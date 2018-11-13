Расчленить и раздать Украину? Не выйдет!

В Москве и в Варшаве прошли синхронные уличные акции, участники которых требовали расчленения Украины и передачи ее земель соседним государствам: России, Польше, Румынии и Венгрии. Организаторами этих акций стали две политические организации: «Другая Россия» Эдуарда Лимонова и польская праворадикальная группировка «Фаланга».Мероприятия прошли у зданий украинских посольств в польской и российской столицах. Причем в Польше это был митинг, в России – одиночный пикет, пресеченный сотрудниками полиции.Ряд СМИ распространил манифест, посвященный этой акции. В данной декларации утверждается, что «политика руководства РФ в отношении Украины зашла в тупик», а «многие миллионы русских людей в Харькове, Одессе, других городах и областях живут в условиях оккупации и национального гнета». Что Украина «должна ужаться до своих исторических 7-8 центральных областей, перестав быть агрессивным монстром, насильно «украинизирующим» и притесняющим различные народы. Для достижения этой цели необходимо объединение усилий с соседями Украины, имеющими к ней собственные претензии».«Даешь раздел Украины! Харьков и Одесса – русские, Львов – польский, Закарпатье – венгерское, Буковина – румынская!» – говорится в обнародованной «Другой Россией» декларации.Идея эта не нова. С этим предложением уже давно выступает лидер этой организации, писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, предлагая «умиротворить» Украину, разделив ее территории между соседними странами.«Они не вытянут, им придется потерять все колонии. Украина – небольшая колониальная империя. Восемь русскоязычных областей они до сих пор держат (Крым я уже не считаю), четыре польских области, включая Львов, огромное количество румынских земель, венгерские земли и кусок Словакии. Когда эти пять стран воспользуются своим историческим правом и отберут у Украины свои земли, это будет покруче любых Минских соглашений», — заявил еще пару лет назад в эфире телеканала «День» писатель.«Украина останется с 9 областями и с очень приличным по европейским стандартам населением – 20 млн чел. И будет она мирной и спокойной, потому что не сможет уже ничего замутить такого, чтобы всем испортить жизнь», — предположил Лимонов.Конечно, Лимонов, человек творческий, имеет право на свои художественные образы, оценивать которые должны литературные критики. И «Другая Россия», и «Фаланга» — организации маргинальные и немногочисленные, и, казалось, можно было бы от них просто отмахнуться как от проявления позаимствованной у соседей «карнавальной культуры».Но не все так просто. Идея раздела Украины между Россией, Польшей, Венгрией, Румынией имеет своих сторонников в патриотической среде и даже публично озвучивалась политиками, в том числе и депутатами Государственной думы.Более того, в части экспертного сообщества, близкого к Кремлю, бытует мнение, что от проведения операции по принуждению к миру киевской хунты Россию удерживает ограниченность ресурсов, в силу которой взять на обеспечение развалины Украины она просто не в состоянии. Нынешняя власть на Украине, при всей ее преступности и непрофессионализме, все же обеспечивает подобие порядка на подконтрольной ей территории и исполнение основных функций, пусть и в «режиме угасания». В случае же ликвидации государственного аппарата заботу о всей этой территории и находящемся на ней населении придется брать на себя России.Об этом, между прочим, прямо заявлял Джордж Сорос. «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», — утверждал известный финансист.Причем ситуация такова, что даже безо всяких «операций по принуждению» нынешняя украинская власть может рухнуть, приведя страну в указанное состояние. И в этом смысле велико искушение разделить расходы на спасение оставшегося населения и наведения необходимого порядка на землях бывшей Украины еще с кем-то. Например, с указанными странами, расплатившись с ними западными территориями этой республики. Чисто с тактической точки зрения такое решение может показаться оправданным, однако со стратегической точки зрения оно не выдерживает критики.Начнем с того, что никаких «польских» и «русскоязычных» областей, румынских и венгерских земель в составе современной Украины нет. Это всё исконно русские земли, некогда входившие в состав древнерусского государства. Эти территории неоднократно отвоевывались и освобождались русскими войсками, каждая их пядь полита русской кровью.То, что сегодня эта священная для нас земля оккупирована и находится под контролем западных марионеток и коллаборационистов, сути не меняет. «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен», — сказал император Николай Павлович.Однако вместо этого люди, именующие себя русскими патриотами, предлагают отдать эти земли, причем, вероятно, вместе с их русским населением странам, не имеющим на них никаких прав. Ведь подобные территориальные приобретения достигаются в результате тяжелых войн и оплачиваются кровью солдат.Отметим также, что даже Галиция, Червонная Русь, отторгнутая еще во времена монгольского завоевания и с того момента находящаяся под властью иноплеменников, целенаправленно насаждавших здесь чужую веру, традицию и речь, тем не менее, все же сохранила по сей день некоторые отголоски русского сознания и так и не была окончательно ассимилирована.