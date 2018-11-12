На выборах президента Украины радикалы поддержат единого кандидата

На Украине все идет к тому, что на предстоящих выборах президента страны, радикальные движения выставят единого кандидата. Дмитрий Ярош, бывший руководитель запрещенного в России объединения "Правый сектор", а ныне депутат Верховной Рады, предложил объединиться всем националистам страны и поддержать единого кандидата. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".Своим предложением об объединении всех националистов Украины в поддержку единого кандидата-радикала на выборах президента Украины, Ярош поддержал заявление лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, который ранее призвал всех радикалов голосовать за бывшего вице-спикера Рады, замглавы партии "Свобода" Руслана Кошулинского. Тягнибок тогда заявил, что выставлять свою кандидатуру на выборы не будет, а единым кандидатом от националистических сил станет Кошулинский.Вслед за Тягнибоком Ярош заявил, что поддерживает кандидатуру Кошулинского как единого кандидата на выборах президента и предложил выступить на выборах "единой силой", расширить политический фронт до правоцентристкого и победить ради Украины. При этом он заверил, что не будет претендовать на "мандаты и должности", но считает проведение выборов "среди войны" нецелесообразным.Необходимо отметить, что "Свобода" и запрещенный в России "Правый сектор" по-сути составляют основную массу националистических сил Украины.Напомним, что выборы президента Украины намечены на весну следующего года.