День войск радиационной, химической и биологической защиты России
Ежегодно 13 ноября в нашей стране отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты России. До 1993 года назывались химическими войсками, после – войска радиационной, химической и биологической защиты ВС России – специальные войска в Вооруженных силах Российской Федерации, основным предназначением которых является защита вооруженных сил страны от оружия массового поражения с использованием для этого разнообразной спецтехники. В 2018 году войска РХБ защиты отмечают свой 100-летний юбилей.
Официальная история современных российских войск радиационной, химической и биологической защиты ведет свой отчет от 13 ноября 1918 года, когда на основании приказа Реввоенсовета Республики за номером 220 была образована химическая служба Красной Армии, и начался процесс создания первых органов и подразделений противохимической защиты. Однако в действительности формирование частей химических войск началось еще в Русской императорской армии в годы Первой мировой войны.
Именно события Первой мировой войны стали прологом в возникновении современных войск РХБ защиты ВС России. Первые подразделения химических войск появились в русской армии в 1915 году, а к концу следующего года в войсках было создано 12 химических газовых команд, а также 10 огнеметных команд и 4 огнеметных батареи. В стрелковых частях шло активное создание отрядов противохимической обороны. В 1917 году в дивизиях и полках русской армии формировались противогазовые команды, на которые возлагались задачи по обучению солдат противохимической защите, подготовке и ремонту противогазов, ведению метеорологического и химического наблюдения, оповещению войск о химическом нападении со стороны противника.
После революционных событий и завершения гражданской войны в стране в 1924-1925 годах в рамках реформы были заложены основы создания химической службы Красной Армии, а также химических войск, был сделан очень важный шаг к созданию централизованного руководства ими. 15 августа 1925 года при начальнике снабжения Красной Армии было сформировано специальное Военно-химическое управление. Основной целью его создания было объединение руководства снабжением военно-химическим имуществом и проведением в стране научно-исследовательских работ в области разработки новых средств защиты и вооружения химических войск. Уже к началу 1925 года химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских полках РККА, а в 1927 году – в дивизиях и бригадах.
Непосредственно перед Великой Отечественной войной в 1939-1940 годах в СССР были сформированы отдельные батальоны ПХО – противохимической обороны и отдельные дегазационные батальоны окружного и центрального подчинения. В составе армий, корпусов и стрелковых дивизий были сформированы дегазационные роты, а в полках – взводы ПХО и огнеметные команды. В танковых бригадах и дивизиях формировались отдельные огнеметно-химические роты и батальоны, которые предназначались для огнеметания и постановки маскирующих дымовых завес. В составе военно-морских баз и на флотах формировались дивизионы ПХО и дымовой маскировки.
Развитие химических войск продолжалось и в годы Великой Отечественной войны, так как существовала угроза применения Германией химического оружия. А после завершения Второй мировой войны перед войсками встали новые вызовы и угрозы. Появление и распространение ядерного оружия, а также бактериальных (биологических) средств, которые можно было бы использовать в боевых целях, привело к появлению новых актуальных задач по защите войск от поражающих факторов новых видов оружия массового поражения. Решение данных задач было возложено на химические войска.
В апреле 1986 года СССР и мир были потрясены известием об аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала примером современной тяжелой техногенной аварии и суровым испытанием для ВС страны, в том числе и для химических войск. Химические войска выполнили огромный объем работ в условиях высоких уровней радиации при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За проявленные при этом героизм и личное мужество сотни солдат и офицеров химических войск были представлены к различным правительственным орденам и медалям. Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС продемонстрировал необходимость создания специальных мобильных соединений химических войск, которые в период с 1986 по 1989 год были созданы во всех военных округах страны.
Суровую проверку химические войска прошли во время боевых действий в Афганистане и Чечне, где широко применялись аэрозольные и огнеметно-зажигательные средства. Приобретенный в боях опыт внес значительные изменения в тактику действий огнеметных подразделений войск, определил дальнейшее совершенствование их организационной структуры. В августе 1992 года химические войска переименовали в войска радиационной, химической и биологической защиты. Новое название в полной мере отражает те задачи, для решения которых они предназначены.
Сегодня основу войск РХБЗ ВС России составляют отдельные бригады, полки и батальоны, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты. К основным задачам войск РХБ защиты сегодня относят:
- выявление и оценку радиационной, химической и биологической обстановки, масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически опасных объектов;
- обеспечение защиты соединений и частей ВС России от поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП) и радиационного, химического, биологического заражения;
- снижение заметности войск и важных объектов;
- ликвидация последствий аварий (разрушений) и техногенных катастроф на радиационно, химически и биологически опасных объектах промышленности;
- нанесение потерь войскам противника за счет применения огнеметно-зажигательных средств.
