Двойка от Рособрнадзора: тысячи учителей не справились с математикой и историей
Рособрнадзор подвёл предварительные итоги исследования компетенций учителей. Речь идёт о выборе очередной модели аттестации отечественных педагогов. На сей раз ведомство проводит пробную сдачу своеобразного аттестационного экзамена на основании так называемых ЕФОМ. Это единые федеральные оценочные материалы.
По мнению госчиновников, развитие компетенций учителей должно укладываться в программу Национальной системы учительского роста. Того факта, что многие педагоги десятилетия отдают работе в школе, постоянно проходят аттестацию, повышают квалификацию, чиновникам оказалось мало, а потому нужно сочинить новые формы контроля тех, кто является важнейшей составной частью российского образования. Прежние подходы заменяются «инновационными».
Подведение итогов написания пробных работ подведено в министерстве просвещения. Статистика, как выяснилось, удручающая.
Из пресс-релиза Рособрнадзора:
Выяснилось, что результаты апробации тех самых ЕФОМ тысячами педагогов оказались неудовлетворительными. Так, сообщается, что около половины учителей таких школьных дисциплин как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» с заданиями вообще не справились.
Неудовлетворительные оценки получили около четверти учителей истории, русского языка и литературы, экономики.
Наиболее высокий уровень профессиональной подготовки продемонстрирован учителями обществознания, родного языка и родной литературы.
Комментарий главы Рособрнадзора:
Многие из тех российских учителей, которые участвовали в этом оценивании, говорят о том, что ЕФОМ зачастую оторваны от педагогической реальности. Это, пожалуй, одна из наиболее мягких оценок. Куда чаще можно услышать слово «бред». В учительском сообществе заявили, что чиновники продолжают ставить свои эксперименты над школой, и теперь эти эксперименты проводятся не только над школьниками, но и над учителями.
Один из комментариев:
Другие же педагоги объявили, что тест "можно проходить сообща, и тогда проблем не будем". А проводить занятия тоже уже можно "сообща", как "сообща" - одну на всех - получать зарплату? Возможно, для чиновников это было бы вариантом...
По мнению госчиновников, развитие компетенций учителей должно укладываться в программу Национальной системы учительского роста. Того факта, что многие педагоги десятилетия отдают работе в школе, постоянно проходят аттестацию, повышают квалификацию, чиновникам оказалось мало, а потому нужно сочинить новые формы контроля тех, кто является важнейшей составной частью российского образования. Прежние подходы заменяются «инновационными».
Подведение итогов написания пробных работ подведено в министерстве просвещения. Статистика, как выяснилось, удручающая.
Из пресс-релиза Рособрнадзора:
В этом году в исследовании приняли участие 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.
Выяснилось, что результаты апробации тех самых ЕФОМ тысячами педагогов оказались неудовлетворительными. Так, сообщается, что около половины учителей таких школьных дисциплин как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» с заданиями вообще не справились.
Неудовлетворительные оценки получили около четверти учителей истории, русского языка и литературы, экономики.
Наиболее высокий уровень профессиональной подготовки продемонстрирован учителями обществознания, родного языка и родной литературы.
Комментарий главы Рособрнадзора:
Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире.
Многие из тех российских учителей, которые участвовали в этом оценивании, говорят о том, что ЕФОМ зачастую оторваны от педагогической реальности. Это, пожалуй, одна из наиболее мягких оценок. Куда чаще можно услышать слово «бред». В учительском сообществе заявили, что чиновники продолжают ставить свои эксперименты над школой, и теперь эти эксперименты проводятся не только над школьниками, но и над учителями.
Один из комментариев:
Мы считали, что современного учителя унизить более уже нельзя, но оказалось, что и это дно пробито. Над нами ставят эксперименты по выживанию в школах при том уровне зарплаты, который определили лица, не имеющего к системе образованию никакого отношения?
Другие же педагоги объявили, что тест "можно проходить сообща, и тогда проблем не будем". А проводить занятия тоже уже можно "сообща", как "сообща" - одну на всех - получать зарплату? Возможно, для чиновников это было бы вариантом...
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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