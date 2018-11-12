В Мурманск могут перевести плавдок ПД-190 из Новороссийска

Межведомственная комиссия рассмотрит возможность перевода из Новороссийска в Мурманск плавучего дока ПД-190 на замену затонувшему ПД-50, который использовался для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По словам источника издания, специалисты из межведомственной комиссии в ближайшее время посетят Новороссийск, чтобы изучить возможность и целесообразность транспортировки ПД-190 на север России. Такая операция возможна, но дело в том, что в настоящее время плавдок готовят к докованию в нем крейсера-музея "Михаил Кутузов", который не проходил докование в течение 20 лет и при буксировке в Севастополь может произойти затопление корабля из-за аварийной ситуации с кормовым отсеком. При этом возможен вариант подготовки дока к межфлотскому переходу с одновременными работами на крейсере-музее.Ранее сообщалось, что при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать тяжелые корабли, а "Адмиралу Кузнецову" летом следующего года понадобится новое докование.В настоящее время в районе затопления дока ведутся водолазные работы, количество водолазов увеличено за счет присоединения водолазов из Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).