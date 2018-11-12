Центральная Украина "согревается" покрышками - о событиях в Кривом Роге

По меньшей мере семь городов центральной Украины столкнулись с ситуацией, когда население не обеспечено теплом в своих домах. Наиболее сложная ситуация складывается в Днепропетровской области. Жители Кривого Рога вышли на улицы с призывами восстановить подачу тепла. Отключение теплоснабжения в середине ноября горожане назвали преступлением.Местные СМИ сообщают, что к 10 ноября без тепла в Кривом Роге остались несколько тысяч жилых домов, 78 школ, 22 больницы и поликлиники, десятки объектов культуры (театры, кинотеатры и др.) и войсковая часть (№3011).Примечательно, что теплоснабжение остановлено государственным предприятием «Криворожтеплоцентраль», входящим в структуры Фонда госимущества.Официальное объяснение:Сегодня с раннего утра в Днепропетровской области начались акции протеста. Люди прорвались в здания котельных, сорвали пломбы и восстановили подачу газу на котлы. Сопровождалось всё это горящими покрышками и угрозами в адрес руководства «Нафтогаза».В Киеве тут же заявили о несанкционированном отборе газа в Кривом Роге.Между тем, Украину посетил министр энергетики США, который заявил, что Украина идёт «правильным путём», наращивая закупки угля из Пенсильвании. При этом министр добавил, что США сделают всё, чтобы газопровод «Северный поток-2» не заработал, так как он «не является надёжным для Европы, зато является рычагом влияния со стороны России». Это говорит человек, который продвигает СПГ из США по цене, которая как минимум на треть выше газа из Российской Федерации.