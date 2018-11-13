Зачем Украина скупает старое вооружение?
Еще несколько лет назад Украина не просто входила в список крупнейших экспортеров вооружения и военной техники, но и занимала в нем не самые низкие места. В дальнейшем, однако, ситуация стала меняться. Из-за негативного влияния ряда объективных факторов военный экспорт украинских предприятий стал постепенно сокращаться, в результате чего страна ухудшила свои позиции на рынке. Тем временем, военное и политическое руководство постоянно говорит о желании закупки или безвозмездного получения военной продукции зарубежного производства.
Таким образом, в последние годы наметилась характерная тенденция, негативно сказывающаяся на военном экспорте. Украинская промышленность все еще способна, как минимум, частично покрывать потребности собственной армии. При этом имеется возможность выполнения некоторых экспортных контрактов. Однако потенциал промышленности сокращается, в результате чего растет значение импортных поставок. Такие тенденции могут привести к самым суровым последствиям.
Былые успехи
Не так давно Украина могла считаться одним из крупнейших экспортеров вооружения и техники в мире. В наследство от СССР ей достались большие количества различных предприятий оборонной отрасли. Кроме того, она имела солидный запас изделий, остававшихся на хранении. Не имея потребности в такой материальной части, Украина снимала ее с хранения, восстанавливала и модернизировала, после чего продавала третьим странам. Также имело место производство новых видов продукции, но его объемы были скромнее.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), наибольших успехов в деле продажи вооружений Украина достигла в 2012 году. Тогда продажи обеспечили 4 место в списке крупнейших экспортеров – страна продала военную продукцию общей стоимостью почти 1,49 млрд долларов США. В следующем 2013 году украинские предприятия заработали на экспорте 655 млн долларов, в результате чего страна опустилась на 9 место.
В первый год после пресловутой «революции достоинства» и начала «антитеррористической операции» Украина смогла сохранить прежние показатели. В 2014 году экспорт составил 651 млн долларов и обеспечил сохранение 9 места. В 2015 году он упал до 400 миллионов (12 место), а в следующем 2016-м – поднялся до 535 млн долларов (10 место). В прошлом году стоимость поставок сократилась до «рекордных» 240 миллионов, в результате чего Украина упала на 13 место. SIPRI еще не публиковал данные за текущий год, но, согласно разным источникам, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.
До 2014 года Украина не всегда входила в рейтинг крупнейших покупателей вооружения на международном рынке от SIPRI. Собственно в 2014-м она попала в этот список, заняв 116 место с закупками на уровне 1 млн долларов. В следующем году на импортную продукцию потратили 18 миллионов и поднялись на 77 место. В 2016 году Украину расположили на 137 месте рейтинга с незначительными тратами. Наконец, в списке импортеров за 2017 год Украину поместили в группу «прочие», не удостоив собственной строчки. При этом, насколько известно, в последние годы украинская армия активно закупала зарубежную продукцию военного назначения.
Открытые данные показывают, что Украина постепенно ухудшает свое положение в качестве экспортера техники и вооружения, а позиции как покупателя постоянно меняются. При этом ситуация отличается крайней нестабильностью, в результате чего из года в год показатели существенно изменяются то в одну, то в другую сторону. Как будет развиваться ситуация в обозримом будущем – пока до конца не ясно. Впрочем, опыт последних лет наглядно показывает, что достойные основания для оптимизма попросту пропали.
Последние закупки
В июне Регистр обычных вооружений ООН опубликовал данные из отчета Украины за 2017 год. Согласно этому отчету, в прошлом году украинская армия получила от зарубежных поставщиков значительные количества различного оружия разных классов. Также осуществлялась продажа своих изделий иностранным заказчикам. Любопытно, что в украинский отчет не попали некоторые данные, прямо связанные с Украиной. Так, одно из международных соглашений предусматривало последовательную передачу военной техники несколькими странами друг другу, после чего она должна была попасть на Украину.
По данным Регистра, в 2017 году Украина получила от Словакии 2419 пистолетов и револьверов. Также три десятка подобных изделий поступило из США. Соединенные Штаты поставили 30 изделий категории «винтовки и карабины». Из Турции на Украину доставили 460 пистолетов-пулеметов и 3 автомата. США поставили 503 гранатомета разных классов. Вполне вероятно, что это не все случаи передачи продукции в прошлом году.
