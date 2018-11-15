Другой ленд-лиз. Предисловие
Сколько было сломано копий вокруг этого термина, а еще больше – вокруг сути. Да, ленд-лиз в Великую Отечественную войну стал весьма противоречивым событием в нашей истории. И по сей день споры не утихают, уверен, что и в комментариях будет жарковато.
Обычно продвигаются два мнения.
Первое: мы и без подачек от союзников всех бы победили.
Второе: если бы не помощь союзников, нам бы конец пришел.
Понятно, кто и почему продвигает каждую из версий. Ура-патриоты и либералы – это наша головная боль еще надолго, поскольку истина лежит, как повелось, посередине.
Говорить о ленд-лизе непросто хотя бы потому, что надо понимать: это действительно непростой этап в истории. От самого его начала и до конца. И оценить его просто циферками статистики очень сложно, более того – глупо.
Почему? Все просто до безобразия. За циферками скрывается несколько больше, чем кажется. Возьмем, например, танки. Их было поставлено определенное количество. И от этого мы и отталкиваемся в основном. Просто не принимая во внимание то, что танки комплектовались ко всему прочему запасными двигателями, КПП, катками, торсионами, пружинами, пулеметами, шлемофонами, боекомплектом, то есть всем, без чего танк – не танк. Не боевая единица.
Несерьезно же из-за поломки пары катков, например, от мины, выбрасывать танк? Их и не выбрасывали. Ремонтировали, заменяя все, что надо. И, если нам было поставлено 12 тысяч танков, стоит представить, сколько к ним шло еще и ЗИПов.
То же самое, кстати, было и с самолетами. В мемуарах летчиков достаточно воспоминаний (Покрышкин, Голодников, Синайский) на тему того, сколько выхаживали двигатели от «Аллисона». Но потом их меняли. И переписка шла между СССР и США по поводу поставок авиадвигателей весьма оживленная, поскольку весьма животрепещущий вопрос был. Никому не нужны самолеты, прикованные к земле из-за отсутствия двигателей. И танки такие не нужны.
Здесь сразу вспоминается еще одна претензия «патриотов». Дескать, слишком все поздно пришло. Когда уже мы сами немца победили.
Ну, тут все тоже просто. 12 августа 1941 года. Это дата выхода первого конвоя («Дервиш») из портов Великобритании в северные порты Советского Союза. Так что – ничего не поздно.
Мало? Ну британцы после Дюнкерка сами на подсосе у Штатов сидели. А американцам надо было мало того что произвести все необходимое, так еще и через океан доставить. А океан, что Атлантический (с немецкими подлодками), что Тихий (с японскими) – серьезная преграда.
И тем не менее, грузы пошли, и шли, и доходили. Не без недостатков. Почитайте двухтомник «Переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля 1941-1945 гг.». Иосиф Виссарионович в конце 1942 года очень плохо сдерживал свои эмоции. И по-своему был прав на 100%, особенно в отношении британских союзников.
Потому-то, когда перестали считать потери и начали считать долги, Сталин круто обломал американцев своей фразой, что «за все заплачено нашей кровью». До 1972 года, когда переговоры снова возобновились.
Говоря о деньгах, стоит начать с самого начала.
В первый год Великой Отечественный войны Советский Союз вообще не входил в американскую программу ленд-лиза. Нас включили в нее только 11 июня 1942 года, когда было подписано Основное соглашение по данной программе военных поставок.
Тут же следует вопрос: а как с караванами, приходившими ранее? До срока заключения договора?
А все не просто, а очень просто. За деньги.
С июня по ноябрь 1941 года СССР делал заказы в США и Великобритании и оплачивал их по факту. Можно сказать, что наличными. Требует пояснения? Конечно.
