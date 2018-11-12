Ракета поразила израильский автобус, есть раненые

В эфире радиостанции “Галей ЦАХАЛ” пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис сообщил дополнительные подробности о прошедшей минувшей ночью в секторе Газа операции. По его словам, операция по эвакуации отряда спецназа, обнаруженного в глубине сектора Газы, стала одной из сложнейших для спасательного подразделения за долгое время., - заявил Манелис. Также было отмечено, что операция проводилась после тщательного планирования, и командование взяли на себя лично начальник генерального штаба Гади Айзенкот и командир военной разведки Тамир Хайман.Из блога политического обозревателя Ynet Атиллы Шомфальви стало известно, что фото погибшего в Газе офицера распространяются в социальных сетях, что позволило ХАМАСу вычислить его личные данные и место его проживания. В адрес родственников погибшего офицера уже поступают угрозы.Между тем, ХАМАС демонстрирует захваченные трофеи: фрагменты формы и электронное оборудование, брошенное, как утверждается, при отступлении. Ранее были опубликованы фотографии автомобиля ЦАХАЛа, согласно данным боевиков, оставленного в пограничной зоне и уничтоженного израильскими ВВС, чтобы "замести следы". Напомним, что в Газе погиб израильский офицер - подполковник. Другой военнослужащий получил ранение.Между тем, новые срочные сообщения в эти минуты приходят об атаке территории Израиля со стороны боевого крыла ХАМАС. Заявлено, выпущено несколько десятков неуправляемых ракет. Большинство из них перехвачено системой ПРО "Железный купол". Однако один из палестинских боеприпасов попал в автобус. По некоторым данным, в нём не было пассажиров.Известно о троих раненых израильтянах. Все раненые - прохожие. Информация уточняется.В ответ в воздух снова были подняты самолёты ВВС Израиля для нанесения ударов по палестинским территориям.