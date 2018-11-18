Кинжал из гробницы Тутанхамона
Может ли железо сокрушить железо северное и медь?
(Иеремия 15:12)
(Иеремия 15:12)
С недавних пор люди у нас повадились сомневаться вроде бы в очевидных вещах. И тут же в ответ на это появились теории, им потрафляющие. Ну, например, что «клад Приама» сделал сам Шлиман и объявил своей находкой, или что Говард Картер набил золотом собственноручного изготовления гробницу Тутанхамона и потом «открыл» ради собственной славы, ну и тому подобные измышления, повторять которые просто уже сил нет. И ведь находятся те, кто с упорством это повторяет, причем не являясь ни историком, ни археологом (а может быть, как раз в силу именно этого?), то есть на основе крайне неполного знания. Между тем те же самые находки в гробнице Тутанхамона специалистам интересны совсем не золотом – золото, это как раз для «публики», а несколькими предметами из железа, которые ни одному нормальному мошеннику просто не пришло бы в голову в ней «похоронить». Дело в том, что историческая наука эпохи Говарда Картера отвергала саму возможность изготовления изделий из железа в ту далекую эпоху и зачем же было бы ему тогда так подставляться? Не говоря уже о том, что для такой подделки потребовалось бы знать то, чего он в то время не мог знать в принципе!
Кинжал с железным клинком, найденный в гробнице фараона Тутанхамона.
Зато сегодня, вооруженные ультрасовременной техникой, ученые могут исследовать и то, что во времена Картера исследованию просто не поддавалось и прийти к выводам, позволяющим хотя бы отчасти ответить на очень важный вопрос, а именно: когда закончился бронзовый век и начался век железный? Было ли это как-то связано с «коллапсом бронзового века» или сам этот коллапс стал всего лишь следствием перехода к металлургии железа? Ответ на этот вопрос дать не так-то легко, вернее также нелегко, как и сказать, когда начался собственно бронзовый век и закончился век меднокаменный. С точки зрения «закона Парето» суть которого в том, что все в природе и обществе стремится поделиться в процентном отношении 20 к 80, новый век должен «вступить в свои права», когда доминирующим будет показатель на уровне 80%. Меньше – это еще начало, развитие явления, которое вызревает в недрах чего-то старого. Однако, анализируя артефакты, можно установить, скажем так, низшую границу тех или иных находок и по ней уже судить: вот до такого момента железных изделий нет совсем, а вот после такого-то года, они уже встречаются в массовом количестве, тогда как бронзовые уходят на второй план. То есть железо должно оказаться на первом месте в производстве оружия и оружий труда, а бронза использоваться для изготовления посуда и украшений. «Переходный период» – это время, когда, скажем, то же оружие уже из железа, но вот доспехи продолжают по-прежнему делать из бронзы.
Известны древнейшие артефакты, изготовленные из… метеоритного железа, которые были найдены в Египте. Это девять железных бусин, которые археологи нашли еще в 1911 году в ходе раскопок на западном берегу Нила, у современного города Аль-Гирза в погребении, принадлежащем герзейской культуре* и относящегося приблизительно к 3200 года до н.э. Очевидно, что удивительный металл, упавший прямо с неба, показался древнему мастеру чем-совершенно необыкновенным, и он постарался изготовить из него, нечто «значимое», с этой целью он превратил его в тонкие пластинки, а затем скатал из них бусины, которые можно было нанизать на шнурок. Доказательством того, что пластинки были изготовлены методом холодной ковки, является обнаруженных в их составе германий в таких количествах, которые указывают на отсутствие таких видов тепловой обработки, как плавка или горячая ковка. Таким образом эти бусины есть древнейший факт использования метеоритного железа в украшениях. Однако позднее из него стали делать и другие изделия.
Расположение железного кинжала на мумии фараона Тутанхамона. Фотография из научной статьи в журнале Meteoritics & Planetary Science.