Однажды Россия уже делила одно славянское государство, Польшу, с Пруссией и с Австро-Венгрией. Результатом стала лютая ненависть поляков к России, которая насчитывает уже третье столетие. При этом ни Пруссия, ни Австро-Венгрия нашими друзьями не стали. Но поляки, хоть и славяне, все же чужие для нас, а теперь предлагают «поделить» наши кровные земли. Зачем?Может быть, сторонники этой идеи полагают, что этот подарок сделает Польшу, Венгрию и Румынию нашими друзьями?Можно со всей ответственностью сказать, что этого не произойдет. Польша по результатам Второй мировой войны, проигранной ею в 1939 году за две недели, усилиями СССР получила огромные территории, принадлежащие Германии. Но любви к нам поляков этот щедрый и ничем не заслуженный дар, как мы видим, не добавило.Если в «дерибане» Украины примут участие члены ЕС и НАТО, можно не сомневаться, что это обстоятельство не легитимизирует в глазах Запада присоединение оставшихся территорий к России. Для него мы все равно будем агрессорами и оккупантами.Довольно часто приходится слышать, что, дескать, население Западной Украины абсолютно нам чуждо и враждебно, что все там — жители земель бывшего Галицко-Волынского княжества.Однако это, мягко говоря, не совсем так. Напомним, что еще до начала войны боевики ОУН, находясь под тайным контролем дефинзивы (польской контрразведки), совершали свои «атентаты» не столько против польской администрации, сколько против «русофилов» и коммунистов (не обязательно членов компартии, но и просто сторонников воссоединения с Советской Украиной), которых среди «западенцев» было куда больше, чем националистов.После повторного освобождения Западной Украины от гитлеровцев и их местных пособников основная тяжесть борьбы с бандеровцами легла на плечи именно местных жителей. Масштабные войсковые операции против УПА завершились к 1945 году и окончательное уничтожение террористического бандподполья осуществлялась силами территориальных органов МГБ, милиции и истребительными отрядами, укомплектованными местными жителями, теми самыми «западенцами». Да и сейчас далеко не все жители этих областей обмануты пропагандой и являются поклонниками Бандеры и Шухевича.Кроме того, поощряя захват западной части Украины странами НАТО, мы тем самым соглашаемся с тем, что базы Североатлантического альянса, в том числе и ПРО, еще ближе придвинутся к нашим рубежам. А в контексте выхода США из ДРСМД это может иметь и вовсе катастрофические для нас последствия.А эти наши исконные территории, оказавшись под властью этих стран, могут оказаться потерянными для нас надолго, если не навсегда. Вернуть их можно будет только в результате большой войны с огромными жертвами.И наконец, не выдерживает критики утверждение, что установление польско-венгерско-румынско-словацкого суверенитета над Западом Украины погасит ее агрессивность. Напомним, что во времена оккупации западной Руси Речью Посполитой агрессия против России (тогда Московского государства) происходила непрерывно, и в польских войсках на восток шли не только униаты, но и единоверные нам малороссы и днепровские казаки.Сегодняшняя агрессия против Донбасса сопряжена вовсе не с размером отторгнутых у России земель, а с действиями киевской хунты, состоящей из западных марионеток, не связанных с малороссийским народом ни этническими, ни религиозными, ни культурными узами.Однако ряд отечественных политиков и СМИ целенаправленно насаждают в нашем общественном сознании негативное и прямо враждебное отношение к «малороссам» в духе «они всегда были предателями», «они нам чужие» и так далее, в духе строк «никогда мы не будем братьями». Достаточно сказать, что на центральных телеканалах всерьез обсуждают отвод вод Днепра от Украины, что неизбежно приведет к экологической и гуманитарной катастрофе в этой стране. И такие идеи находят поддержку у аудитории!В свое время Иосиф Сталин произнес: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается», давая понять, что за соучастие в чудовищных преступлениях нацизма нельзя наказывать весь германский народ. Что период правления Гитлера — это всего лишь краткий, пусть и самый страшный эпизод в тысячелетней истории Германии. Отметим, что это сказано в отношении чужой для нас страны, которая дважды в течение последних сорока лет (на тот момент) была нашим врагом, стремившимся уничтожить нас как народ. А тут предлагают за преступление режима Порошенко отдать в польско-румынско-венгерскую кабалу миллионы русских людей!Так как же быть? Ответ прост: необходимо искать возможность вернуть все юго-западные русские земли, именуемые сегодня Украиной. В какой форме это будет сделано — вхождение в состав федерации на правах субъектов, создание конфедерации или подобия Союзного государства России и Беларуси, — будет зависеть от ситуации.Конечно, основным будет вопрос: где изыскать на это средства? Очевидно, что ответить на него с помощью пенсионных манипуляций и сокращения и без того пребывающей в терминальном состоянии социальной сферы не получится. Но в стране есть и другие источники средств, на которые правительство «не посягало». Вероятно, приходит время для перехода к мобилизационной экономике и государственному капитализму.В любом случае «консорциум» по расчленению Украины обойдется дороже.