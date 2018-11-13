О развитии спутниковой группировки РФ: "Ресурс-ПМ" увидит все пуски ракет
Заместитель директора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко сообщил СМИ о планах по развитию спутниковой группировки. По его словам на 2020-2021 годы намечен запуск двух спутников «Ресурс-П», а на период с 2022 по 2025 годы – четырёх спутников «Ресурс-ПМ». Об этом сообщает информационная служба РИА Новости.
К настоящему моменту на околоземной орбите свою работу ведут три спутника «Ресурс-П». Они выводились на орбиту с 2013 по 2016 годы.
Такие спутники способны осуществлять мониторинг объектов, осуществляя съёмку с расстояния около 500 км. Спутники «Ресурс-ПМ» получат оборудование, которое даст более широкий круг возможностей по мониторингу. Также, как сообщается, «Ресурс-ПМ» смогут осуществлять съёмку ракетных пусков, следить за полётом стартовавших ракет.
Ранее сообщалось, что на основании контракта первый спутник «Ресурс-ПМ» должен быть выведен на орбиту в 2020 году. Теперь, судя по опубликованному заявлению, сроки приходится сдвигать.
Для справки: «Ресурс-ПМ» - спутник дистанционного зондирования земли. Оборудование аппарата позволяет осуществлять следующие виды съёмки: объектовую, маршрутную, площадную и стереосъёмку.
Специалисты РКЦ «Прогресс», реализующие проект, разработали систему приёма и преобразования информации «Степь-29», запоминающее устройство ОЭК (оптико-электронного комплекса), датчик ОЭК. Разрешение - 0,4 м.
Помимо отслеживания ракетных пусков спутник позволит обновить топографические карты, контролировать экологическую обстановку, осуществлять мониторинг природных ЧП и техногенных аварий, осуществлять поддержку геологоразведки, контролировать застройку тех или иных территорий и др.
К настоящему моменту на околоземной орбите свою работу ведут три спутника «Ресурс-П». Они выводились на орбиту с 2013 по 2016 годы.
Такие спутники способны осуществлять мониторинг объектов, осуществляя съёмку с расстояния около 500 км. Спутники «Ресурс-ПМ» получат оборудование, которое даст более широкий круг возможностей по мониторингу. Также, как сообщается, «Ресурс-ПМ» смогут осуществлять съёмку ракетных пусков, следить за полётом стартовавших ракет.
Ранее сообщалось, что на основании контракта первый спутник «Ресурс-ПМ» должен быть выведен на орбиту в 2020 году. Теперь, судя по опубликованному заявлению, сроки приходится сдвигать.
Для справки: «Ресурс-ПМ» - спутник дистанционного зондирования земли. Оборудование аппарата позволяет осуществлять следующие виды съёмки: объектовую, маршрутную, площадную и стереосъёмку.
Специалисты РКЦ «Прогресс», реализующие проект, разработали систему приёма и преобразования информации «Степь-29», запоминающее устройство ОЭК (оптико-электронного комплекса), датчик ОЭК. Разрешение - 0,4 м.
Помимо отслеживания ракетных пусков спутник позволит обновить топографические карты, контролировать экологическую обстановку, осуществлять мониторинг природных ЧП и техногенных аварий, осуществлять поддержку геологоразведки, контролировать застройку тех или иных территорий и др.
- Использованы фотографии:
- Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/?q=node/525, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29470123
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