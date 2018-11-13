Сгодилось для Гитлера, сработает и сейчас?
Заговор, раскрытый немецкими спецслужбами, стал, вероятно, самой неожиданной, удивительной и симптоматичной новостью последнего времени. При всех сомнениях относительно озвученной в СМИ «фактуры» события мы можем констатировать, что подобное происшествие (а главное, его масштабы) радикальным образом меняет наше представление о Европе как об острове стабильности, который если что и тревожит, так только миграционный кризис. Нет, теперь становится ясно, что и в Германии, и в других страх европейского континента зреют мощные подспудные процессы, способные в одночасье перевернуть ситуацию на прямо противоположную.
Если кто-то пропустил эту новость, напомним: немецкими спецслужбами был раскрыт заговор военнослужащих (как действующих солдат и офицеров Бундесвера, так и отставных). В частности, в ряды заговорщиков входили участники ассоциации элитных солдат «Uniter», объединяющей немецких ветеранов конфликтов в Афганистане и Африке, действующие военнослужащие элитного подразделения KSK и других армейских структур
В планы заговорщиков входили резонансные политические убийства. В идеале (для заговорщиков) планировалось собрать в одном месте крупнейших политиков Германии из числа «левых» и «зеленых» и убить их одномоментно, чем спровоцировать хаос и политическую нестабильность в стране. Правда, в списке желанных целей заговорщиков не было действующего канцлера, Ангелы Меркель. И многие комментаторы называют это странным…
Уже выдвинуто несколько версий произошедшего. Помимо версии реального заговора, наиболее вероятным считается предположение, что все это – огромная провокация немецких спецслужб.
Что ж, давайте попробуем хоть немного в этом разобраться. Тем более что это действительно самый интересный вопрос из всех, который ставит перед нами это событие.
Версия заговора действительно имеет много странностей. И прежде всего ключевое несоответствие: любой заговор предполагает какой-то конечный этап реализации. Как правило, это захват власти. Подобного можно было ожидать и в данном случае: трудно представить, что несколько сотен военных собрались для того, чтобы устранить несколько неугодных и деликатно самоустраниться.
Но в информации, которые немецкие спецслужбы передали СМИ, ничего подобного не наблюдается. Разумеется, это может быть вызвано соображениями секретности. Но, согласитесь, немного странно, что немецкая контрразведка не побоялась «закошмарить» бюргеров списком крупнейших политиков, подлежащих ликвидации, но почему-то не хочет говорить о том, как заговорщики собирались реализовывать свои идеи после этого.
Крайне сомнительно выглядит и то, что заговор активно обсуждался в кругу «заговорщиков» с использованием мессенджеров. То есть люди, большинство из которых профессионально осведомлено о том, что такое конспирация, понадеялись на принципиальность какого-нибудь Дурова и немецким по-белому писали очевидный криминал, даже не видя лиц своих собеседников? Это крайне странно. Даже если допустить, что ими использовались кодовые слова, условные обозначения, сокращения, все равно получается не заговор спецназовцев, а балаганчик. Или сказываются немецкие традиции, и заговорщики решили не отходить от традиций своих предшественников, обсуждавших свои планы в пивных? Дескать, что сработало у Гитлера, сработает и сейчас?
Примечательно и то, что, по заявлениям немецких спецслужб, они знали о заговоре с самого начала, но долгое время не предпринимали никаких шагов, считая, что имеют дело с обычным пьяным трепом отставных военных, многие из которых разделяют неонацистские взгляды. Если это правда, то формулировка «долгое время» интересна сама по себе: а это сколько? Год? Несколько лет?
Правда, этим заявлениям противоречит другая информация. По данным тех же источников, на след заговорщиков удалось выйти в апреле этого года, когда один из солдат бундесвера, Франко А., был задержан за предоставление в миграционную службу ложной информации о своей персоне. Он попытался выдать себя за беженца из Сирии, чтобы в нужный момент направить следствие по ложному следу. Но «что-то пошло не так», и солдат сначала был арестован, а потом и начал давать показания…
Если так, то вырисовывается следующая картина: долгое время это действительно был пьяный треп военных, недовольных складывающейся в стране ситуацией. Но на каком-то этапе внутри этой среды начало вызревать действительно что-то серьезное – появились люди, готовые перейти от слов к делу. У заговорщиков, по информации немецких спецслужб, были даже тренировочные лагеря на границе с Австрией и Швейцарией, секретные склады оружия и топлива. Довольно серьезный уровень подготовки для «пьяного трепа», согласитесь? Поэтому разговоры о том, что «о заговоре было известно с самого начала», оставим для добропорядочных бюргеров. Ясно, что на самом деле спецслужбы долгое время не видели за деревьями леса и выступление заговорщиков вполне могли и «проспать».
