Неординарная HD-1, или «Криптон» на стероидах. У кого нам нужно поучиться?

Многоцелевая тактическая ракета класса "поверхность-поверхность" HD-1

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3404676.html

http://bastion-karpenko.ru/brahmos/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-92.html

https://imp-navigator.livejournal.com/773678.html

Проходившая с 6 по 11 ноября 2018 года в китайском Чжухае крупная международная авиакосмическая выставка «China International Aviation & Aerospace Exhibition 2018» («China Airshow 2018») предоставила посетителям возможность ознакомиться с одной из наиболее богатых и интригующих экспозиций от конгломерата компаний оборонно-промышленного комплекса Поднебесной. Помимо полноразмерного демонстратора перспективного малозаметного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата XY-820, оснащённого двумя внутренними отсеками высокоточного ракетно-бомбового вооружения, а также концепта уникального оперативно-тактического ракетного комплекса WS-600L, способного наносить удары по надводным и наземным целям противника, одновременно заставляя операторов P-8A «Poseidon» до последнего момента думать о том, что они имеют дело с ЗРК HQ-9 или C-400, вооружившиеся фотокамерами гости «Сhina Airshow 2018» смогли запечатлеть макет многоцелевой тактической ракеты HD-1.В фотоподборке Михаила Жердева, опубликованной блогом Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) «BMPD» 5 ноября 2018 года, перед нами предстаёт далеко не обычная тактическая крылатая или баллистическая ракета, оснащённая ТРДД или РДТТ, а двухступенчатая бикалиберная ракета с маршевым интегральным ракетно-прямоточным двигателем, твердотопливным разгонным двигателем в комере сгорания ИРПД и твердотопливным стартовым ускорителем. Двигатель стартовой ступени и дополнительный разгонный двигатель, топливные заряды которых выгорают примерно за 7—10 с, придают ракете HD-1 скорость в 1900—2200 км/ч, а также выводят её в более разреженные слои тропосферы (на высоту 4—7 км). Благодаря этому становятся возможными запуск и стабильная работа интегрального ракетно-прямоточного двигателя, а также заметно уменьшается расход его твердотопливного газогенератора, что в итоге заметно увеличивает радиус действия тактической ракеты.Как сообщили в октябре осведомлённые китайские источники, успешные огневые испытания HD-1 уже завершены, а изделие от молодой частной компании «Guangdong Hongda Blasting Company» приглянулось делегации оборонного ведомства Пакистана. Столь живой интерес пакистанских военных специалистов к новой «прямоточной» ракете объясняется не только традиционной зависимостью Исламабада от современных китайских военных технологий на фоне продолжающегося территориального спора с Дели относительно принадлежности штата Джамму и Кашмир, но и отличными лётно-техническими параметрами HD-1, разглашать которые штаб-квартира GHBC не планирует. Тем не менее, основываясь на таких проектах «прямоточных» ракет, как противокорабельная Х-31А/АД (по натовской кодификации AS-17 «Kripton»), индийская экспериментальная зенитная ракета XR-SAM/SFDR от DRDO, китайская дальнобойная ракета воздушного боя PL-15, европейская УРВБ «Meteor» и японская ПКР XASM-3, легко прийти к выводу, что HD-1 будет обладать скоростными и маневренными качествами, соответствующими или даже превосходящими многоцелевые тактические ракеты семейства «BrahMos», спроектированные на базе наших ПКР 3М55 «Оникс».В то время как «БраМосы» и «Ониксы», оснащённые одним носовым воздухозаборником с центральным телом («конического течения»), имеют маршевую скорость порядка 2700—3100 км/ч (на больших высотах), ракеты, входные устройства ПВРД которых представлены двумя или четырьмя прямоугольными боковыми воздухозаборниками так называемого «двухмерного течения» (внутреннего сжатия), зачастую позволяют ракетам реализовать скорость в 3,5—4,5М. Такую особенность можно проследить при сравнении компоновок входных устройств ПВРД ракеты «БраМос» и японской ХASM-3: последняя, оснащённая двумя воздухозаборниками прямоугольного сечения имеет скорость до 3600 км/ч. Китайская HD-1 имеет 4 прямоугольных воздухозаборника двухмерного течения, что при достаточно небольшом миделевом сечении обеспечит ей скорость в пределах 4- 4,5М на больших высотах и 3—2,5М на средних и малых высотах. Как видите, скоростные возможности у этого изделия незаурядные, и уже только этот факт ставит её на уровень выше, чем, к примеру, американская противорадиолокационная/многоцелевая ракета AGM-88E AARGM, либо наша Х-58УШК, оснащённые стандартными твердотопливными ракетными двигателями, после «выгорания» которых скорость полёта снижается до 2,5—1,5, не позволяя совершать противозенитные манёвры.Более того, внушительное удлинение корпуса позволяет разместить во внутреннем объёме HD-1 ещё и специализированный клапан регулировния подачи газогенератора в камеру сгорания ИРПД. Посредством этого устройства осуществляется экономия газогенератора на маршевом участке траектории при поддержании скорости на уровне 2,0—2,5М, что позволяет ей разгоняться до 3500 км/ч в момент пикирования на цель. Работа ИРПД на завершающем участке полёта обеспечивает реализацию интенсивных противоракетных манёвров с перегрузкой в 25—30G. Такими качествами сегодня не обладает ни одна ракета, снабжённая РДТТ (кроме 9М723-1 «Искандер-М»). Что же касается системы наведения HD-1, то здесь речь идёт о многочастотной активно-пассивной радиолокационной ГСН, предназначенной для «захвата» как надводных, так и наземных радиоизлучающих и радиоконтрастных целей противника. Комплексирована она с GPS-модулем и инерциально-навигационной системой. Следовательно, для подавления её режимов наведения потребуется применение наиболее сложного спектра средств радиоэлектронного противодействия. Экспортные поставки HD-1 пакистанской армии, а также ВС государств Передней Азии способны окончательно изменить баланс сил сразу в нескольких регионах.