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Несколько соединений ВВО получили наименование «ударное»

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По результатам проверки за летний период обучения сразу три соединения Восточного округа получили почетное наименование «ударное», сообщает пресс-служба ВВО.

Несколько соединений ВВО получили наименование «ударное»



Нового статуса удостоены танковое соединение, дислоцированное в Бурятии, мотострелковое соединение Забайкальского общевойскового объединения округа и соединение ракетных войск, расположенное в Еврейской автономной области.

В пресс-службе пояснили, что военнослужащие подразделений, носящих почетное наименование «ударное» получают надбавку к денежному содержанию (сумма не уточняется). Вместе с тем такие подразделения и соединения подвергаются в дальнейшем более тщательным проверкам.

К настоящему времени в округе получили наименование «ударное» около 60 подразделений. Среди них артиллерийские, мотострелковые, зенитные, войск связи, РХБЗ, РЭБ, спецназначения, материально-технического обеспечения, а также ряд кораблей Тихоокеанского флота.

Претендуют на получение этого почетного наименования около 15 подразделений.

Напомним, наименование «ударное» присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям видов и родов войск. Как ранее сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в прошлом году по итогам проверки почетные звания были присвоены двум ротам одного из батальонов отдельной бригады морпехов Войск и сил на северо-востоке России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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