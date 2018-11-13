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Израиль стягивает танки "Меркава" к границам Газы

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Тревожные новости продолжают приходить с Ближнего Востока, где с новой силой разгорается палестино-израильский конфликт. Стало известно о том, что израильское военное командование отдало приказ о переброске дополнительных единиц бронетехники к границам сектора Газа.

Израиль стягивает танки "Меркава" к границам Газы



Напомним, что накануне израильский спецназ, оказавшись на территории Газы, вступил в перестрелку с боевым крылом ХАМАС. С палестинской стороны погибли восемь человек, со стороны Израиля – один (подполковник, командир группы) убит, ещё один ранен.

У границы сектора находятся несколько десятков танков «Меркава». О том, что они участвуют в обстрелах палестинских территорий, не сообщается. В Газе заявили, что бронетехника ЦАХАЛ выстроена по периметру границы с Израилем. При этом власти Палестины не исключают того, что Израиль может начать полномасштабную сухопутную операцию в секторе.

На этом фоне в самом Израиле отдельные эксперты весьма скептически относятся к идее главы Минобороны страны Авигдора Либермана о начале силовой операции «на земле». В качестве основного довода приводится следующий: в последнее время главное военное ведомство позволило себе немало воинственных выпадов в отношении соседних стран, включая Ливан. Так, было заявлено, что в этой стране усиливается «Хизбалла», угрожающая Израилю. Эксперты отмечают, что если Израиль увязнет в Газе, а это возможно, то ситуацией может воспользоваться Иран, чтобы «поджечь границы Израиля» со стороны того же Ливана.

Однако в министерстве обороны Израиля, глава которого накануне провёл целый ряд совещаний с представителями других силовых структур и главами разведобъединений, пока не готовы сделать хоть какой-то шаг по деэскалации.

Тем временем пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила тот факт, что израильская авиация нанесла удар по отелю "Аль-Амаль" в Газе. Заявлено, что именно в этом отеле находился штаб военной разведки ХАМАС. В Израиле утверждают, что внутренние помещения "Аль-Амаля" якобы были сознательно "замаскированы под гостиничные номера". О числе жертв в результате удара ВВС ЦАХАЛ по отелю в районе Рималь на Западе Газы данных пока нет. Видео удара:

Использованы фотографии:
https://soldat.pro, пресс-служба ЦАХАЛ
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