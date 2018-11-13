Госдеп обещает «наказать» Россию новыми санкциями за выборы в Донбассе
Соединенные Штаты сохранят прежние антироссийские санкции и будут вводить новые, пока Крым и Донбасс не перейдут под контроль украинских властей, передает РИА Новости заявление Госдепартамента.
США присоединились к европейским и другим союзникам в осуждении «фиктивных выборов», проведенных 11 ноября на контролируемых Москвой территориях Восточной Украины, заявили в Госдепе.
Свою позицию ведомство объяснило тем, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат минским соглашениям. В связи с этим администрация США продолжит вводить новые санкции в отношении России, пока все пункты этих договоренностей не будут выполнены.
Между тем, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о своей договоренности с министром энергетики США Риком Перри совместно противодействовать проекту «Северный поток-2».
В ходе беседы в Киеве, стороны пришли к выводу, что новый газопровод подрывает энергетическую безопасность и стабильность в Европе, говорится в релизе украинского МИД.
Кроме того, Перри провел встречу с Петром Порошенко, по итогам которой была отмечена необходимость дальнейшего противодействия «Северному потоку-2», в том числе путем диверсификации источников энергии, одним из которых является американский сжиженный газ.
Порошенко также отметил успехи сторон в реализации ряда совместных проектов в ядерной энергетике и поблагодарил США за поставку на Украину угля.
Кроме того, президент подтвердил заинтересованность в привлечении на Украину новейших технологий разработки имеющихся запасов газа и нефти.
Напомним, с ноября 2015 года Киев прекратил закупки газа непосредственно у России, покупая «реверсное» природное топливо в европейских странах.
США присоединились к европейским и другим союзникам в осуждении «фиктивных выборов», проведенных 11 ноября на контролируемых Москвой территориях Восточной Украины, заявили в Госдепе.
Свою позицию ведомство объяснило тем, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат минским соглашениям. В связи с этим администрация США продолжит вводить новые санкции в отношении России, пока все пункты этих договоренностей не будут выполнены.
Между тем, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о своей договоренности с министром энергетики США Риком Перри совместно противодействовать проекту «Северный поток-2».
В ходе беседы в Киеве, стороны пришли к выводу, что новый газопровод подрывает энергетическую безопасность и стабильность в Европе, говорится в релизе украинского МИД.
Кроме того, Перри провел встречу с Петром Порошенко, по итогам которой была отмечена необходимость дальнейшего противодействия «Северному потоку-2», в том числе путем диверсификации источников энергии, одним из которых является американский сжиженный газ.
Порошенко также отметил успехи сторон в реализации ряда совместных проектов в ядерной энергетике и поблагодарил США за поставку на Украину угля.
Кроме того, президент подтвердил заинтересованность в привлечении на Украину новейших технологий разработки имеющихся запасов газа и нефти.
Напомним, с ноября 2015 года Киев прекратил закупки газа непосредственно у России, покупая «реверсное» природное топливо в европейских странах.
- Использованы фотографии:
- dan-news.info
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