Версия о том, что все это является большой провокацией немецких спецслужб, вызывает большие сомнения по одной причине: не совсем понятен их мотив. Вряд ли ведущие немецкие политики заинтересованы в признании того, что проблемы в немецком обществе перешли на некий новый уровень, при котором стал потенциально возможен даже государственный переворот и насильственный захват власти. Такое было совершенно немыслимо ещё пятнадцать лет назад, и для госпожи Меркель это сродни признанию полного банкротства её курса.
Вряд ли заинтересуют современных немецких политиков и возможности, которые обычно открываются после таких крупных разоблачений. «Закрутить гайки» в СМИ? Разобраться со своими политическими конкурентами? Ввести чрезвычайное положение? Да, повод отличный. Но, конечно, не для нынешней немецкой политической реальности.
Не нужно забывать, что любые немецкие патриотические круги и организации просто ненавидят «левых» и «зеленых», считая их главными виновниками ужасного положения с мигрантами, разрушения семейных и христианских ценностей, общего разрушения немецкого благополучия. Не являются исключением и спецслужбы: «левых» и «зеленых» там тоже не любят, и сознательно лить воду на их мельницу вряд ли согласятся. А данное разоблачение полностью выгодно именно левому политическому спектру Германии.
Единственной версией, которая как-то может объяснить заинтересованность (хотя бы принудительную) немецких спецслужб в подобной провокации, является политический заказ, цель которого — последующая медийная атака на партию «Альтернатива для Германии», завоевывающую все больше голосов избирателей, с целью её дискредитации и, чем черт не шутит, возможного запрета.
Явных свидетельств этого пока не наблюдается, но ведь и расследование только началось. И если через некоторое время мы узнаем о неопровержимых свидетельствах связей заговорщиков с АдГ, версия провокации спецслужб получит первое серьезное подтверждение.
Однако нам нужно понимать, что заказчиками этой провокации являются не немецкие политики – слишком уж они слабы и трусливы. Нет, тут действуют другие силы, традиционно заинтересованные в немецкой политической несамостоятельности. Поскольку нынешняя Германия является полностью проамериканской, то любая альтернатива для Германии по определению будет, с точки зрения Вашингтона, совершенно точно антиамериканской.
И вот с этого ракурса раскрытый «заговор» выглядит довольно цельным и понятным. Поэтому подождем подтверждений – если мы правы, то они скоро должны появиться.
Но в любом случае мы должны с большим вниманием отнестись к произошедшему. Потому что, даже если заговор действительно имел место и был результатом исключительно внутринемецкой самодеятельности, он является свидетельством пробуждения Европы от искусственной летаргии, в которую её погрузила американская опека.
И процесс этот гораздо шире, чем нам кажется. Примерно неделю назад во Франции арестовали шестерых заговорщиков, готовивших покушение на Макрона. Симптоматично, не правда ли?
Звоночки звенят громко и почти не прерываясь. Кажется, скоро начнут и кино показывать…
Если кто-то пропустил эту новость, напомним: немецкими спецслужбами был раскрыт заговор военнослужащих (как действующих солдат и офицеров Бундесвера, так и отставных). В частности, в ряды заговорщиков входили участники ассоциации элитных солдат «Uniter», объединяющей немецких ветеранов конфликтов в Афганистане и Африке, действующие военнослужащие элитного подразделения KSK и других армейских структур
В планы заговорщиков входили резонансные политические убийства. В идеале (для заговорщиков) планировалось собрать в одном месте крупнейших политиков Германии из числа «левых» и «зеленых» и убить их одномоментно, чем спровоцировать хаос и политическую нестабильность в стране. Правда, в списке желанных целей заговорщиков не было действующего канцлера, Ангелы Меркель. И многие комментаторы называют это странным…
Уже выдвинуто несколько версий произошедшего. Помимо версии реального заговора, наиболее вероятным считается предположение, что все это – огромная провокация немецких спецслужб.
Что ж, давайте попробуем хоть немного в этом разобраться. Тем более что это действительно самый интересный вопрос из всех, который ставит перед нами это событие.
Версия заговора действительно имеет много странностей. И прежде всего ключевое несоответствие: любой заговор предполагает какой-то конечный этап реализации. Как правило, это захват власти. Подобного можно было ожидать и в данном случае: трудно представить, что несколько сотен военных собрались для того, чтобы устранить несколько неугодных и деликатно самоустраниться.
Но в информации, которые немецкие спецслужбы передали СМИ, ничего подобного не наблюдается. Разумеется, это может быть вызвано соображениями секретности. Но, согласитесь, немного странно, что немецкая контрразведка не побоялась «закошмарить» бюргеров списком крупнейших политиков, подлежащих ликвидации, но почему-то не хочет говорить о том, как заговорщики собирались реализовывать свои идеи после этого.
