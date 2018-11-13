Суперкомпьютер РФ на базе "Эльбруса" потягается с "Summit" и "Sierra" из США
Российские разработчики планируют создание нового суперкомпьютера с повышенной (в сравнении с имеющимися) производительностью. Важная деталь – компьютер будет работать на отечественном процессоре проекта «Эльбрус». По сути, это первый крупный суперкомпьютер, «мозги» которого будут именно отечественными. Ранее «Эльбрусами» оснащались суперкомпьютеры существенно меньшей производительности, нежели запланированная.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», заниматься реализацией проекта, стоимость которого составляет более миллиарда рублей, будет Институт программных систем им.Айламазяна.
Разработчики ставят перед собой цель создать крупный суперкомпьютер, который по показателям производительности смог бы потягаться с суперкомпьютерами ведущих держав мира, работающими в этом направлении. Озвучены планы на попадание новейшего российского суперкомпьютера в 500 наиболее производительных в мире.
На сегодняшний день три российских суперкомпьютера находятся в рейтинге TOP-500. Опубликованный 11 ноября рейтинг говорит о том, что это находящийся в МГУ «Ломоносов-2» от компании «Т-Платформы» (79-е место в мире); суперкомпьютер, находящийся в ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (282 место), а также ещё один «Ломоносов» (первой версии) , у которого 485-е место.
Первые два места рейтинга – американские вычислительные супермашины «Саммит» и «Сьерра».
Данные по «Саммиту»: IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband. Мощность – 9,7 МВт (ранее указывалось – 15 МВт). Вычислительная мощность 143 Пфлоп/с. Находится в Окриджской национальной лаборатории.
Вычислительная мощность «Сьерры» - 94,6 Пфлоп/с. Мощность – 7,4 МВт.
Тройку наиболее производительных замыкает китайский Sunway TaihuLight с рабочей производительностью 93 Пфлоп/с и мощностью 15,3 МВт.
Также в десятке самых производительных в мире – суперкомпьютеры из Швейцарии и Германии. Однако большинство пока за американцами.
Для сравнения – производительность самого передового российского суперкомпьютера составляет 2,4 Пфлоп/с (это упомянутый "Ломоносов-2"). А выход на вычислительную мощность свыше 100 Пфлоп/с планируется к 2023 году. Однако к тому времени американские и китайские разработчики планируют повысить производительность своих супермашин как минимум вдвое.
В любом случае стоит пожелать нашим производителям успеха, особенно если новейший суперкомпьютер действительно будет основываться на использовании отечественных высокотехнологичных электронных компонентов.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», заниматься реализацией проекта, стоимость которого составляет более миллиарда рублей, будет Институт программных систем им.Айламазяна.
Разработчики ставят перед собой цель создать крупный суперкомпьютер, который по показателям производительности смог бы потягаться с суперкомпьютерами ведущих держав мира, работающими в этом направлении. Озвучены планы на попадание новейшего российского суперкомпьютера в 500 наиболее производительных в мире.
На сегодняшний день три российских суперкомпьютера находятся в рейтинге TOP-500. Опубликованный 11 ноября рейтинг говорит о том, что это находящийся в МГУ «Ломоносов-2» от компании «Т-Платформы» (79-е место в мире); суперкомпьютер, находящийся в ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (282 место), а также ещё один «Ломоносов» (первой версии) , у которого 485-е место.
Первые два места рейтинга – американские вычислительные супермашины «Саммит» и «Сьерра».
Данные по «Саммиту»: IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband. Мощность – 9,7 МВт (ранее указывалось – 15 МВт). Вычислительная мощность 143 Пфлоп/с. Находится в Окриджской национальной лаборатории.
Вычислительная мощность «Сьерры» - 94,6 Пфлоп/с. Мощность – 7,4 МВт.
Тройку наиболее производительных замыкает китайский Sunway TaihuLight с рабочей производительностью 93 Пфлоп/с и мощностью 15,3 МВт.
Также в десятке самых производительных в мире – суперкомпьютеры из Швейцарии и Германии. Однако большинство пока за американцами.
Для сравнения – производительность самого передового российского суперкомпьютера составляет 2,4 Пфлоп/с (это упомянутый "Ломоносов-2"). А выход на вычислительную мощность свыше 100 Пфлоп/с планируется к 2023 году. Однако к тому времени американские и китайские разработчики планируют повысить производительность своих супермашин как минимум вдвое.
В любом случае стоит пожелать нашим производителям успеха, особенно если новейший суперкомпьютер действительно будет основываться на использовании отечественных высокотехнологичных электронных компонентов.
- Использованы фотографии:
- https://computation.llnl.gov/computers/sierra
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