Известно, что с валютой в СССР всегда было не очень. И тут вдруг, до заключения ленд-лизового соглашения, советские товарищи начинают не просто закупать все, что им необходимо, а в объемах перевозок морскими конвоями! По формуле «плати и вези». Странно…
Виновен в этом Рузвельт. Да, именно американский президент оказался настоящим союзником СССР. Рузвельт, как президент, не мог тогда предоставить кредит на закупку вооружений без одобрения Конгресса. Обсуждение как раз до 1942 года и тянулось.
Но Франклин Делано Рузвельт не был бы одним из умнейших людей Нового Света, если бы не придумал обходного маневра. Так что, по сути, если очень хочется, то можно. Рузвельт обошел все запреты.
Правительство США заключило с СССР две торговые сделки: на приобретение стратегических материалов на 100 млн долларов и золота на 40 млн долларов. Итого на 140 млн долларов.
Министр финансов США Генри Моргентау и представитель нашей стороны Вячеслав Молотов установили цену в 35 долларов за унцию золота и 15 августа 1941 года американское казначейство выплатило советской стороне аванс в сумме 10 млн долларов за его будущие поставки.
В итоге к концу октября 1941 года СССР получил от США в качестве аванса по упомянутым сделкам 90 млн долларов.
Таким образом, Рузвельт сделал СССР платежеспособным в долларовом исчислении и убедил американское общество, Сенат и Конгресс, что Сталин самостоятельно финансирует свою программу закупок вооружений у США. Не нарушив ни одной буквы американских законов.
Американское оружие пошло в наши порты. А на обратном пути корабли принимали груз тех самых стратегических материалов (например, марганцевые руды), о которых говорилось в соглашении.
Отмечалось не единожды, что данное соглашение советская сторона соблюдала со всей скрупулёзностью. Это может служить одним из объяснений отправки из Мурманска на злополучном крейсере «Эдинбурге» 5,5 тонны золота стоимостью около 6,2 млн долларов – этот груз мог быть частью тех 30–40 тонн русского золота, оплаченных американцами еще в 1941 году.
Правда, золото «Эдинбурга» могло предназначаться и англичанам, которые тоже своего не упускали. Соглашением от 16 августа 1941 г. Великобритания предоставила Советскому Союзу кредит на 10 млн фунтов стерлингов. Позже сумма кредита была увеличена до 60 млн фунтов стерлингов.
Согласно соглашению от 16 августа 1941 г. советское правительство уплачивало 40% стоимости золотом или долларами и остальные 60% за счет кредита, предоставленного правительством Великобритании.
Это только довод в сторону тех, кто до сих пор уверен, что за ленд-лиз было уплачено золотом.
В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от СССР 300 тыс. тонн хромовой и 32 тысячи тонн марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на общую сумму 2,2 млн. долл.
21.08.1945 Соединенные Штаты Америки прекратили поставки по ленд-лизу в СССР. Рузвельта, к сожалению, умершего, сменил Трумэн. Наступала новая эпоха, эпоха «холодной войны». И союзники, недавно сражавшиеся с одним врагом, сами становились врагами. Если большинству других стран долги по поставкам были просто списаны, то с Советским Союзом переговоры по этим вопросам велись в 1947-1948, 1951-1952, 1960, 1972 годах.
Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долларов.
При этом, согласно закону о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся после окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долларов и были, мягко говоря, не поняты и отправлены подумать.
Подумав, через год бывшие союзники сократили эту сумму вдвое.
Таким образом, США выставили счет на 1,3 млрд. долларов, уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3% годовых.
Сталин не собирался отнимать ресурсы у нашей разоренной войной страны, чтобы отдать их потенциальному противнику по Третьей мировой. Поэтому США снова были отправлены, теперь уже не думать, с четкой резолюцией советского вождя: «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью».
Переговоры о погашении долгов по ленд-лизу возобновились только после смерти Сталина и только 18.10.1972 было подписано соглашение о выплате Советским Союзом 722 млн. долларов в срок до 01.07.2001. И даже было выплачено 48 млн. долларов, однако после ввода американцами дискриминационной «поправки Джексона — Веника» СССР прекратил платежи.