Интересные данные содержались в отчетах от других стран. Так, Словакия указала на импорт 25 боевых машин пехоты из Чехии для проведения ремонта и возврата хозяевам. По разным оценкам, в дальнейшем эта техника должна была поступить в распоряжение одной из польских компаний. Последняя имеет контракт с Украиной, предусматривающий передачу 200 подержанных БМП-1. Первая партия этой техники была передала украинской стороне в 2018 году. Вероятно, эту поставку отразят в новом отчете для Регистра обычных вооружений.
Украинская промышленность способна самостоятельно разрабатывать и производить противотанковые ракетные комплексы, но особые надежды в этой сфере в последние годы были связаны с импортной продукцией. Еще несколько лет назад ПТРК Javelin американского производства превратился из современной эффективной ракетной системы в главную мечту и последнюю надежду украинской армии. Наконец, в этом году мечта сбылась. Весной Вашингтон одобрил поставку украинской армии 37 пусковых установок и 210 ракет. Первая партия этого оружия прибыла на Украину к началу лета.
Контракты будущего
Вместе с Крымом украинские вооруженные силы потеряли значительную часть боевых единиц и вспомогательных судов военно-морских сил. Эта проблема пока решается путем строительства новых катеров разного назначения, причем этот процесс в известной мере затрудняется ограниченными возможностями украинских верфей. Как следствие, Киеву приходится искать помощь за рубежом.
В середине сентября стало известно, что Украина может приобрести датские патрульные катера типа Flyvefisken / Standard Flex 300. По данным зарубежных средств массовой информации, уже достигнута договоренность о покупке трех таких катеров общей стоимостью более 100 млн евро. Эти суда служили до начала нынешнего десятилетия и затем были списаны в связи с моральным устареванием и неполным соответствиям требованиям эксплуатанта. Часть списанных катеров была продана некрупным и небогатым странам.
Согласно некоторым сообщениям недавнего времени, Украина приобретет корабли в конфигурации тральщиков. Катера Flyvefisken имеют модульную архитектуру и могут оснащаться комплектами оборудования разного назначения. На практике около половины катеров получило аппаратуру тральщиков и использовало только ее. Украинский флот, как утверждается, приобретет три боевые единицы именно в такой конфигурации. Сведения о закупке модулей иного назначения отсутствуют, что позволяет делать некоторые предположения.
В середине октября в украинской прессе появились новости о возможном приобретении еще нескольких зарубежных кораблей. Утверждалось, что США предложили Украине военно-техническую помощь в виде двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. В таком случае Соединенные Штаты получают возможность избавиться от старых и достаточно давно списанных кораблей, а Украина сможет пополнить свои военно-морские силы.
Какие-либо подробности возможной сделки, предусматривающей передачу фрегатов, пока не уточнялись. Согласно первым сообщениям, США всего лишь выступили с предложением, и это означает, что страны еще не начинали переговоры и не определили точные условия сотрудничества. Возможно, новые сведения о передаче фрегатов появятся в ближайшее время.
Причины и предпосылки
В последние годы сложилась не самая оптимистическая ситуация. Украина постепенно сдает свои позиции в качестве экспортера вооружений и все больше прибегает к импорту. Можно увидеть, что такая ситуация имела ряд различных предпосылок, как сравнительно старых, так и более новых. В формировании актуальных тенденций виновны экономическая политика последних лет, отсутствие развития промышленности, боевые действия на Донбассе и общие проблемы управленческого характера.
Следует напомнить, что основу украинского военного экспорта и в прошлом, и сейчас составляла отремонтированная и модернизированная техника, снятая с хранения. Украине в свое время достались большие запасы различных боевых машин советского производства, и их продажа давала неплохой доход. Однако количество бронемашин, пригодных к ремонту, не бесконечно. Кроме того, после начала «антитеррористической операции» понадобилось восполнять потери собственной армии. Все это усугублялось хроническим недостатком финансирования. В итоге коммерческий потенциал экспортной модернизации старых машин резко сократился.
В этом контексте особый интерес представляет схема по продаже подержанных БМП-1, в которой помимо Украины задействованы Словакия, Чехия и Польша. Боевую машину пехоты первой модели нельзя назвать редкой машиной, и на украинских базах хранения имелось множество таких образцов. Однако количество такой техники, которую еще можно восстановить и вернуть на службу, похоже, сократилось до угрожающих значений. В итоге украинской армии приходится искать зарубежных поставщиков. По всей видимости, подобная ситуация имеет место не только в случае с боевыми машинами пехоты. Могут быть проблемы с танками, самоходной артиллерией и т.д.
