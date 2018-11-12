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В Европе заговорили о необходимости "возрождать империю"

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Глава Минфина Франции Брюно ле Мэр озвучил план европейских элит по переустройству Евросоюза. По словам ле Мэра, Европа должна стать империей, похожей на США и Китай.




Также французский министр выразил неудовлетворение тому, как Америка вмешивается в торговые отношения ЕС с Китаем и Ираном. Ле Мэр считает, что Европа должна обрести большую суверенность, самостоятельно решать, с кем вести торговлю, а также проводить миролюбивую политику.

План преобразования Европы озвучивается политиками различного уровня довольно давно, однако, впервые прозвучало слово «империя». Также прозвучал призыв к активным действиям.

Стоит отметить, что Европе никак не состояться в качестве империи без помощи России. США сделали всё, чтобы лишить европейцев суверенитета.

Естественно, США не хотят просто так отпускать дрейфующую Европу, поэтому во Франции организуются забастовки, в Германии к отставке подводят Меркель, а в Австрии раздут шпионский скандал. Кризисы различного уровня буквально раздирают Старый Свет.

Тем не менее, англосаксонские элиты своими агрессивными выпадами только сильнее убеждают европейских политиков в неизбежности изменений. Недаром на парижском саммите Трамп и Макрон спорят из-за проекта создания европейской армии. Хотя Макрон, похоже, сдаёт позиции.

Европа хочет избавиться от брюссельской трансатлантической бюрократии и сосредоточиться на решении своих проблем, но за Брюсселем стоит Вашингтон...
Автор:
Professional
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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