Робототехнические комплексы IAI SAHAR (Израиль)



Первый вариант комплекса SAHAR, показанный в 2014 г.



Более поздний РТК на основе шасси Bobcat



Многоцелевое шасси RoBattle на выставке Eurosatory 2016



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Комплекс SAHAR на шасси RoBattle в его нынешнем виде

По материалам сайтов:

http://iai.co.il/

https://janes.com/

https://israeldefense.co.il/

https://defense-update.com/

https://en.globes.co.il/

https://bukvoed.livejournal.com/

Израиль занимается разработкой перспективных робототехнических комплексов разного назначения. Вместе с прочими образцами создаются новые машины, предназначенные для инженерных войск. Предполагается, что дистанционно управляемая техника поможет в проведении разведки, расчистке завалов, обезвреживании взрывных устройств и т.д. Несколько лет был представлен новый комплекс такого рода, обозначенный как SAHAR. К настоящему времени этот проект разделился на несколько новых, и теперь речь идет о целом семействе специальных армейских машин.Достаточно давно Армия обороны Израиля занялась проработкой тематики робототехнических комплексов (РТК) и поиском задач для подобной техники. Одним из перспективных направлений посчитали разработку РТК для инженерных войск. Военным инженерам нередко приходится работать в самых сложных условиях, связанных с большими рисками. Очевидным решением ряда проблем является выполнение работ силами роботов, операторы которых находятся в укрытии. Первые образцы подобной техники для инженерных войск появились более 10 лет назад.В 2014 году группа компаний во главе с израильской Israel Aerospace Industries (IAI) представила новый образец РТК, способного дополнить технику инженерных войск. Компания IAI совместно с зарубежными QinetiQ North America и Watairpoll представила проект SAHAR (сокращение от израильского «Роботизированный инженерный разведчик»). На одной из существующей платформ разместили набор специального оборудования, предназначенного для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Также обеспечивалось решение иных задач.Первый показ изделия IAI SAHAR состоялся в мае 2014 года на американской выставке AUVSI, посвященной перспективным проектам в области робототехники. На выставочной площадке демонстрировался компактный гусеничный погрузчик фирмы Bobcat, оснащенный рядом новых устройств. Машину укомплектовали целым набором средств наблюдения и поиска, аппаратурой связи и новым рабочим оборудованием вместо стандартного ковша. В таком виде инженерная машина могла быть интересна войскам.Компании-разработчики указывали, что основой РТК нового типа является набор специальной аппаратуры, обеспечивающей дистанционное управление машиной и автоматизированное решение поставленных задач. Часть новых устройств предлагалось устанавливать внутри базового погрузчика, прочие – за пределами его корпуса. При этом сама машина не нуждалась в значительных доработках. В предложенном виде она должна была нести новый ковш, замена которого не была связана с трудностями, а также получать защитные решетки поверх остекления.Согласно данным 2014 года, на борту инженерного робота присутствовали камеры для вождения и наблюдения за близлежащим пространством. Также использовалось некое радиоэлектронное оборудование, предназначенное для поиска взрывных устройств в секторе перед машиной. Все бортовые системы управления были объединены с устройствами дистанционного управления, а также получили средства для передачи данных на операторский пульт. Предусматривалось использование бортового компьютера, способного взять на себя некоторые функции оператора.В качестве рабочего оборудования на первом варианте комплекса SAHAR использовался ковш с удлиненными нижними зубцами и парой подвижных верхних захватов. При помощи такого устройства робот мог снимать верхний слой грунта, извлекая из него взрывное устройство. Также обеспечивался простой подъем объектов над землей. Любопытно, что какие-либо средства защиты на рабочем оборудовании не предусматривались.Согласно данным разработчиков, перспективный инженерный РТК предназначался для решения широкого круга задач при отсутствии каких-либо рисков для оператора. Такая машина могла бы выполнять строительные или земляные работы, в том числе в сложной обстановке, связанной с рисками для людей. Бортовая аппаратура могла обеспечить поиск различных взрывных устройств заводского или кустарного изготовления. Далее IAI SAHAR мог бы извлекать их и вывозить в безопасное место, не подвергая риску своего водителя или других людей.Официальные сообщения утверждали, что комплекс нового типа отличается высокой степенью автономности. Как минимум, часть основных задач могла выполняться в автоматическом режиме. Таким образом, предлагаемый проект исключал риски для человека, а также сокращал нагрузку на него. Машина с такими функциями предлагалась, прежде всего, инженерным войскам. Впрочем, на тот момент проект нуждался в доработке. Готовая к полноценной эксплуатации специальная машина должна была появиться позже.В дальнейшем компания IAI несколько раз показывала этот вариант РТК SAHAR, а также его доработанные версии. На новых выставках фигурировала инженерная техника схожего вида, имевшая иное радиоэлектронное оборудование. В частности, со временем менялся состав и внешний вид агрегатов, устанавливаемых на крыше кабины. Есть основания полагать, что конструкторы не только совершенствовали имеющиеся приборы, но и заменяли их новыми устройствами.В 2016 году на выставке Eurosatory во Франции состоялась премьера новой разработки компании IAI – роботизированной платформы RoBattle. Это изделие представляло собой многоцелевую трехосную платформу с набором радиоэлектронной аппаратуры и посадочными местами под дополнительные устройства. В рамках первого показа использовалась платформа в конфигурации разведчика. Она несла мачту с блоком оптико-электронных средств и дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом. Впоследствии RoBattle показывали в иной конфигурации.