Также стоит вспомнить соглашения о поставке гранатометов. Согласно Регистру обычных вооружений, в 2017 году Украина продала Соединенным Штатам 790 ручных противотанковых гранатометов. В тот же период из США было доставлено 503 гранатомета. По всей видимости, зарубежной стране поставляли популярные и массовые изделия РПГ-7, а обратно шли гранатометы PRSL-1. Последние представляют собой незначительно осовремененную версию РПГ-7.
Выходит, что Украина исчерпала пригодный к применению запас одних изделий, тогда как другие все еще имеются в достаточных количествах. При этом имеющиеся вооружения идут не в армию, а на экспорт, после чего следует закупка зарубежных изделий, мало отличающихся от проданных. Совсем не трудно понять, почему появляются такие соглашения. Продажа нужных вооружений за рубеж позволяет неплохо заработать. При правильном подходе, лишние деньги можно получить и при закупках зарубежной продукции.
Таким образом, в экспорте и импорте вооружения и техники присутствует определенная коррупционная составляющая, которая к тому же приводит к увеличению смет и усугублению финансовых проблем армии. Примером этого могут быть сметы по проекту закупки и модернизации импортных БМП-1. По данным украинской прессы, на закупку 200 бронемашин у Чехии уйдет 5 млн долларов. Польская компания, отвечающая за разборку техники и мелкий ремонт, получит почти 20 миллионов за поставку 200 шасси и свыше 13 млн долларов за набор башен. Окончательная сборка с ремонтом будет осуществляться Житомирским бронетанковым заводом за 8 млн долларов.
Сообщается, что каждая модернизированная БМП-1 обойдется армии в 205 тыс. долларов. Однако необходимо учесть, что Чехия продавала технику по 25 тыс. долларов за единицу, а модернизация фактически заключается в замене нерабочих агрегатов и установке новых приборов связи. В итоге армия получает незначительно переделанные БМП-1 по завышенным ценам. Организация сомнительных схем, приводящих к повышению цен на продукцию, имеет понятные результаты. Отдельные лица и целые организации получают возможность неплохо заработать не только на продаже техники, но и на ее закупке.
Еще одной причиной перехода к импорту является несоответствие производственного потенциала ожиданиям и желаниям военного и политического руководства. Во времена СССР украинские предприятия, работая в рамках кооперации, могли строить крупные боевые корабли основных классов, а также осуществлять их ремонт. Однако в дальнейшем кооперация была разрушена, а отсутствие заказов привело к деградации производств.
В результате этих процессов украинские судостроители могут разрабатывать и строить только катера разного назначения и малые корабли. Крупные надводные суда или подводные лодки находятся за пределами их возможностей. В таком случае получение устаревших американских фрегатов оказывается едва ли не единственным доступным способом пополнения надводного флота чем-то помимо катеров. Желание приобрести датские катера-тральщики тоже не дает повода для оптимистичных оценок перспектив украинского судостроения, в том числе его экспортного потенциала.
Сомнительные перспективы
Отсутствие грамотной экономической политики, неумение распоряжаться имеющимися возможностями, потери боевых машин в ходе гражданской войны, нелогичное управление основными отраслями, а также желание высокопоставленных лиц нажиться на тех или иных контрактах постепенно привели к негативным последствиям. До недавнего времени Украина обеспечивала свои нужды и была крупным экспортером продукции военного назначения, пусть даже и за счет продажи обновленных изделий старого производства. Теперь же ситуация меняется, и стране приходится все больше полагаться на импортные поставки.
Сейчас Украина не имеет всех необходимых возможностей для развития своей оборонной промышленности и нового полномасштабного выхода на международный рынок. Мало того, у ее нынешнего руководства, похоже, отсутствует такое желание. Ответственные лица не заинтересованы в долгосрочном развитии важнейшего сектора, и ориентируются на другие способы заработка. Такой подход не способствует получению выдающихся результатов или сохранению желаемого положения дел, но, вероятно, вполне устраивает военное и политическое руководство страны.
Одним из итогов такого подхода в контексте оборонной промышленности является сокращение экспорта и рост зависимости от зарубежных поставок. По всей видимости, ситуация будет развиваться в негативном ключе и усложнять положение отрасли. Через несколько месяцев аналитические организации начнут подводить итоги 2018 года, и их отчеты об Украине и ее оборонной промышленности вряд ли будут отличаться излишним оптимизмом.