РХБ защита осуществляется в полном объеме не только при ведении боевых действий с применением ОМП, но и без применения противником ядерного, химического и биологического оружия и включает в себя:
- засечку ядерных взрывов;
- радиационную, химическую, биологическую разведку местности и контроль;
- сбор и обработку информации о радиационной, химической, биологической обстановке;
- оповещение воинских подразделений об РХБ заражении;
- проведение специальной обработки (дегазации, дезактивации и дезинфекции) военной и специальной техники, вооружения, сооружений и иных объектов, а также санитарной обработки личного состава вооруженных сил;
- аэрозольное противодействие средствам разведки и наведения противника.
Сегодня в войсках РХБ защиты ВС России накоплен достаточно большой опыт, который реализуется не только в системе подготовки войск, но и в образовательной, научной и методической деятельности. В наши дни большое внимание уделяется изучению и последующему внедрению опыта, полученного войсками в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в элементы боевой подготовки. В этой связи только в период с 2015 по 2018 год в России было проведено 29 учений разного уровня, в том числе 8 учений совместно с силами федеральных органов исполнительной власти на объектах химической промышленности и атомной энергетики страны.
Ежегодно в России на основе результатов оценки эффективности применения средств РХБ защиты, вооружений и специальной техники проводятся научные исследования, которые направлены на совершенствование данных средств и способов их боевого применения. Принимая во внимание, что в последние годы вопросам обороноспособности страны уделяется повышенное внимание, система РХБ защиты войск постоянно развивается. Главным образом это связано с обеспечением армии и флота современными образцами средств РХБ защиты. К примеру, к исходу 2018 года доля современных образцов в войсках составит более 65 процентов, а к 2020 году – не менее 70 процентов.
Особое внимание уделяется и развитию различных робототехнических комплексов для войск РХБ защиты. При этом самые первые «роботы» в ВС появились именно в данных войсках и предназначались для решения специальных задач. К ним относятся подвижные робототехнические комплексы КПР и дистанционно управляемые роботы радиационной и химической разведки РД-РХР, которые являются штатными средствами воинских частей и соединений войск РХБЗ. Перечисленные робототехнические комплексы позволяют военнослужащим выполнять задачи по ведению химической и радиационной разведки в условиях повышенных концентраций в воздухе и на местности опасных химических веществ и высокого уровня радиации, позволяя максимально исключить присутствие личного состава в опасных областях.
Сегодня подготовка офицеров для войск РХБЗ ведется в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко. Данная академия славится своими традициями и выпускниками, обладающими высокой квалификацией. В наши дни среди профессорско-преподавательского состава академии числится порядка 200 кандидатов наук и 30 докторов наук, а на кафедрах академии успешно ведут свою работу 13 научных школ. В своей области Военная академия РХБ защиты относится к одним из передовых высших учебных заведений в мире, в ней проходит обучение более тысячи слушателей и курсантов. Сегодня образование в данном вузе ведется с широким применением автоматизированных систем обучения, создана обширная электронная библиотека. Рост привлекательности военной службы в Российской Федерации приковывает внимание к вузу и прекрасной половины человечества. На протяжении двух последних лет ВА РХБЗ осуществляет набор девушек. В 2018 году конкурс в академии составлял более 6 человек на место.
Подготовка специалистов и младших командиров войск РХБ защиты по 10 военно-учетным специальностям для нужд Вооруженных Сил РФ осуществляется в 282-м учебном Трансильванском Краснознаменном ордена Александра Невского центре войск радиационной, химической и биологической защиты. Созданная в центре классная, приказарменная и полевая учебно-материальная база позволяет достаточно качественно осуществлять процесс подготовки младших специалистов войск РХБЗ в обстановке, которая максимальным образом приближена к реальной.
По словам генерал-майора Игоря Анатольевича Кириллова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, в 2019 году в стране планируется провести комплекс мероприятий, которые будут направлены на совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения России. Среди прочего, должно состояться межведомственное учение, в рамках которого совместно с федеральными органами исполнительной власти будут отрабатываться вопросы обеспечения комплексной безопасности радиационно опасного объекта в современных условиях. Учение является знаковым, так как проводится впервые. Венцом подготовки войск РХБЗ в следующем году станет специальное учение «Защита-2019». В рамках «Защиты-2019» будет оцениваться эффективность новых подходов по выполнению поставленных задач с учетом перевооружения войск на современные образцы вооружения, а также новые модели военной и специальной техники. Озвученные планы на 2019 год лишь подчеркивают, что войска РХБЗ развиваются в нашей стране, как войска двойного назначения, способные решать различные задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий различных техногенных аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных предприятиях промышленности.
По словам министра обороны Российской Федерации, сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты успешно решают ответственные и сложные задачи по организации защиты ВС и населения России от последствий применения различных видов оружия массового поражения, принимают участие в ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.