Крайне сомнительно выглядит и то, что заговор активно обсуждался в кругу «заговорщиков» с использованием мессенджеров. То есть люди, большинство из которых профессионально осведомлено о том, что такое конспирация, понадеялись на принципиальность какого-нибудь Дурова и немецким по-белому писали очевидный криминал, даже не видя лиц своих собеседников? Это крайне странно. Даже если допустить, что ими использовались кодовые слова, условные обозначения, сокращения, все равно получается не заговор спецназовцев, а балаганчик. Или сказываются немецкие традиции, и заговорщики решили не отходить от традиций своих предшественников, обсуждавших свои планы в пивных? Дескать, что сработало у Гитлера, сработает и сейчас?
Примечательно и то, что, по заявлениям немецких спецслужб, они знали о заговоре с самого начала, но долгое время не предпринимали никаких шагов, считая, что имеют дело с обычным пьяным трепом отставных военных, многие из которых разделяют неонацистские взгляды. Если это правда, то формулировка «долгое время» интересна сама по себе: а это сколько? Год? Несколько лет?
Правда, этим заявлениям противоречит другая информация. По данным тех же источников, на след заговорщиков удалось выйти в апреле этого года, когда один из солдат бундесвера, Франко А., был задержан за предоставление в миграционную службу ложной информации о своей персоне. Он попытался выдать себя за беженца из Сирии, чтобы в нужный момент направить следствие по ложному следу. Но «что-то пошло не так», и солдат сначала был арестован, а потом и начал давать показания…
Если так, то вырисовывается следующая картина: долгое время это действительно был пьяный треп военных, недовольных складывающейся в стране ситуацией. Но на каком-то этапе внутри этой среды начало вызревать действительно что-то серьезное – появились люди, готовые перейти от слов к делу. У заговорщиков, по информации немецких спецслужб, были даже тренировочные лагеря на границе с Австрией и Швейцарией, секретные склады оружия и топлива. Довольно серьезный уровень подготовки для «пьяного трепа», согласитесь? Поэтому разговоры о том, что «о заговоре было известно с самого начала», оставим для добропорядочных бюргеров. Ясно, что на самом деле спецслужбы долгое время не видели за деревьями леса и выступление заговорщиков вполне могли и «проспать».
Версия о том, что все это является большой провокацией немецких спецслужб, вызывает большие сомнения по одной причине: не совсем понятен их мотив. Вряд ли ведущие немецкие политики заинтересованы в признании того, что проблемы в немецком обществе перешли на некий новый уровень, при котором стал потенциально возможен даже государственный переворот и насильственный захват власти. Такое было совершенно немыслимо ещё пятнадцать лет назад, и для госпожи Меркель это сродни признанию полного банкротства её курса.
Вряд ли заинтересуют современных немецких политиков и возможности, которые обычно открываются после таких крупных разоблачений. «Закрутить гайки» в СМИ? Разобраться со своими политическими конкурентами? Ввести чрезвычайное положение? Да, повод отличный. Но, конечно, не для нынешней немецкой политической реальности.
Не нужно забывать, что любые немецкие патриотические круги и организации просто ненавидят «левых» и «зеленых», считая их главными виновниками ужасного положения с мигрантами, разрушения семейных и христианских ценностей, общего разрушения немецкого благополучия. Не являются исключением и спецслужбы: «левых» и «зеленых» там тоже не любят, и сознательно лить воду на их мельницу вряд ли согласятся. А данное разоблачение полностью выгодно именно левому политическому спектру Германии.
Единственной версией, которая как-то может объяснить заинтересованность (хотя бы принудительную) немецких спецслужб в подобной провокации, является политический заказ, цель которого — последующая медийная атака на партию «Альтернатива для Германии», завоевывающую все больше голосов избирателей, с целью её дискредитации и, чем черт не шутит, возможного запрета.
Явных свидетельств этого пока не наблюдается, но ведь и расследование только началось. И если через некоторое время мы узнаем о неопровержимых свидетельствах связей заговорщиков с АдГ, версия провокации спецслужб получит первое серьезное подтверждение.
Однако нам нужно понимать, что заказчиками этой провокации являются не немецкие политики – слишком уж они слабы и трусливы. Нет, тут действуют другие силы, традиционно заинтересованные в немецкой политической несамостоятельности. Поскольку нынешняя Германия является полностью проамериканской, то любая альтернатива для Германии по определению будет, с точки зрения Вашингтона, совершенно точно антиамериканской.
И вот с этого ракурса раскрытый «заговор» выглядит довольно цельным и понятным. Поэтому подождем подтверждений – если мы правы, то они скоро должны появиться.
Но в любом случае мы должны с большим вниманием отнестись к произошедшему. Потому что, даже если заговор действительно имел место и был результатом исключительно внутринемецкой самодеятельности, он является свидетельством пробуждения Европы от искусственной летаргии, в которую её погрузила американская опека.
И процесс этот гораздо шире, чем нам кажется. Примерно неделю назад во Франции арестовали шестерых заговорщиков, готовивших покушение на Макрона. Симптоматично, не правда ли?
Звоночки звенят громко и почти не прерываясь. Кажется, скоро начнут и кино показывать…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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