По материалам сайтов:
https://korrespondent.net/
https://news.liga.net/
http://interfax.com.ua/
http://ukroboronprom.com.ua/
https://sipri.org/
https://unroca.org/
https://bmpd.livejournal.com/
Таким образом, в последние годы наметилась характерная тенденция, негативно сказывающаяся на военном экспорте. Украинская промышленность все еще способна, как минимум, частично покрывать потребности собственной армии. При этом имеется возможность выполнения некоторых экспортных контрактов. Однако потенциал промышленности сокращается, в результате чего растет значение импортных поставок. Такие тенденции могут привести к самым суровым последствиям.
Былые успехи
Не так давно Украина могла считаться одним из крупнейших экспортеров вооружения и техники в мире. В наследство от СССР ей достались большие количества различных предприятий оборонной отрасли. Кроме того, она имела солидный запас изделий, остававшихся на хранении. Не имея потребности в такой материальной части, Украина снимала ее с хранения, восстанавливала и модернизировала, после чего продавала третьим странам. Также имело место производство новых видов продукции, но его объемы были скромнее.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), наибольших успехов в деле продажи вооружений Украина достигла в 2012 году. Тогда продажи обеспечили 4 место в списке крупнейших экспортеров – страна продала военную продукцию общей стоимостью почти 1,49 млрд долларов США. В следующем 2013 году украинские предприятия заработали на экспорте 655 млн долларов, в результате чего страна опустилась на 9 место.
В первый год после пресловутой «революции достоинства» и начала «антитеррористической операции» Украина смогла сохранить прежние показатели. В 2014 году экспорт составил 651 млн долларов и обеспечил сохранение 9 места. В 2015 году он упал до 400 миллионов (12 место), а в следующем 2016-м – поднялся до 535 млн долларов (10 место). В прошлом году стоимость поставок сократилась до «рекордных» 240 миллионов, в результате чего Украина упала на 13 место. SIPRI еще не публиковал данные за текущий год, но, согласно разным источникам, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.
До 2014 года Украина не всегда входила в рейтинг крупнейших покупателей вооружения на международном рынке от SIPRI. Собственно в 2014-м она попала в этот список, заняв 116 место с закупками на уровне 1 млн долларов. В следующем году на импортную продукцию потратили 18 миллионов и поднялись на 77 место. В 2016 году Украину расположили на 137 месте рейтинга с незначительными тратами. Наконец, в списке импортеров за 2017 год Украину поместили в группу «прочие», не удостоив собственной строчки. При этом, насколько известно, в последние годы украинская армия активно закупала зарубежную продукцию военного назначения.
Открытые данные показывают, что Украина постепенно ухудшает свое положение в качестве экспортера техники и вооружения, а позиции как покупателя постоянно меняются. При этом ситуация отличается крайней нестабильностью, в результате чего из года в год показатели существенно изменяются то в одну, то в другую сторону. Как будет развиваться ситуация в обозримом будущем – пока до конца не ясно. Впрочем, опыт последних лет наглядно показывает, что достойные основания для оптимизма попросту пропали.
Последние закупки
В июне Регистр обычных вооружений ООН опубликовал данные из отчета Украины за 2017 год. Согласно этому отчету, в прошлом году украинская армия получила от зарубежных поставщиков значительные количества различного оружия разных классов. Также осуществлялась продажа своих изделий иностранным заказчикам. Любопытно, что в украинский отчет не попали некоторые данные, прямо связанные с Украиной. Так, одно из международных соглашений предусматривало последовательную передачу военной техники несколькими странами друг другу, после чего она должна была попасть на Украину.
По данным Регистра, в 2017 году Украина получила от Словакии 2419 пистолетов и револьверов. Также три десятка подобных изделий поступило из США. Соединенные Штаты поставили 30 изделий категории «винтовки и карабины». Из Турции на Украину доставили 460 пистолетов-пулеметов и 3 автомата. США поставили 503 гранатомета разных классов. Вполне вероятно, что это не все случаи передачи продукции в прошлом году.
Интересные данные содержались в отчетах от других стран. Так, Словакия указала на импорт 25 боевых машин пехоты из Чехии для проведения ремонта и возврата хозяевам. По разным оценкам, в дальнейшем эта техника должна была поступить в распоряжение одной из польских компаний. Последняя имеет контракт с Украиной, предусматривающий передачу 200 подержанных БМП-1. Первая партия этой техники была передала украинской стороне в 2018 году. Вероятно, эту поставку отразят в новом отчете для Регистра обычных вооружений.
