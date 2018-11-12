Вашингтон проиграл войну в Афганистане, заявили в Москве

Соединенные Штаты проиграли войну в Афганистане, с их присутствием в стране проблема терроризма не только не исчезла, но и стала значительно больше, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров с талибами* в Москве.По словам Кабулова, Вашингтон за 17 лет нахождения в Афганистане ни сделали ничего из того, что замышляли. Когда в 2001 году войска США начали в Афганистане свою операцию, присутствие талибов* на территории страны оценивалось в 0%, а через 17 лет они контролируют 60% процентов страны. США и НАТО совсем не способствуют наступлению мира на афганской земле. Они проиграли войну, добавил он.Говоря про США, Кабулов напомнил, что Афганистан является "подбрюшьем" России и здесь сосредоточены национальные интересы России, в отличии от Соединенных Штатов, которые расположены "очень далеко". Москва дала понять Вашингтону, что не получается у них урегулирование в Афганистане и необходимо уступить место региональным государствам, добавил он.Между тем сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке, куда так же включены данные о числе жертв среди мирного населения, национальной полиции и военных, а также сотрудников гуманитарных миссий и журналистов. При этом отмечается, что количество жертв среди мирного населения указано приблизительно. Кроме того, в список не попали люди, скончавшиеся в результате "потери доступа к продовольствию, воде, медицинским учреждениям, электричеству или другой инфраструктуре".В Афганистане США потеряли 2401 военнослужащих и 3937 сотрудников ЧВК, в Ираке - 4550 военных и 3793 наемника. Союзники США потеряли 1464 военнослужащих. За это время в обоих странах уничтожено от 109 до 114 тысяч боевиков.Режимы, сделавшие ставку на США, потеряли убитыми свыше 109 тысяч полицейских и военнослужащих. В отдельную графу сведены данные об убитых работниках СМИ. В Ираке - 245 журналистов, в Афганистане - 54 корреспондента. В Ираке в ходе "прямых военных действий" убиты от 182 272 до 204 575 гражданских, в Афганистане - 38 480.Талибан* - террористическая группировка, запрещенная в России