Известно, например, что когда в обнаруженной в 1922 году Говардом Картером гробнице фараона Тутанхамона нашли массу интереснейших находок, то публику в первую очередь поразило просто невероятное количество находившегося там золота. Но вот ученых, напротив, заинтересовало совсем другое, а именно ней предметы из– железа, металла в то время куда более редкого и ценного! Причем в гробнице оказалось целых 16 таких предметов: миниатюрные железные лезвия, небольших размеров железный подголовник, браслет с железным «оком Гора», а непосредственно на теле фараона, прямо под бинтами, которыми была обмотана его мумия, нашли еще и два кинжала: первый был с клинком из золота, а вот второй – с клинком из железа, причем превосходной сохранности! Известно, что юный Тутанхамон жил (хотя и недолго), царствовал и умер в XIV веке до н. э., то есть в эпоху, когда человечеству вполне хватало и бронзы, и нужно было пройти еще нескольким столетиям, прежде чем железо в Египте стало столь же обычным, как медь и бронза.
Железный кинжал (который сегодня находится в коллекции Египетского музея в Каире) Говард Картер в 1925 году описал так: «богато украшенный золотой кинжал с хрустальным навершием». Однако он не указал, из какого металла сделан его клинок. То, что он железный было очевидно, но вот то, что оно именно метеоритное он мог только лишь подозревать.
Археологи по традиции привыкли считать, что все сделанные из железа самые ранние артефакты изготовлены именно из метеоритного железа — умением создавать сплавы на основе железа люди того времени еще не обладали. Однако до недавнего времени неинвазивных (то есть неразрушающие предмет исследования) технологий чтобы определить элементный состав древних железных артефактов не существовало. Поэтому «метеоритная гипотеза» основывалась лишь на логике известной нам эволюции металлургических технологий.
Нельзя сказать, чтобы ученые не пытались узнать состав металла клинка этого кинжала. Такие попытки предпринимались и в 1970-м и в 1994 годах, тогда они дали сомнительные и весьма противоречивые результаты. И вот, наконец, египетско-итальянская группа ученых под руководством Даниэлы Комелли, физика из Миланского технического университета, положила конец всем спорам и сомнениям, проведя точный анализ клинка с помощью самого современного прибора: рентгенофлуоресцентного спектрометра. Причем, прибор, этот был переносной. То есть исследование проводилось непосредственно в музее.
Исследование железного кинжала Тутанхамона. Кадр из видео Миланского технического университета.
Правда результаты проведенного анализа они опубликовали не в издании по археологии, а в научном журнале, посвященном метеоритам и планетам: «Meteoritics and Planetary Science».
Кинжал Тутанхамона описан в нем подробнее, чем у Говарда Картера: «Искусно выкованный клинок из однородного металла, не тронутого коррозией, дополнен богато украшенной золотой рукоятью с навершием из горного хрусталя, а также золотыми ножнами с цветочным узором в виде лилий с одной стороны и узором из стилизованных перьев, и головой шакала с другой».
Причем два факта обращают на себя особое внимание. Это полное отсутствие коррозии на клинке и бесспорное мастерство древнего кузнеца, сумевшего обработать этот крайне редкий в эту эпоху металл.
Данные проведенного исследования позволили определить причину отсутствия коррозии. Дело в том, что метеоритное железо четко определяют по высокому содержанию в нем никеля. И вот именно наличие никеля и не дает ему ржаветь!
И да, действительно, железные метеориты как правило и состоят из железа и никеля, лишь с небольшими примесями таких элементов, как кобальт, фосфор, сера и углерод. В тех артефактах, что изготовлены из железных руд земного происхождения, никеля содержится не более 4%, в то время как в железном клинке кинжала Тутанхамона содержится около 11% никеля. Другим подтверждением того, что его металл имеет внеземное происхождение – это присутствие в нем кобальта (0,6%).
