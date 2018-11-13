МО РФ обнародовало архивные документы к 100-летию РВВДКУ
Минобороны опубликовало в специальном разделе рассекреченные архивные документы к столетию Рязанского воздушно-десантного училища (РВВДКУ).
Опубликованные документы посвящены становлению и развитию училища. Пользователи смогут ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории вуза – альма-матер российских десантников.
Свою историю училище ведет с осени 1918 года, когда в Рязани были созданы Советские пехотные курсы для комсостава РККА. В 1920 году курсы переименовали в пехотную школу, а 17 лет спустя – в пехотное училище им. Ворошилова.
Среди документов – подписанный Сталиным представление о награждении учебного заведения орденом Красного знамени, формуляр училища за период его существования с момента создания пехотных курсов в 1918 году до января 1953 года.
Сообщается, что значительная часть опубликованных материалов отражает жизнь училища в послевоенное время. В разделе впервые для широкого круга читателей представлены документы об участии курсантов в различных военных соревнованиях, в том числе – с установлением рекордов.
Согласно информации, 135 выпускников училища за проявленные мужество удостоены звания Героев Советского Союза и России.
На сегодняшний день училище обучает курсантов по программам высшего, среднего и дополнительного профобразования в интересах Вооруженных сил РФ. Выпускники направляются на первичные офицерские должности в ВДВ, ВМФ, Сухопутные войска, ФСБ и другие силовые структуры.
Кроме того, на специальном факультете военного вуза осуществляется подготовка военнослужащих зарубежных армий.
Опубликованные документы посвящены становлению и развитию училища. Пользователи смогут ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории вуза – альма-матер российских десантников.
Свою историю училище ведет с осени 1918 года, когда в Рязани были созданы Советские пехотные курсы для комсостава РККА. В 1920 году курсы переименовали в пехотную школу, а 17 лет спустя – в пехотное училище им. Ворошилова.
Среди документов – подписанный Сталиным представление о награждении учебного заведения орденом Красного знамени, формуляр училища за период его существования с момента создания пехотных курсов в 1918 году до января 1953 года.
Сообщается, что значительная часть опубликованных материалов отражает жизнь училища в послевоенное время. В разделе впервые для широкого круга читателей представлены документы об участии курсантов в различных военных соревнованиях, в том числе – с установлением рекордов.
Согласно информации, 135 выпускников училища за проявленные мужество удостоены звания Героев Советского Союза и России.
На сегодняшний день училище обучает курсантов по программам высшего, среднего и дополнительного профобразования в интересах Вооруженных сил РФ. Выпускники направляются на первичные офицерские должности в ВДВ, ВМФ, Сухопутные войска, ФСБ и другие силовые структуры.
Кроме того, на специальном факультете военного вуза осуществляется подготовка военнослужащих зарубежных армий.
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- Минобороны РФ
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