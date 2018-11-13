Зачем Украина скупает старое вооружение?

ОБТ "Оплот" - одна из украинских бронемашин, предлагаемых на экспорт. Фото Wikimedia Commons

Бронемашины БМП-1АК во время модернизации. Фото ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua

Один из датских катеров типа Flyvefisken, проданных за рубеж. Фото Минобороны Литвы