Украинская промышленность способна самостоятельно разрабатывать и производить противотанковые ракетные комплексы, но особые надежды в этой сфере в последние годы были связаны с импортной продукцией. Еще несколько лет назад ПТРК Javelin американского производства превратился из современной эффективной ракетной системы в главную мечту и последнюю надежду украинской армии. Наконец, в этом году мечта сбылась. Весной Вашингтон одобрил поставку украинской армии 37 пусковых установок и 210 ракет. Первая партия этого оружия прибыла на Украину к началу лета.
Контракты будущего
Вместе с Крымом украинские вооруженные силы потеряли значительную часть боевых единиц и вспомогательных судов военно-морских сил. Эта проблема пока решается путем строительства новых катеров разного назначения, причем этот процесс в известной мере затрудняется ограниченными возможностями украинских верфей. Как следствие, Киеву приходится искать помощь за рубежом.
В середине сентября стало известно, что Украина может приобрести датские патрульные катера типа Flyvefisken / Standard Flex 300. По данным зарубежных средств массовой информации, уже достигнута договоренность о покупке трех таких катеров общей стоимостью более 100 млн евро. Эти суда служили до начала нынешнего десятилетия и затем были списаны в связи с моральным устареванием и неполным соответствиям требованиям эксплуатанта. Часть списанных катеров была продана некрупным и небогатым странам.
Согласно некоторым сообщениям недавнего времени, Украина приобретет корабли в конфигурации тральщиков. Катера Flyvefisken имеют модульную архитектуру и могут оснащаться комплектами оборудования разного назначения. На практике около половины катеров получило аппаратуру тральщиков и использовало только ее. Украинский флот, как утверждается, приобретет три боевые единицы именно в такой конфигурации. Сведения о закупке модулей иного назначения отсутствуют, что позволяет делать некоторые предположения.
В середине октября в украинской прессе появились новости о возможном приобретении еще нескольких зарубежных кораблей. Утверждалось, что США предложили Украине военно-техническую помощь в виде двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. В таком случае Соединенные Штаты получают возможность избавиться от старых и достаточно давно списанных кораблей, а Украина сможет пополнить свои военно-морские силы.
Какие-либо подробности возможной сделки, предусматривающей передачу фрегатов, пока не уточнялись. Согласно первым сообщениям, США всего лишь выступили с предложением, и это означает, что страны еще не начинали переговоры и не определили точные условия сотрудничества. Возможно, новые сведения о передаче фрегатов появятся в ближайшее время.
Причины и предпосылки
В последние годы сложилась не самая оптимистическая ситуация. Украина постепенно сдает свои позиции в качестве экспортера вооружений и все больше прибегает к импорту. Можно увидеть, что такая ситуация имела ряд различных предпосылок, как сравнительно старых, так и более новых. В формировании актуальных тенденций виновны экономическая политика последних лет, отсутствие развития промышленности, боевые действия на Донбассе и общие проблемы управленческого характера.
Следует напомнить, что основу украинского военного экспорта и в прошлом, и сейчас составляла отремонтированная и модернизированная техника, снятая с хранения. Украине в свое время достались большие запасы различных боевых машин советского производства, и их продажа давала неплохой доход. Однако количество бронемашин, пригодных к ремонту, не бесконечно. Кроме того, после начала «антитеррористической операции» понадобилось восполнять потери собственной армии. Все это усугублялось хроническим недостатком финансирования. В итоге коммерческий потенциал экспортной модернизации старых машин резко сократился.
В этом контексте особый интерес представляет схема по продаже подержанных БМП-1, в которой помимо Украины задействованы Словакия, Чехия и Польша. Боевую машину пехоты первой модели нельзя назвать редкой машиной, и на украинских базах хранения имелось множество таких образцов. Однако количество такой техники, которую еще можно восстановить и вернуть на службу, похоже, сократилось до угрожающих значений. В итоге украинской армии приходится искать зарубежных поставщиков. По всей видимости, подобная ситуация имеет место не только в случае с боевыми машинами пехоты. Могут быть проблемы с танками, самоходной артиллерией и т.д.
