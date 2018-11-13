База РФ в Таджикистане переведена на усиленный режим службы
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане переведены на усиленный режим несения службы в связи с задержанием в республике боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости.
По словам помощника командира 201-й базы Владимира Александрова, официальной информации от спецслужб Таджикистана не поступало, но после информации в СМИ база перешла на усиленный режим. Более конкретная информация должна появиться в ближайшее время, добавил он.
Ранее таджикская служба «Радио Свободы» сообщило о задержании 12 боевиков ИГ, готовивших атаку на российскую 201 базу.
Согласно информации, группа террористов под руководством гражданина Таджикистана, названного Сухробом, была задержана 4 ноября. До этого, пишет издание, Сухроб воевал в составе бандформирования в Сирии. Туда он попал через территорию Киргизии, Ирана и Турции.
По словам источника радио, террористы готовили мощный взрыв на КПП базы. На прошлой неделе сотрудники госбезопасности провели с участием задержанных следственный эксперимент.
Каких-либо официальных заявлений по этому делу пока не было. Как пояснил собеседник, уголовному делу присвоен гриф «секретно».
Летом в республике было совершено нападение на иностранных туристов, ответственность за которое взяла на себя группировка ИГ. Тогда жертвами нападения стали 4 человека: два американца, граждане Нидерландов и Швейцарии. Впоследствии один боевик был задержан, еще двое ликвидированы.
По словам помощника командира 201-й базы Владимира Александрова, официальной информации от спецслужб Таджикистана не поступало, но после информации в СМИ база перешла на усиленный режим. Более конкретная информация должна появиться в ближайшее время, добавил он.
Ранее таджикская служба «Радио Свободы» сообщило о задержании 12 боевиков ИГ, готовивших атаку на российскую 201 базу.
Согласно информации, группа террористов под руководством гражданина Таджикистана, названного Сухробом, была задержана 4 ноября. До этого, пишет издание, Сухроб воевал в составе бандформирования в Сирии. Туда он попал через территорию Киргизии, Ирана и Турции.
По словам источника радио, террористы готовили мощный взрыв на КПП базы. На прошлой неделе сотрудники госбезопасности провели с участием задержанных следственный эксперимент.
Каких-либо официальных заявлений по этому делу пока не было. Как пояснил собеседник, уголовному делу присвоен гриф «секретно».
Летом в республике было совершено нападение на иностранных туристов, ответственность за которое взяла на себя группировка ИГ. Тогда жертвами нападения стали 4 человека: два американца, граждане Нидерландов и Швейцарии. Впоследствии один боевик был задержан, еще двое ликвидированы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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