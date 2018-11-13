Чубайс: Пенсионная реформа не ускорит рост экономики России

Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно, что вполне реалистично, а мы – полтора-два, что, к сожалению, тоже реалистично, то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем всё больше отставать от мира. И не только от Европы и Штатов.

Причем (отстать) не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению.