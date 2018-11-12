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На сайте МО РФ появился новый раздел, посвящённый столетию РХБЗ

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Российское военное ведомство на своем сайте открыло новый специальный раздел, посвященный 100-летию создания войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), сообщает пресс-служба Минобороны.

На сайте МО РФ появился новый раздел, посвящённый столетию РХБЗ



В разделе рассказывается, как зарождались войска РХБЗ, какими были первые средства защиты и противогазы. Опубликованные материалы позволяют последовательно проследить ход становления войск.

Официальная история войск РХБЗ берет начало с 13 ноября 1918 года. В этот день приказом Реввоенсовета №220 была создана химическая служба. Между тем первое подразделение РХБЗ появилось еще в 1915 году. А в 2016 году в Русской Армии насчитывалось уже 12 химических и 10 огнеметных команд, 4 огнеметных батареи.

В 1924-1925 годов были заложены основы создания химической службы Красной Армии и химических войск, сделан важный шаг к созданию централизованного руководства ими.

В документах содержаться сведения о первых указаниях по применению химических снарядов, о дате приказа об обязательном введении противогазов в состав снаряжения бойцов.

Читатель также найдет в разделе мини-энциклопедию по историческим и современным образцам вооружения войск РХБЗ, информацию об участии военнослужащих в конкурсе «Безопасная среда» и других мероприятиях.

Кроме того, из материалов можно узнать, как и чему учат в академии РХБЗ.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 ноября — День войск радиационной, химической и биологической защиты
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