Также стоит вспомнить соглашения о поставке гранатометов. Согласно Регистру обычных вооружений, в 2017 году Украина продала Соединенным Штатам 790 ручных противотанковых гранатометов. В тот же период из США было доставлено 503 гранатомета. По всей видимости, зарубежной стране поставляли популярные и массовые изделия РПГ-7, а обратно шли гранатометы PRSL-1. Последние представляют собой незначительно осовремененную версию РПГ-7.
Выходит, что Украина исчерпала пригодный к применению запас одних изделий, тогда как другие все еще имеются в достаточных количествах. При этом имеющиеся вооружения идут не в армию, а на экспорт, после чего следует закупка зарубежных изделий, мало отличающихся от проданных. Совсем не трудно понять, почему появляются такие соглашения. Продажа нужных вооружений за рубеж позволяет неплохо заработать. При правильном подходе, лишние деньги можно получить и при закупках зарубежной продукции.
Таким образом, в экспорте и импорте вооружения и техники присутствует определенная коррупционная составляющая, которая к тому же приводит к увеличению смет и усугублению финансовых проблем армии. Примером этого могут быть сметы по проекту закупки и модернизации импортных БМП-1. По данным украинской прессы, на закупку 200 бронемашин у Чехии уйдет 5 млн долларов. Польская компания, отвечающая за разборку техники и мелкий ремонт, получит почти 20 миллионов за поставку 200 шасси и свыше 13 млн долларов за набор башен. Окончательная сборка с ремонтом будет осуществляться Житомирским бронетанковым заводом за 8 млн долларов.
Сообщается, что каждая модернизированная БМП-1 обойдется армии в 205 тыс. долларов. Однако необходимо учесть, что Чехия продавала технику по 25 тыс. долларов за единицу, а модернизация фактически заключается в замене нерабочих агрегатов и установке новых приборов связи. В итоге армия получает незначительно переделанные БМП-1 по завышенным ценам. Организация сомнительных схем, приводящих к повышению цен на продукцию, имеет понятные результаты. Отдельные лица и целые организации получают возможность неплохо заработать не только на продаже техники, но и на ее закупке.
Еще одной причиной перехода к импорту является несоответствие производственного потенциала ожиданиям и желаниям военного и политического руководства. Во времена СССР украинские предприятия, работая в рамках кооперации, могли строить крупные боевые корабли основных классов, а также осуществлять их ремонт. Однако в дальнейшем кооперация была разрушена, а отсутствие заказов привело к деградации производств.
В результате этих процессов украинские судостроители могут разрабатывать и строить только катера разного назначения и малые корабли. Крупные надводные суда или подводные лодки находятся за пределами их возможностей. В таком случае получение устаревших американских фрегатов оказывается едва ли не единственным доступным способом пополнения надводного флота чем-то помимо катеров. Желание приобрести датские катера-тральщики тоже не дает повода для оптимистичных оценок перспектив украинского судостроения, в том числе его экспортного потенциала.
Сомнительные перспективы
Отсутствие грамотной экономической политики, неумение распоряжаться имеющимися возможностями, потери боевых машин в ходе гражданской войны, нелогичное управление основными отраслями, а также желание высокопоставленных лиц нажиться на тех или иных контрактах постепенно привели к негативным последствиям. До недавнего времени Украина обеспечивала свои нужды и была крупным экспортером продукции военного назначения, пусть даже и за счет продажи обновленных изделий старого производства. Теперь же ситуация меняется, и стране приходится все больше полагаться на импортные поставки.
Сейчас Украина не имеет всех необходимых возможностей для развития своей оборонной промышленности и нового полномасштабного выхода на международный рынок. Мало того, у ее нынешнего руководства, похоже, отсутствует такое желание. Ответственные лица не заинтересованы в долгосрочном развитии важнейшего сектора, и ориентируются на другие способы заработка. Такой подход не способствует получению выдающихся результатов или сохранению желаемого положения дел, но, вероятно, вполне устраивает военное и политическое руководство страны.
Одним из итогов такого подхода в контексте оборонной промышленности является сокращение экспорта и рост зависимости от зарубежных поставок. По всей видимости, ситуация будет развиваться в негативном ключе и усложнять положение отрасли. Через несколько месяцев аналитические организации начнут подводить итоги 2018 года, и их отчеты об Украине и ее оборонной промышленности вряд ли будут отличаться излишним оптимизмом.
По материалам сайтов:
https://korrespondent.net/
https://news.liga.net/
http://interfax.com.ua/
http://ukroboronprom.com.ua/
https://sipri.org/
https://unroca.org/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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