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Бронетехника

"Армата" не имеет недостатков

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Заявления по “Армате”, сделанные на фоне секвестирования других оборонных проектов, до сих пор не нашли понимания у общественности. В поисках ответа на вопрос, почему оказались не нужны новые танки, обозреватели и журналисты взялись за сопоставление боевых качеств и оценки возможностей их серийного производства.

"Армата" не имеет недостатков



Рассуждая в рациональном ключе, часть экспертов поддержала мнение, что Т-14 в представленном виде не готов к серийному производству. Сперва требуется “установочная партия” из десятка образцов — для всесторонней оценки боевых и эксплуатационных качеств. Поэтому производства “Армат” в объемах, достаточных для вооружения заметного количества строевых подразделений, следует ожидать уже в середине следующего десятилетия.

В полном обновлении танкового парка, разумеется, нет никакой необходимости. Перевооружение — длительный эволюционный процесс, при котором значительную часть парка по-прежнему составляет техника старого образца.

Другое, категоричное мнение связано с общей неоправданностью затрат на приобретение новой техники. Согласно заявлению вице-премьера Ю. Борисова, характеристики имеющихся образцов вооружения полностью удовлетворяют вызовам современных конфликтов. В случае с “Арматой” повышение отдельных характеристик не оправдывает затрат на приобретение и эксплуатацию новой модели танка.

Что это значит применительно ко всей программе “Армата”?

Решение о создании ОБТ нового поколения оказалось несвоевременным. Имеющиеся в наличии на сегодняшний день средства и технологии не позволяют создать принципиально новую конструкцию, которая имела бы радикальные отличия в боевых возможностях. В представленном виде “Армата” — все тот же классический гусеничный ОБТ, вооруженный орудием традиционного для всех отечественных и зарубежных танков калибра. Никаких 140-мм пушек, жидких метательных зарядов и пр. футуризма.

Ответственные лица со стороны МО допустили просчет в оценке потенциала имеющейся техники старого образца и не смогли сформулировать объективные требования, предъявляемые к танкам нового поколения. В результате усилиями ВПК был создан танк, который в конечном итоге не смог заинтересовать военных.

Видите, как все логично?

Нет, не логично!

Споры о боевых возможностях техники различных поколений, как и попытки свалить неприглядную ситуацию на технические проблемы самой “Арматы”, есть ложь для самоуспокоения и снятия ответственности.

Даже без 140...152-мм артсистем повышенного могущества “Армата” обладает неоспоримым преимуществом в огневой мощи и защищенности перед всеми типами ОБТ, стоящими на вооружении Российской Армии.

Если исходить из реалий, сравнение ведется не с представленными на выставках продвинутыми версиями Т-90, а с массовыми модификациями танка Т-72, составляющими основу отечественных бронетанковых войск.

Каждому, кто интересуется военной техникой, очевидна степень новизны “Арматы”. Впервые в мировой практике — необитаемая башня и изолированная капсула боевого отделения, повышающая шансы на выживание экипажа.


Семь опорных катков означают прирост боевой массы. Следовательно, кардинальное повышение защищенности и появление резервов для установки дополнительного оборудования. В конструкции Т-14 были внедрены самые передовые решения в области бронетанковой техники (активная подвеска, КАЗ). Сама унифицированная гусеничная платформа стала основой для создания целого семейства боевых машин, в т.ч. тяжелой гусеничной БМП, необходимость в которой продемонстрировали все современные конфликты.

Эксперты в области бронетанковой техники могут подтвердить вышесказанное, дополнив описание “Арматы” другими примечательными подробностями. Отечественный ВПК накопил достаточный опыт для создания прорывной машины.

Почему это все оказалось ненужным?

Здесь я не стану цитировать ставшее известным наставление о том, как следует держаться при отсутствии средств. Громкое рождение и странная судьба “Арматы” никак не связаны с финансированием. По мнению автора, данный танк никто не собирался выпускать изначально.

Так же, как не собирались выпускать «Бумеранг» и «Курганец-25». В противном случае трудно объяснить решение об одновременном создании сразу нескольких унифицированных платформ, когда средств не хватило даже для производства одной. И это было ясно еще задолго до заявления вице-премьера Ю. Борисова.

“Ни одного выстрела, а уже столько контуженных!”

В сложившейся ситуации стоит винить не только СМИ. Представители Минобороны также благосклонно смотрели на зарождающуюся эйфорию по поводу создания супертанка, всячески подогревая ажиотаж и ожидания публики демонстрацией бронемашин на значимых выставках и парадах.