В 1990 г. на новых переговорах между президентами СССР и США был согласован окончательный срок погашения долга – 2030 г. Однако уже через год СССР распался, а долг был «переоформлен» на Россию. В 2006 году долг по ленд-лизу был полностью погашен.
Такая финансовая история вопроса.
Было ли все это выгодно?
Однозначно: да. Мы получали весьма необходимые нам технику и комплектующие, причем некоторыми позициями полностью закрывалась продукция потерянных на оккупированной территории заводов.
Американцы получили огромный толчок к развитию своей промышленности, который вывел их на первое место в мире.
Теперь, когда все счета оплачены, мы спокойно можем говорить о ленд-лизе и анализировать сколько угодно. Чем мы, собственно, и собираемся заняться.
В последующих статьях этого цикла пойдет вдумчивое и внимательное рассмотрение, и оценка всего, что мы получали по программе ленд-лиза. Это стало возможно благодаря нашей совместной и плодотворной работе с музеями военной техники в Падиково и Верхней Пышме.
Мы не будем сравнивать цифры количества поставок и своего выпуска, хотя цифрам будет отведено свое место.
Мы не будем пытаться дать ответ на вопрос, победили бы мы без поставок по ленд-лизу.
Мы не будем считать доллары и рубли.
Нашей основной задачей станет рассказ о том, какая техника приходила к нам в рамках ленд-лиза и (самое на наш взгляд интересное) сравним ее с нашими аналогами. Нечто уже было в рамках серии «Свой среди чужих», но там были корабли и самолеты, а здесь будет место танкам, САУ, автомобилям, грузовикам, бронетранспортерам, орудиям и стрелковому оружию.
Начав предварительную работу, мы были поражены тем, какой массив информации обрушился на наши головы. Действительно, возможно, для кого-то нашими стараниями ленд-лиз предстанет в ином свете. Очень на это рассчитываем.
Обычно продвигаются два мнения.
Первое: мы и без подачек от союзников всех бы победили.
Второе: если бы не помощь союзников, нам бы конец пришел.
Понятно, кто и почему продвигает каждую из версий. Ура-патриоты и либералы – это наша головная боль еще надолго, поскольку истина лежит, как повелось, посередине.
Говорить о ленд-лизе непросто хотя бы потому, что надо понимать: это действительно непростой этап в истории. От самого его начала и до конца. И оценить его просто циферками статистики очень сложно, более того – глупо.
Почему? Все просто до безобразия. За циферками скрывается несколько больше, чем кажется. Возьмем, например, танки. Их было поставлено определенное количество. И от этого мы и отталкиваемся в основном. Просто не принимая во внимание то, что танки комплектовались ко всему прочему запасными двигателями, КПП, катками, торсионами, пружинами, пулеметами, шлемофонами, боекомплектом, то есть всем, без чего танк – не танк. Не боевая единица.
Несерьезно же из-за поломки пары катков, например, от мины, выбрасывать танк? Их и не выбрасывали. Ремонтировали, заменяя все, что надо. И, если нам было поставлено 12 тысяч танков, стоит представить, сколько к ним шло еще и ЗИПов.
То же самое, кстати, было и с самолетами. В мемуарах летчиков достаточно воспоминаний (Покрышкин, Голодников, Синайский) на тему того, сколько выхаживали двигатели от «Аллисона». Но потом их меняли. И переписка шла между СССР и США по поводу поставок авиадвигателей весьма оживленная, поскольку весьма животрепещущий вопрос был. Никому не нужны самолеты, прикованные к земле из-за отсутствия двигателей. И танки такие не нужны.
Здесь сразу вспоминается еще одна претензия «патриотов». Дескать, слишком все поздно пришло. Когда уже мы сами немца победили.
Ну, тут все тоже просто. 12 августа 1941 года. Это дата выхода первого конвоя («Дервиш») из портов Великобритании в северные порты Советского Союза. Так что – ничего не поздно.
