Чубайс: Пенсионная реформа не ускорит рост экономики России
Первое лицо в корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс представил свои соображения по поводу развития российской экономики. В понимании бывшего зампреда правительств и экс-министра финансов России, развитием в полной мере это назвать сложно. Чубайс не исключил, что темпы роста российской экономики таковы, что через некоторое время Россия может продемонстрировать отставание от Казахстана, а также от Греции и Турции.
Такими соображениями Анатолий Чубайс поделился с читателями журнала «Сноб». Из интервью с главой «Роснано»:
Далее Чубайс и привёл примеры тех стран, от которых в экономическом и социальном плане может отстать Российская Федерация.
Чубайс:
По словам Чубайса, можно добиться роста экономики 5-7% в год, только эта «задачка не имеет экономических решений». Глава «Роснано» заявляет, что экономика не Мюнхгаузен, чтобы вытащить саму себя из болота.
Далее у Чубайса поинтересовались, что делать? Глава «Роснано» заявил, что сегодня нельзя проводить налоговую реформу, а реформа пенсионная к ускорению темпов роста экономики привести не способна. После этих заявлений Анатолий Борисович пространно размышляет о том, как российскую экономику могли бы подстегнуть инновации, включая курируемые им нанотехнологии. При этом Чубайс сетует на то, что в стране не созданы базовые институты финансирования инновационной сферы.
Полная версия интервью – по ссылке.
Такими соображениями Анатолий Чубайс поделился с читателями журнала «Сноб». Из интервью с главой «Роснано»:
Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно, что вполне реалистично, а мы – полтора-два, что, к сожалению, тоже реалистично, то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем всё больше отставать от мира. И не только от Европы и Штатов.
Далее Чубайс и привёл примеры тех стран, от которых в экономическом и социальном плане может отстать Российская Федерация.
Чубайс:
Причем (отстать) не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению.
По словам Чубайса, можно добиться роста экономики 5-7% в год, только эта «задачка не имеет экономических решений». Глава «Роснано» заявляет, что экономика не Мюнхгаузен, чтобы вытащить саму себя из болота.
Далее у Чубайса поинтересовались, что делать? Глава «Роснано» заявил, что сегодня нельзя проводить налоговую реформу, а реформа пенсионная к ускорению темпов роста экономики привести не способна. После этих заявлений Анатолий Борисович пространно размышляет о том, как российскую экономику могли бы подстегнуть инновации, включая курируемые им нанотехнологии. При этом Чубайс сетует на то, что в стране не созданы базовые институты финансирования инновационной сферы.
Полная версия интервью – по ссылке.
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