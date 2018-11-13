В Газе заявили, что израильская ракета поразила 5-звёздочный отель

Палестино-израильский конфликт уже в который раз набирает обороты. Обе стороны не готовы идти на цивилизованные переговоры, а предпочитают говорить друг с другом с позиции силы. Израиль предпринимает односторонние решения, в секторе Газа идёт реакция, в дело вступает ЦАХАЛ, в свою очередь боевое крыло ХАМАС начинает ракетные обстрелы израильской территории – спираль закручивается.С территории сектора Газа был осуществлён очередной ракетный обстрел. В городе Ашкелон ракета разорвалась в непосредственной близости от здания, что привело к гибели мужчины и осколочному ранению женщины. Известен возраст пострадавшей – ей 60 лет.В общей сложности, ракетный обстрел Ашкелона привёл к ранению пятерых израильтян. Большинство - от осколков битого стекла и бетона.На юге Израиля медицинская помощь понадобилась 18 гражданам Израиля.Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, звучали в населённых пунктах Ашкелон, Негев, Сдерот, Натив а-Асара, Кисуфим, Яд Мордехай и др.Поздно ночью пресс-служба ЦАХАЛ распространила сообщение о том, что израильская авиация нанесла удар по месту расположения штаба разведки ХАМАС на территории сектора Газа. В то же время палестинские источники пишут, что одна из израильских ракет попала в пятизвёздочный отель «Аль-Амаль», расположенный на средиземноморском побережье Газы. В ЦАХАЛ эту информацию оставляют без комментариев.Местные жители, комментируя израильские ночные авиаудары по Газе, пишут в соцсетях, что от разрывов ракет и авиабомб было светло как днём.