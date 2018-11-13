Президент Румынии: Наша страна не готова к председательству в ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о неготовности его страны взять на себя председательство в Евросоюзе. По уставу ЕС председательство переходит от страны к стране, и после этого перехода на власти возлагаются определённые бюрократические функции.Румыния с 1 января должна председательствовать в Совете Европейского союза, и правительство государства-председателя, назначенного на 6 месяцев, будет иметь право принимать так называемые "общие решения". Председателем Совета Европейского союза на тот же период станет премьер-министр Румынии.Свою позицию румынский президент объяснил некомпетентностью социал-демократического правительства, возглавляемого премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, и потребовал отставки высшего органа исполнительной власти страны.По мнению Йоханниса, председательство в ЕС является очень почётной миссией, предъявляющей очень высокие требования к стране-председателю Совета ЕС. Нынешнее правительство с таким ответственным заданием, в чём уверен румынский президент, не справится. В этой связи необходимо сменить правительство, такой шаг является «политической необходимостью»,- отметил Йоханнис.Напомним, что после того как в январе этого года румынское правительство возглавила депутат Европарламента Виорика Дэнчилэ, руководство правительством страны фактически осуществлял Ливиу Драгня, возглавлявший Социал-демократическую партию Румынии. В июне он был осуждён за коррупцию.