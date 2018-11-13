День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Флаг войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

РХМ-6 27-й отдельной бригады РХБ защиты на учении по ликвидации последствий условного химического заражения в Курской области 21 марта 2018 года

Курсанты 282-го учебного центра войск РХБ защиты отрабатывают навыки в боевой экипировке «Ратник» и в противогазе ПМК-4

По материалам из открытых источников