих под ним кораблей».Из материала:В конечном итоге аналитики упомянутой структуры пишут, что Украине остаётся надеяться исключительно на помощь США в сдерживании России на Азовском море. И в то же время в материале говорится, что Украине не следует на такую помощь от Вашингтона рассчитывать, по крайней мере, в ближайшее время. Аргументация такая: де-юре США не имеют права отправить в акваторию Азовского море свои боевые корабли, но даже если это произойдёт, то это только «усугубит природу конфликта». Именно поэтому в Вашингтоне размышляют о том, как "помочь Украине" на Азовском море без американского военного присутствия, которое "пока невозможно".