Что мы имеем по факту? Подбирая наиболее верные определения, “Армата” — рутинная опытно-конструкторская разработка “Объект 148”, которая странным образом обрела статус готовой замены для существующей техники, которая уже завтра хлынет с конвейера в войска.

За последние полвека были созданы десятки подобных “объектов” (подобно “Объекту 640” с именем “Черный орёл” или футуристическому тяжелому танку “Объект 279” из советского прошлого), но никто никогда не утверждал о намерении их немедленного серийного производства. Все эти единичные и мелкосерийные образцы с точки зрения ВПК — лишь наброски, эскизы. Для выхода в финал и подготовки к серийному производству требовалось согласованное решение военных и промышленности, которому предшествовал огромный комплекс работ научно-технического и организационного характера.

Что мы имеем в случае с “Арматой”?

О ней всегда и сразу говорили как о грядущей замене бронетанковых сил, с планами её производства в ближайшие годы в количестве тысяч единиц.

В итоге интригу с танком растянули на десятилетие. Первая публичная демонстрация с подтверждением серьезных намерений — майский парад Победы 2015 года. Сейчас, спустя более трёх лет, пришло время подвести черту.

Очередное по счету заявление о необходимости “опытной эксплуатации для выявления недостатков” могло быть неоднозначно воспринято публикой. Чем занимались 3,5 года с момента публикации громких заявлений и демонстрации готовых образцов?

Сказать твердое «нет» и закрыть вопрос, положив «Армату» на пыльную полку КБ, — вариант невозможный. Столь резкая смена курса подорвет и без того пошатнувшееся доверие к ОПК, в том числе и на международном рынке вооружений. Подобное фиаско не пройдет незамеченным для наших «друзей» из ближнего зарубежья, которые с энтузиазмом воспримут новость о закрытии проекта. «Армата» заглохла! При этом сами зарубежные критики не могут сделать даже эскиза подобной машины...

Репутация важнее любых затрат.

Было принято «соломоново решение» о начале мелкосерийного производства «Арматы» с целью... если говорить объективно, хотя бы с целью сохранения наработок и технологий до лучших времен. Когда модернизированная бронетехника советской эпохи уже «перестанет отвечать вызовам современных конфликтов».

Вы не подумайте, что автор призывает к развязыванию войны, в которой возникнет потребность в большом количестве танков нового образца. Ожидание момента, когда имеющаяся техника окончательно устареет — преступление и предательство вооруженных сил.

Что здесь добавить еще?

Производство 2300 «Армат» до 2020 г. против 132 танков и БМП до 2022 года, из которых целых 9 шт. будет поставлено в войска уже в этом году.

Слишком чувствительная разница между ожиданием и реальностью (контракт, заключенный на военно-техническом форме «Армия-2018»).

Заявленные темпы и объемы производства свидетельствуют о «ручной сборке», которая поднимает связанные вопросы о стоимости подобных машин. А также выражает сомнение в оправданности появления в составе бронетанковых сил целого уникального семейства бронемашин в микроскопических количествах. Даже по меркам «игрушечных» европейских армий, оперирующих 3-4 сотнями современных ОБТ, объемы производства «Армат» выглядят несуразными.

Партия в сто единиц до 2022 г. — так выглядит «пятилетка в четыре года» в современных условиях.

Многие из присутствующих выскажут мнение, что 132 танка (бригадный комплект) — все-таки лучше, чем ничего. И находясь в нужном месте в нужный момент, они могут сыграть решающую роль. Впрочем, по поводу бригадного комплекта был высказан излишний оптимизм. Указанное количество бронетехники, помимо ОБТ (Т-14), включает в себя БМП (Т-15) и, по другим заявлениям, БРЭМ (Т-16) на на базе унифицированной платформы «Армата». Их соотношение в рамках контракта остается неизвестным.

Когда вместо массового перевооружения на страх и зависть недругам земли русской предлагается малая серия БТТ, предназначенная, в силу своей малочисленности, для решения неизвестно каких задач. Всё это свидетельствует о «мягком уходе» с острой темы, при котором интересы национальной обороны преданы в угоду личным интересам ответственных лиц.

Все вышесказанное справедливо по отношению к любому снискавшему известность проекту последнего времени. Когда в последний момент начинается спектакль с жалобами на отсутствие средств, обвинениями разработчиков и поиском других причин для отказа от своих обещаний.
Автор:
Олег Капцов
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