В августе 2017 года компания IAI сообщила о создании новой модификации робототехнического комплекса RoBattle. На этот раз речь шла об инженерной машине. Новый образец серьезно отличался от представленного ранее. Он имел иные обводы корпуса, связанные с наличием бронирования и необходимостью установки подвижного ковша. При этом основные черты конструкции остались прежними. На крыше корпуса переделанной машины находились боевой модуль и блок с оптикой. На бортах закреплялись балки с рабочим оборудованием по типу использованного на РТК SAHAR.В начале октября 2018 года компания-разработчик показала новый вариант комплекса RoBattle и огласила более полные данные о нем. Оказалось, что в последние годы израильские инженеры заметным образом доработали уже известную машину, что повысило ее эффективность. При этом указали, что модернизированный вариант RoBattle строится с применением элементов РТК SAHAR. Это делает его одним из элементов т.н. роботизированного передового дозора.Согласно последним сообщениям, проект SAHAR предусматривает строительство новой техники не только на базе погрузчика Bobcat. Фактически речь идет о создании комплекса радиоэлектронных средств, пригодных для монтажа на разные платформы с теми или иными характеристиками. Получившийся образец, имея необходимые возможности, сможет выполнять задачи инженерной разведки, разбирать завалы, а также искать и обезвреживать взрывные устройства. Уже существует два варианта такого робототехнического комплекса на разных платформах, и в будущем могут появиться новые.Точный состав нового комплекса все еще не раскрывается, но компания-разработчик рассказала о его принципах действия. Автоматизированная система управления, используя спутниковую навигацию, должна вести машину по заданному маршруту. Наличие нескольких камер и компактных радиолокаторов обеспечивает обнаружение препятствий и необходимую реакцию на них. Таким образом, задача вождения выполняется автоматически и без необходимости постоянной работы оператора.Локаторы и камеры также осуществляют поиск потенциально опасных объектов. Утверждается, что набор таких устройств обеспечивает одновременное наблюдение в нескольких зонах на дальностях до сотен метров. Бортовой компьютер обрабатывает поступающие сигналы и ищет характерные признаки потенциально опасных объектов. При обнаружении взрывного устройства комплекс SAHAR оповещает все окружающие войска. Далее возможно принятие необходимых мер. Как именно робот будет бороться с угрозами – неизвестно. Возможно, в дальнейшем инженерные машины получат то или иное рабочее оборудование, предназначенное для нейтрализации взрывных устройств.Несколько дней назад, в начале ноября, были раскрыты новые сведения о ходе проекта SAHAR. С недавнего времени разработка новой техники ведется при участии Управления по разработке вооружений и промышленно-технической инфраструктуры. Робототехнический комплекс прошел стадию проектирования и выведен на испытания. В ближайшее время планируется провести проверку и доводку SAHAR в качестве средства борьбы с взрывными устройствами.По данным компании-разработчика, новый РТК способен выполнять разные функции и помогать войскам тем или иным образом. При этом в первую очередь планируется проверить возможности машины в деле поиска и обезвреживания мин. Иные функции будут прорабатываться и совершенствоваться позже. На данный момент именно взрывные устройства считаются главной угрозой, которой необходимо уделять основное внимание.Как долго будет продолжаться этап испытаний и доводки техники – неизвестно. Из доступных данных следует, что он стартовал не более нескольких месяцев назад. В то же время, колесное шасси RoBattle и компоненты системы SAHAR прорабатывались и испытывались в течение нескольких последних лет. Таким образом, процесс испытаний всего робототехнического комплекса в сборе может занять меньше времени, чем кажется. Это означает, что готовый образец инженерной техники сможет поступить на вооружение АОИ в ближайшие годы.Впрочем, пока остается без ответа еще один вопрос. В разное время комплекс SAHAR демонстрировался в двух версиях, прежде всего отличавшихся типом и классом шасси. Самый новый образец, о котором компания-разработчик рассказывала в последние месяцы, построен на колесной платформе, тогда как гусеничный вариант достаточно давно пропал из новостей. Почему это произошло – остается только гадать. Возможно, заказчик или разработчик посчитал трехосную платформу RoBattle более удачной основой для РТК, и потому отказался от альтернативного погрузчика марки Bobcat.По всей видимости, в обозримом будущем перспективный РТК IAI SAHAR пройдет все необходимые испытания, после чего Армия обороны Израиля сможет принять его на вооружение. Если конструкторам удастся решить все поставленные задачи и создать образец инженерной техники с требуемыми характеристиками, то остается только позавидовать израильской армии. Она сможет получить новый робототехнический комплекс, способный решать все основные задачи без участия человека. Прямые аналоги такой системы у других стран пока отсутствуют, хотя и имеются различные роботизированные средства поиска и обезвреживания взрывных устройств.Тем не менее, перспективная техника пока находится лишь на стадиях проверки и доработки, и на завершение опытно-конструкторских работ необходимо определенное время. Вполне вероятно, что в ближайшие годы АОИ объявит о принятии комплекса SAHAR на вооружение и начнет его эксплуатацию в частях инженерных войск. Однако проект может столкнуться с теми или иными затруднениями, что приведет к смещению сроков или к невозможности выполнения всех планов. Пока же, в свете представленных данных, проект компании Israel Aerospace Industries выглядит крайне интересным и полезным для войск.