13 ноября «Военное обозрение» поздравляет действующих военнослужащих, а также ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
Официальная история современных российских войск радиационной, химической и биологической защиты ведет свой отчет от 13 ноября 1918 года, когда на основании приказа Реввоенсовета Республики за номером 220 была образована химическая служба Красной Армии, и начался процесс создания первых органов и подразделений противохимической защиты. Однако в действительности формирование частей химических войск началось еще в Русской императорской армии в годы Первой мировой войны.
Именно события Первой мировой войны стали прологом в возникновении современных войск РХБ защиты ВС России. Первые подразделения химических войск появились в русской армии в 1915 году, а к концу следующего года в войсках было создано 12 химических газовых команд, а также 10 огнеметных команд и 4 огнеметных батареи. В стрелковых частях шло активное создание отрядов противохимической обороны. В 1917 году в дивизиях и полках русской армии формировались противогазовые команды, на которые возлагались задачи по обучению солдат противохимической защите, подготовке и ремонту противогазов, ведению метеорологического и химического наблюдения, оповещению войск о химическом нападении со стороны противника.
После революционных событий и завершения гражданской войны в стране в 1924-1925 годах в рамках реформы были заложены основы создания химической службы Красной Армии, а также химических войск, был сделан очень важный шаг к созданию централизованного руководства ими. 15 августа 1925 года при начальнике снабжения Красной Армии было сформировано специальное Военно-химическое управление. Основной целью его создания было объединение руководства снабжением военно-химическим имуществом и проведением в стране научно-исследовательских работ в области разработки новых средств защиты и вооружения химических войск. Уже к началу 1925 года химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских полках РККА, а в 1927 году – в дивизиях и бригадах.
Непосредственно перед Великой Отечественной войной в 1939-1940 годах в СССР были сформированы отдельные батальоны ПХО – противохимической обороны и отдельные дегазационные батальоны окружного и центрального подчинения. В составе армий, корпусов и стрелковых дивизий были сформированы дегазационные роты, а в полках – взводы ПХО и огнеметные команды. В танковых бригадах и дивизиях формировались отдельные огнеметно-химические роты и батальоны, которые предназначались для огнеметания и постановки маскирующих дымовых завес. В составе военно-морских баз и на флотах формировались дивизионы ПХО и дымовой маскировки.
Развитие химических войск продолжалось и в годы Великой Отечественной войны, так как существовала угроза применения Германией химического оружия. А после завершения Второй мировой войны перед войсками встали новые вызовы и угрозы. Появление и распространение ядерного оружия, а также бактериальных (биологических) средств, которые можно было бы использовать в боевых целях, привело к появлению новых актуальных задач по защите войск от поражающих факторов новых видов оружия массового поражения. Решение данных задач было возложено на химические войска.
В апреле 1986 года СССР и мир были потрясены известием об аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала примером современной тяжелой техногенной аварии и суровым испытанием для ВС страны, в том числе и для химических войск. Химические войска выполнили огромный объем работ в условиях высоких уровней радиации при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За проявленные при этом героизм и личное мужество сотни солдат и офицеров химических войск были представлены к различным правительственным орденам и медалям. Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС продемонстрировал необходимость создания специальных мобильных соединений химических войск, которые в период с 1986 по 1989 год были созданы во всех военных округах страны.
Суровую проверку химические войска прошли во время боевых действий в Афганистане и Чечне, где широко применялись аэрозольные и огнеметно-зажигательные средства. Приобретенный в боях опыт внес значительные изменения в тактику действий огнеметных подразделений войск, определил дальнейшее совершенствование их организационной структуры. В августе 1992 года химические войска переименовали в войска радиационной, химической и биологической защиты. Новое название в полной мере отражает те задачи, для решения которых они предназначены.
Сегодня основу войск РХБЗ ВС России составляют отдельные бригады, полки и батальоны, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты. К основным задачам войск РХБ защиты сегодня относят:
- выявление и оценку радиационной, химической и биологической обстановки, масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически опасных объектов;
- обеспечение защиты соединений и частей ВС России от поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП) и радиационного, химического, биологического заражения;
- снижение заметности войск и важных объектов;
- ликвидация последствий аварий (разрушений) и техногенных катастроф на радиационно, химически и биологически опасных объектах промышленности;
- нанесение потерь войскам противника за счет применения огнеметно-зажигательных средств.
Флаг войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
РХБ защита осуществляется в полном объеме не только при ведении боевых действий с применением ОМП, но и без применения противником ядерного, химического и биологического оружия и включает в себя:
- засечку ядерных взрывов;
- радиационную, химическую, биологическую разведку местности и контроль;
- сбор и обработку информации о радиационной, химической, биологической обстановке;
- оповещение воинских подразделений об РХБ заражении;
- проведение специальной обработки (дегазации, дезактивации и дезинфекции) военной и специальной техники, вооружения, сооружений и иных объектов, а также санитарной обработки личного состава вооруженных сил;
- аэрозольное противодействие средствам разведки и наведения противника.