Мало? Ну британцы после Дюнкерка сами на подсосе у Штатов сидели. А американцам надо было мало того что произвести все необходимое, так еще и через океан доставить. А океан, что Атлантический (с немецкими подлодками), что Тихий (с японскими) – серьезная преграда.
И тем не менее, грузы пошли, и шли, и доходили. Не без недостатков. Почитайте двухтомник «Переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля 1941-1945 гг.». Иосиф Виссарионович в конце 1942 года очень плохо сдерживал свои эмоции. И по-своему был прав на 100%, особенно в отношении британских союзников.
Потому-то, когда перестали считать потери и начали считать долги, Сталин круто обломал американцев своей фразой, что «за все заплачено нашей кровью». До 1972 года, когда переговоры снова возобновились.
Говоря о деньгах, стоит начать с самого начала.
В первый год Великой Отечественный войны Советский Союз вообще не входил в американскую программу ленд-лиза. Нас включили в нее только 11 июня 1942 года, когда было подписано Основное соглашение по данной программе военных поставок.
Тут же следует вопрос: а как с караванами, приходившими ранее? До срока заключения договора?
А все не просто, а очень просто. За деньги.
С июня по ноябрь 1941 года СССР делал заказы в США и Великобритании и оплачивал их по факту. Можно сказать, что наличными. Требует пояснения? Конечно.
Известно, что с валютой в СССР всегда было не очень. И тут вдруг, до заключения ленд-лизового соглашения, советские товарищи начинают не просто закупать все, что им необходимо, а в объемах перевозок морскими конвоями! По формуле «плати и вези». Странно…
Виновен в этом Рузвельт. Да, именно американский президент оказался настоящим союзником СССР. Рузвельт, как президент, не мог тогда предоставить кредит на закупку вооружений без одобрения Конгресса. Обсуждение как раз до 1942 года и тянулось.
Но Франклин Делано Рузвельт не был бы одним из умнейших людей Нового Света, если бы не придумал обходного маневра. Так что, по сути, если очень хочется, то можно. Рузвельт обошел все запреты.
Правительство США заключило с СССР две торговые сделки: на приобретение стратегических материалов на 100 млн долларов и золота на 40 млн долларов. Итого на 140 млн долларов.
Министр финансов США Генри Моргентау и представитель нашей стороны Вячеслав Молотов установили цену в 35 долларов за унцию золота и 15 августа 1941 года американское казначейство выплатило советской стороне аванс в сумме 10 млн долларов за его будущие поставки.
В итоге к концу октября 1941 года СССР получил от США в качестве аванса по упомянутым сделкам 90 млн долларов.
Таким образом, Рузвельт сделал СССР платежеспособным в долларовом исчислении и убедил американское общество, Сенат и Конгресс, что Сталин самостоятельно финансирует свою программу закупок вооружений у США. Не нарушив ни одной буквы американских законов.
Американское оружие пошло в наши порты. А на обратном пути корабли принимали груз тех самых стратегических материалов (например, марганцевые руды), о которых говорилось в соглашении.
Отмечалось не единожды, что данное соглашение советская сторона соблюдала со всей скрупулёзностью. Это может служить одним из объяснений отправки из Мурманска на злополучном крейсере «Эдинбурге» 5,5 тонны золота стоимостью около 6,2 млн долларов – этот груз мог быть частью тех 30–40 тонн русского золота, оплаченных американцами еще в 1941 году.
Правда, золото «Эдинбурга» могло предназначаться и англичанам, которые тоже своего не упускали. Соглашением от 16 августа 1941 г. Великобритания предоставила Советскому Союзу кредит на 10 млн фунтов стерлингов. Позже сумма кредита была увеличена до 60 млн фунтов стерлингов.
Согласно соглашению от 16 августа 1941 г. советское правительство уплачивало 40% стоимости золотом или долларами и остальные 60% за счет кредита, предоставленного правительством Великобритании.
Это только довод в сторону тех, кто до сих пор уверен, что за ленд-лиз было уплачено золотом.
В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от СССР 300 тыс. тонн хромовой и 32 тысячи тонн марганцевой руды, а кроме того, платину, золото, пушнину и другие товары на общую сумму 2,2 млн. долл.
21.08.1945 Соединенные Штаты Америки прекратили поставки по ленд-лизу в СССР. Рузвельта, к сожалению, умершего, сменил Трумэн. Наступала новая эпоха, эпоха «холодной войны». И союзники, недавно сражавшиеся с одним врагом, сами становились врагами. Если большинству других стран долги по поставкам были просто списаны, то с Советским Союзом переговоры по этим вопросам велись в 1947-1948, 1951-1952, 1960, 1972 годах.
Общая сумма ленд-лизовских поставок в СССР оценивается в 11,3 млрд. долларов.
При этом, согласно закону о ленд-лизе, оплате подлежат только товары и техника, сохранившиеся после окончания боевых действий. Таковые американцы оценили в 2,6 млрд. долларов и были, мягко говоря, не поняты и отправлены подумать.
Подумав, через год бывшие союзники сократили эту сумму вдвое.
Таким образом, США выставили счет на 1,3 млрд. долларов, уплачиваемых в течение 30 лет с начислением 2,3% годовых.
Сталин не собирался отнимать ресурсы у нашей разоренной войной страны, чтобы отдать их потенциальному противнику по Третьей мировой. Поэтому США снова были отправлены, теперь уже не думать, с четкой резолюцией советского вождя: «СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью».
Переговоры о погашении долгов по ленд-лизу возобновились только после смерти Сталина и только 18.10.1972 было подписано соглашение о выплате Советским Союзом 722 млн. долларов в срок до 01.07.2001. И даже было выплачено 48 млн. долларов, однако после ввода американцами дискриминационной «поправки Джексона — Веника» СССР прекратил платежи.
В 1990 г. на новых переговорах между президентами СССР и США был согласован окончательный срок погашения долга – 2030 г. Однако уже через год СССР распался, а долг был «переоформлен» на Россию. В 2006 году долг по ленд-лизу был полностью погашен.
Такая финансовая история вопроса.
Было ли все это выгодно?
Однозначно: да. Мы получали весьма необходимые нам технику и комплектующие, причем некоторыми позициями полностью закрывалась продукция потерянных на оккупированной территории заводов.
Американцы получили огромный толчок к развитию своей промышленности, который вывел их на первое место в мире.
Теперь, когда все счета оплачены, мы спокойно можем говорить о ленд-лизе и анализировать сколько угодно. Чем мы, собственно, и собираемся заняться.
В последующих статьях этого цикла пойдет вдумчивое и внимательное рассмотрение, и оценка всего, что мы получали по программе ленд-лиза. Это стало возможно благодаря нашей совместной и плодотворной работе с музеями военной техники в Падиково и Верхней Пышме.
Мы не будем сравнивать цифры количества поставок и своего выпуска, хотя цифрам будет отведено свое место.
Мы не будем пытаться дать ответ на вопрос, победили бы мы без поставок по ленд-лизу.
Мы не будем считать доллары и рубли.
Нашей основной задачей станет рассказ о том, какая техника приходила к нам в рамках ленд-лиза и (самое на наш взгляд интересное) сравним ее с нашими аналогами. Нечто уже было в рамках серии «Свой среди чужих», но там были корабли и самолеты, а здесь будет место танкам, САУ, автомобилям, грузовикам, бронетранспортерам, орудиям и стрелковому оружию.
Начав предварительную работу, мы были поражены тем, какой массив информации обрушился на наши головы. Действительно, возможно, для кого-то нашими стараниями ленд-лиз предстанет в ином свете. Очень на это рассчитываем.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
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