Химический состав метеоритов давно уже не новость, однако определяется он довольно-таки «разрушительными методами» не слишком подходящими для работы с редчайшими произведениями древнего искусства. Поэтому для работы с ними в настоящее время применяются такие инновационные методы, как инструментальный нейтронно-активационный анализ или масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. Причем созданы как стационарные, так и переносные приборы вполне приемлемой массы и габаритов.
Физикам этого показалось, однако, недостаточно, и они решили еще и узнать, где именно древние египтяне отыскали этот метеорит. Для этого они изучили характеристики по всем метеоритам, которые были найдены в радиусе 2000 км от Красного моря, и выделили из них 20 железных. Из этого количества метеорит Харга (названный так по оазису, где его нашли), имел тот же самый процентный состав никеля и кобальта, что и железо из которого был сделан кинжал Тутанхамона. Стоит заметить, что в его гробнице нашли еще один предмет «небесного» происхождения, но только не металл, а… обычно стекло. Впрочем, не совсем обычное, а так называемое «ливийское стекло». Называют его так потому, что именно такое стекло находят в Ливийской пустыне. И вот кусочек такого стекла как раз и пошел на изготовления крылатого жука-скарабея на одном из многочисленных царских амулетов. Картер считал, что это халцедон, но на самом дело это было метеоритное стекло. А потом кто-то нашел его и, зная о небесном происхождении этого вещества, доставил в Египет, преодолев при этом путь не менее чем в 800 км. А уж египетские мастера превратили его в жука-скарабея, ведь скарабей в египетской мифологии являлся живым подобием Солнца!
Так как в исследовании кинжала Тутанхамона участвовали не только физики, но и историки, последние, опираясь на результаты анализа сделали целый ряд интересных предположений исторического характера.
Прежде всего, явно доказанный вывод о безусловной сакральной ценности для египтян «небесного металла». То есть куски железа, упавшие с небес, они не расценивали иначе как дар богов. Недаром термин «железо» в древних текстах, принадлежавших хеттам и египтянам упоминается всегда в связи с небом, а с XIII века до н. э. для обозначения обычного, земного железа начинает использоваться иероглиф, ранее обозначавший «небесное железо». Обратило на себя внимание специалистов и высокое качество изготовления клинка. Получается, что уже в XIV веке до н.э. египетские кузнецы обладали всеми нужными навыками для работы с железом, что противоречит нашим знаниям о том, каким технологиями обладали древние египтяне.
Железная бусина из метеоритного железа Герзейской культуры.
Из дошедшей до нас дипломатической переписки XIV века до н. э. (так называемого Амарнского архива) известно, что Тушратта, царь Митанни, посылал железные предметы в качестве драгоценных даров фараону Аменхотепу III (деду Тутанхамона). В частности, среди них названы были кинжалы с железными клинками и вдобавок еще и позолоченный железный браслет.
То есть с одной стороны, все согласны, что переход от бронзы к железу у разных народов происходил в разное время в зависимости от места их обитания. Но с другой споры о том, где и когда именно люди вступили железный век продолжаются все также и точная дата, и место где это произошло по-прежнему так и не названы.
Сегодня условной начальной «датой» железного века считается 1200 год до н. э. то есть датировка Троянской войны имеет к ней также самое прямое отношение. То есть, в Восточном Средиземноморье железо широко распространяется уже в конце II тысячелетия до нашей эры. Представители «старой школы» историков настаивают на том, что железный век начался на три-четыре столетия позднее, то есть фактически в эпоху «Гомеровской Греции» охватывающей XI – IX века до н. э.
Более того в Египте сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Имея большие запасы железной руды, его жители начали использовать железо намного позднее, чем обитатели сопредельных государств. Так что единственным способом что-то пересмотреть и определить более точно временные границы разных эпох – это исследовать древние металлические артефакты при помощи самых современных и неинвазивных, то есть неразрушающих, технологий.
* Герзейская культура – археологическая культура додинастического Египта эпохи энеолита. Она относится ко второй из трех фаз культуры Негада и поэтому называется Негада II. Хронологические рамки 3600 – 3300 гг. до н.э.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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