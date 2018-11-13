Двойка от Рособрнадзора: тысячи учителей не справились с математикой и историей

В этом году в исследовании приняли участие 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Им пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.



Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире.

Мы считали, что современного учителя унизить более уже нельзя, но оказалось, что и это дно пробито. Над нами ставят эксперименты по выживанию в школах при том уровне зарплаты, который определили лица, не имеющего к системе образованию никакого отношения?