СМИ: МО РФ построит в Ростовской области военный аэродром
В России может появиться ещё один военный аэродром. Его планируют построить в нескольких десятках километров от границы с Украиной в районе хутора Морской Чулек, что в Неклиновском районе Ростовской области.
Российское оборонное ведомство объявило тендер на закупку необходимого для строительства аэродрома оборудования. На официальном сайте госзакупок уже размещена соответствующая информация. Об этом сообщает портал "Дон24".
На строительство военного аэродрома, оснащенного передовыми средствами радиотехнического обеспечения, системой управления полётами и связи, а также учебным командным пунктом авиационной группы войсковой части, Министерство обороны РФ планирует потратить 100 млн. рублей.
Появление в ближайшее время нового военного аэродрома может быть обусловлено наращиванием Украиной морского флота близ Ростовской области. Хотя официальных комментариев от военного ведомства по этому вопросу на данный момент не публиковалось. Строительство военного объекта в Ростовской области вполне может осуществлять в рамках ранее запланированных мероприятий по модернизации армии и флота.
Нужно отметить, что за годы реформ число военных аэродромов в России снизилось. На данный момент (по неподтверждённым данным) в нашей стране остаётся около 75 военных аэродромов, хотя к 2008 году таковых было более двухсот. Десятки аэродромов "законсервированы", но это не мешает им начать принимать самолёты после восстановительных процедур.
Российское оборонное ведомство объявило тендер на закупку необходимого для строительства аэродрома оборудования. На официальном сайте госзакупок уже размещена соответствующая информация. Об этом сообщает портал "Дон24".
На строительство военного аэродрома, оснащенного передовыми средствами радиотехнического обеспечения, системой управления полётами и связи, а также учебным командным пунктом авиационной группы войсковой части, Министерство обороны РФ планирует потратить 100 млн. рублей.
Появление в ближайшее время нового военного аэродрома может быть обусловлено наращиванием Украиной морского флота близ Ростовской области. Хотя официальных комментариев от военного ведомства по этому вопросу на данный момент не публиковалось. Строительство военного объекта в Ростовской области вполне может осуществлять в рамках ранее запланированных мероприятий по модернизации армии и флота.
Нужно отметить, что за годы реформ число военных аэродромов в России снизилось. На данный момент (по неподтверждённым данным) в нашей стране остаётся около 75 военных аэродромов, хотя к 2008 году таковых было более двухсот. Десятки аэродромов "законсервированы", но это не мешает им начать принимать самолёты после восстановительных процедур.
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