Сегодня в войсках РХБ защиты ВС России накоплен достаточно большой опыт, который реализуется не только в системе подготовки войск, но и в образовательной, научной и методической деятельности. В наши дни большое внимание уделяется изучению и последующему внедрению опыта, полученного войсками в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в элементы боевой подготовки. В этой связи только в период с 2015 по 2018 год в России было проведено 29 учений разного уровня, в том числе 8 учений совместно с силами федеральных органов исполнительной власти на объектах химической промышленности и атомной энергетики страны.
Ежегодно в России на основе результатов оценки эффективности применения средств РХБ защиты, вооружений и специальной техники проводятся научные исследования, которые направлены на совершенствование данных средств и способов их боевого применения. Принимая во внимание, что в последние годы вопросам обороноспособности страны уделяется повышенное внимание, система РХБ защиты войск постоянно развивается. Главным образом это связано с обеспечением армии и флота современными образцами средств РХБ защиты. К примеру, к исходу 2018 года доля современных образцов в войсках составит более 65 процентов, а к 2020 году – не менее 70 процентов.
РХМ-6 27-й отдельной бригады РХБ защиты на учении по ликвидации последствий условного химического заражения в Курской области 21 марта 2018 года
Особое внимание уделяется и развитию различных робототехнических комплексов для войск РХБ защиты. При этом самые первые «роботы» в ВС появились именно в данных войсках и предназначались для решения специальных задач. К ним относятся подвижные робототехнические комплексы КПР и дистанционно управляемые роботы радиационной и химической разведки РД-РХР, которые являются штатными средствами воинских частей и соединений войск РХБЗ. Перечисленные робототехнические комплексы позволяют военнослужащим выполнять задачи по ведению химической и радиационной разведки в условиях повышенных концентраций в воздухе и на местности опасных химических веществ и высокого уровня радиации, позволяя максимально исключить присутствие личного состава в опасных областях.
Сегодня подготовка офицеров для войск РХБЗ ведется в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко. Данная академия славится своими традициями и выпускниками, обладающими высокой квалификацией. В наши дни среди профессорско-преподавательского состава академии числится порядка 200 кандидатов наук и 30 докторов наук, а на кафедрах академии успешно ведут свою работу 13 научных школ. В своей области Военная академия РХБ защиты относится к одним из передовых высших учебных заведений в мире, в ней проходит обучение более тысячи слушателей и курсантов. Сегодня образование в данном вузе ведется с широким применением автоматизированных систем обучения, создана обширная электронная библиотека. Рост привлекательности военной службы в Российской Федерации приковывает внимание к вузу и прекрасной половины человечества. На протяжении двух последних лет ВА РХБЗ осуществляет набор девушек. В 2018 году конкурс в академии составлял более 6 человек на место.
Подготовка специалистов и младших командиров войск РХБ защиты по 10 военно-учетным специальностям для нужд Вооруженных Сил РФ осуществляется в 282-м учебном Трансильванском Краснознаменном ордена Александра Невского центре войск радиационной, химической и биологической защиты. Созданная в центре классная, приказарменная и полевая учебно-материальная база позволяет достаточно качественно осуществлять процесс подготовки младших специалистов войск РХБЗ в обстановке, которая максимальным образом приближена к реальной.
Курсанты 282-го учебного центра войск РХБ защиты отрабатывают навыки в боевой экипировке «Ратник» и в противогазе ПМК-4
По словам генерал-майора Игоря Анатольевича Кириллова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, в 2019 году в стране планируется провести комплекс мероприятий, которые будут направлены на совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения России. Среди прочего, должно состояться межведомственное учение, в рамках которого совместно с федеральными органами исполнительной власти будут отрабатываться вопросы обеспечения комплексной безопасности радиационно опасного объекта в современных условиях. Учение является знаковым, так как проводится впервые. Венцом подготовки войск РХБЗ в следующем году станет специальное учение «Защита-2019». В рамках «Защиты-2019» будет оцениваться эффективность новых подходов по выполнению поставленных задач с учетом перевооружения войск на современные образцы вооружения, а также новые модели военной и специальной техники. Озвученные планы на 2019 год лишь подчеркивают, что войска РХБЗ развиваются в нашей стране, как войска двойного назначения, способные решать различные задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий различных техногенных аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных предприятиях промышленности.
По словам министра обороны Российской Федерации, сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты успешно решают ответственные и сложные задачи по организации защиты ВС и населения России от последствий применения различных видов оружия массового поражения, принимают участие в ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.
13 ноября «Военное обозрение» поздравляет действующих военнослужащих, а также ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter