Столтенберг: НАТО не несёт ответственность за операцию в Ливии

Но позднее мы поняли, что нуждаемся в помощи НАТО и США, в их возможностях и командных структурах,

Североатлантический блок не инициировал операцию в Ливии в 2011 году, она была задумана европейскими странами, которые затем обратились к альянсу за помощью, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции в Берлине.По словам Столтенберга, иногда европейские союзники должны делать что-то самостоятельно, без участия США. Генсек заявил, что хорошо помнит операцию в Ливии. Тогда он был премьером Норвегии, и принял решение присоединиться к операции.Он подчеркнул, что ливийские события изначально не были операцией НАТО. Всё началось с инициативы ряда стран. При этом большую активность проявляли Франция и Британия.сказал Столтенберг.Когда говорят о «стратегической автономии», то не очень понятно, о чем идет речь: звучит так, как будто нужно одним (без помощи) проводить стратегические мероприятия, отметил он. «Не думаю, что это разумно», – заключил генсек НАТО.Напомним, в начале 2011 года в Ливии начались массовые протестные акции с требованием отставки Муаммара Каддафи, находившегося у власти более 40 лет. Протесты переросли в вооруженное противостояние. В марте СБ ООН принял резолюцию, вводящую беспилотную зону над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства. Операция началась 19 марта. В ней, в частности, приняли участие Франция, Британия, США, Канада, Италия, Бельгия, Испания, Норвегия, Дания.После того как Каддафи был низложен, Ливия оказалась в остром кризисе. В республике возникло двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, а на западе – правительство национального согласия, сформированное с участием ЕС и ООН. В результате территорию Ливию начали делить между собой группировки повстанцев и террористов. Страна превратилась в центр контрабанды и перевалочный пункт нелегальных мигрантов в Европу.