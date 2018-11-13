Реакция СБУ на задержание в Краснодарском крае шпиона с Украины
Как сообщает ТАСС, 12 ноября в Краснодарском крае сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, подозреваемый в работе на украинские спецслужбы.
"Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Вова". Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - сообщил собеседник агентства.
Источник сообщает, что Пермяков, работая в такси и постоянно посещая нашу страну, имел возможность добывать необходимую информацию, однако не успел выполнить задание.
Мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности. Известно, что Пермяков был выдворен из страны и ему был запрещен въезд на территорию РФ.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская прокомментировала новость о задержании таксиста, шпионившего в пользу украины, утверждая, что это неправда и, что в России "постоянно задерживают каких-то людей и обвиняют в шпионаже". Однако г-жа Гитлянская почему-то упускает из вида тот факт, что сама СБУ занимается похищением людей с последующим обвинением их якобы в работе "на Москву".
Также в сентябре этого года в Краснодарском крае был задержан Сергей Стефаненко, работавший на СБУ.
"Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Вова". Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - сообщил собеседник агентства.
Источник сообщает, что Пермяков, работая в такси и постоянно посещая нашу страну, имел возможность добывать необходимую информацию, однако не успел выполнить задание.
Мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности. Известно, что Пермяков был выдворен из страны и ему был запрещен въезд на территорию РФ.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская прокомментировала новость о задержании таксиста, шпионившего в пользу украины, утверждая, что это неправда и, что в России "постоянно задерживают каких-то людей и обвиняют в шпионаже". Однако г-жа Гитлянская почему-то упускает из вида тот факт, что сама СБУ занимается похищением людей с последующим обвинением их якобы в работе "на Москву".
Также в сентябре этого года в Краснодарском крае был задержан Сергей Стефаненко, работавший на СБУ.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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