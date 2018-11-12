Китайские корректируемые боеприпасы: очень много и очень дёшево?

Китайская промышленность за последние несколько лет кратно нарастила производство корректируемых управляемых снарядов и ракет. Речь в первую очередь идёт о модификациях боеприпасов GP155. Маркировка говорит о том, что это боеприпасы калибра 155 мм. Однако теперь на выставках вооружений китайские производители демонстрируют корректируемые боеприпасы и другого калибра, включая 122 и 105 мм.Одна из модификаций корректируемого боеприпаса – GP155B. В первую очередь это вариант для самоходных гаубиц. В качестве конкретного примера можно привести эксплуатацию GP155B на самоходных артиллерийских установках PLZ 52 (52 калибра – длина ствола САУ). Сегодня эти гусеничные САУ оснащаются двигателем мощностью около 1 тыс. л.с. и автоматической коробкой передач. Масса PLZ 52 – 43 тонны. Максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч. Запас хода – 450 км.Новые китайские боеприпасы GP155B уже нельзя отнести к изначальному варианту GP155, который имел явную схожесть с нашим «Краснополем». Боеприпас наводится на цель с помощью спутниковых навигационных систем Beidou или GPS, хотя изначально использовалась исключительно GPS. Оперение позволяет осуществлять активное маневрирование в воздухе.Чтобы боеприпас не становился беспомощным против движущихся целей (особенно скоростных), его оснастили лазерной системой. Причём лазерные головки самонаведения всё активнее применяются в китайских корректируемых боеприпасах, мало того, делая их конкурентоспособными на мировом рынке. И пока Китай свои GP155B (и других модификаций) никому продавать не собирается, но развитие промышленности в Китае таково, что работа идёт в направлении не только совершенствования параметров точности боеприпаса, но и снижения цены его производства. К сожалению, конкретных данных по точности и эффективности не публикуется. Но эксперты утверждают, что с этими показателями у китайцев всё в порядке.На снимке ниже другая модификация - GP155G. Это боеприпас с инфракрасной (тепловой) головкой самонаведения. Калибр, как видно, тот же - 155 мм.GP122 (калибр, естественно, 122 мм):По некоторым данным, уже сейчас стоимость выстрела китайской производной версией GP155 обходится на 15% дешевле, чем 3 года назад, исходя именно из массовости производства этих боеприпасов и реализуемых технологий.